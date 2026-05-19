Cuándo son las vacaciones de invierno en Catamarca y el país: las fechas oficiales

El calendario oficial de las vacaciones de invierno 2026 en Argentina ya quedó establecido y marca un esquema escalonado que abarcará desde el 6 hasta el 31 de julio, según la provincia. La distribución de las fechas no solo organiza el receso escolar de millones de estudiantes, sino que además tiene una incidencia directa sobre el movimiento turístico interno, especialmente en regiones que históricamente reciben visitantes provenientes de distritos cercanos.

La planificación provincial determinó tres grandes bloques de fechas para el receso invernal. En algunos casos, las jurisdicciones buscaron sincronizar los períodos vacacionales para facilitar el flujo de turistas y potenciar la actividad económica vinculada al turismo, la hotelería y los servicios.

El primer grupo iniciará el receso el 6 de julio

El primer tramo de vacaciones de invierno se desarrollará entre el 6 y el 17 de julio. En ese período, seis provincias tendrán suspendidas las actividades escolares. Las jurisdicciones incluidas en ese esquema son:

Córdoba.

Entre Ríos.

Mendoza.

San Juan.

San Luis.

Santa Fe.

La coincidencia de fechas entre estas provincias aparece como uno de los aspectos destacados del calendario 2026. En particular, el caso de Córdoba adquiere relevancia debido a que históricamente concentra una importante afluencia turística durante las vacaciones de invierno.

El cronograma definido también establece que Santa Fe compartirá el mismo período de receso con Córdoba, un dato que podría incrementar el movimiento turístico durante la segunda semana de julio y potenciar la circulación de visitantes entre ambas provincias.

Catamarca y otras 13 provincias desde el 13 de julio

El bloque más numeroso del calendario nacional será el que tendrá vacaciones entre el 13 y el 24 de julio. En total, 14 provincias compartirán esas fechas de receso escolar.

Las provincias incluidas son:

Catamarca .

. Chubut.

Corrientes.

Formosa.

Jujuy.

La Pampa.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Tucumán.

La inclusión de Catamarca dentro de este grupo ubica a la provincia en el período central del calendario turístico de invierno. La coincidencia con otras jurisdicciones del norte y del sur argentino podría generar un movimiento simultáneo de viajeros durante la segunda quincena de julio.

El esquema también refleja una distribución geográfica amplia, con provincias del NOA, la Patagonia y el litoral compartiendo el mismo cronograma de descanso escolar. Esa simultaneidad es observada con atención por los operadores turísticos, debido al impacto que suele generar sobre reservas, transporte y circulación de visitantes.

Buenos Aires y CABA tendrán el receso más tardío

El último tramo de vacaciones de invierno se extenderá entre el 20 y el 31 de julio. Allí quedaron incluidas cuatro jurisdicciones:

Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires.

Chaco.

Santiago del Estero.

La presencia de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el último bloque es considerada especialmente relevante por el sector turístico, debido al volumen de viajeros que históricamente movilizan ambos distritos durante el receso escolar.

En ese contexto, Córdoba aparece nuevamente como uno de los destinos observados por el sector, ya que suele recibir una gran cantidad de turistas provenientes de Buenos Aires y Santa Fe durante las vacaciones de invierno. El escalonamiento de fechas permite que distintos contingentes turísticos se distribuyan a lo largo de julio, favoreciendo una temporada más extendida.

Turismo y coordinación regional

El calendario oficial 2026 también deja en evidencia la estrategia de algunas provincias vecinas de coordinar o acercar sus fechas de receso con el objetivo de facilitar el movimiento turístico regional. De acuerdo con lo informado, varias jurisdicciones buscaron sincronizar los períodos vacacionales para favorecer la circulación de visitantes y fortalecer la actividad económica vinculada al turismo interno.

Entre los aspectos más destacados figuran:

La coincidencia de fechas entre Córdoba y Santa Fe.

La extensión del movimiento turístico hacia la última semana de julio.

La organización regional para facilitar traslados y actividades recreativas.

La expectativa de los operadores turísticos frente al flujo de visitantes entre provincias cercanas.

El calendario escalonado permite además distribuir la demanda turística en distintos momentos del mes, evitando una concentración total en una sola quincena y favoreciendo la ocupación hotelera en diferentes etapas del receso.

Con las fechas ya confirmadas, las provincias comienzan ahora a prepararse para uno de los períodos de mayor movimiento interno del año, en un contexto donde el turismo de cercanía y los viajes entre distritos vecinos vuelven a ocupar un lugar central durante las vacaciones de invierno.