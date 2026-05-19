"¿Creen que soy una bruja? No conocen lo peor de mí": el viral de una directora que divide opiniones

Un video grabado dentro de un aula escolar se viralizó en las últimas horas luego de mostrar a una directora enfrentando de manera abrupta a un grupo de alumnos por problemas de conducta. La secuencia, registrada por una estudiante con un teléfono celular, exhibe momentos de tensión dentro del curso y derivó en una amplia circulación en redes sociales.

En un primer momento trascendió que el episodio había ocurrido en una escuela de la provincia de Río Negro. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos rionegrino salió rápidamente a desmentir esa información y aseguró que ni el establecimiento ni las personas que aparecen en las imágenes pertenecen al sistema educativo provincial.

Mientras tanto, todavía no trascendió oficialmente en qué institución educativa ocurrió la situación.

La escena dentro del aula

El video comienza cuando la directora ingresa al curso luego de que la docente a cargo solicitara ayuda debido a que los alumnos no obedecían las consignas y mantenían conductas disruptivas dentro del aula.

Apenas entró, la mujer intentó dirigirse al grupo para recuperar el control de la situación. Sin embargo, uno de los estudiantes continuaba arrastrando el banco y generando ruido mientras ella hablaba. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más notorios de la secuencia. La directora reaccionó de forma abrupta, pateó el pupitre del alumno y lo increpó delante de todos sus compañeros.

"¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?", se escucha decir a la mujer en el video. La tensión dentro del aula continuó creciendo a medida que avanzaba el reto hacia los estudiantes.

👩🏻‍🏫 💣 Una directora fue grabada pateando el banco de un alumno y advirtió: "¿Creen que soy una bruja? No conocen lo peor de mí"



🎒 Una directora de un colegio fue grabada retando a un grupo de alumnos por problemas de conducta y terminó pateando el pupitre de uno de ellos dentro... pic.twitter.com/3wPvSCjOPR — Metadata Noticias (@metadataweb) May 19, 2026

"No conocen lo peor de mí"

Uno de los fragmentos más difundidos del video corresponde a la advertencia que la directora lanzó mientras el aula seguía alterada.

"¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí", expresó frente al curso. Lejos de intentar bajar el tono de la discusión, la directora continuó defendiendo el trabajo de los docentes y cuestionando el comportamiento de algunos alumnos durante las clases.

En otro tramo de la secuencia sostuvo:

"Hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas".

"Si la quieren pasar bien, cambien de actitud".

"Si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal".

La directiva también hizo referencia al vínculo entre los estudiantes y los profesores del establecimiento. Según expresó, varios docentes se veían afectados por las situaciones que atravesaban dentro del aula.

"No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores", afirmó. Y luego agregó: "No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar".

El uso del celular y la referencia al Ministerio

El video también muestra otro momento de tensión cuando la directora le exige a uno de los alumnos que guarde el teléfono celular. "No me interesa si está prendido o apagado, guardalo", le dijo al estudiante. En esa parte de la discusión, la mujer recordó que existe una normativa provincial que prohíbe el uso de celulares durante el horario de clases.

La escena continuó escalando cuando otro alumno mencionó la posibilidad de comunicarse con sus padres o recurrir al Ministerio de Educación para denunciar la situación.

La respuesta de la directora fue inmediata: "Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección". Ese fragmento también se convirtió en uno de los más replicados en redes sociales junto con las imágenes del momento en que patea el pupitre.

El desmentido oficial de Río Negro

Tras la viralización del material, distintas publicaciones aseguraron que el episodio había ocurrido en una escuela de Río Negro. Frente a esa versión, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial difundió un comunicado oficial para desmentir la información.

"El Ministerio de Educación y Derechos Humanos desmiente lo difundido en distintos medios de comunicación mediante la viralización de un video, respecto a una situación supuestamente ocurrida en una escuela de Río Negro", expresaron desde el organismo.

Además, indicaron que se realizaron averiguaciones internas luego de tomar conocimiento del contenido audiovisual. Según detallaron:

Se investigó la procedencia del video.

Se constató que la escuela no pertenece a Río Negro.

Las personas que aparecen en las imágenes tampoco integran el sistema educativo provincial.

El comunicado agregó: "Al tomarse conocimiento de la existencia del video y de la información acerca del mismo, desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia".

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el lugar donde ocurrió el episodio ni sobre eventuales medidas adoptadas tras la difusión pública de la secuencia.