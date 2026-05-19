Martes otra vez helado:¿la máxima de cuánto será?

El pronóstico del tiempo indica que este martes el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará 1 grado, que es la mínima con la que arrancó el día.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentará sin lluvias, y los vientos van a ir rotando entre el Noroeste y Sudoeste, entre la madrugada y la mañana, corriendo a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad para comenzar el día será del 93 por ciento, y la visibilidad será buena.

El SMN prevé que para después del mediodía que el cielo estará algo nublado, lo que permitirá que el sol sume calorcito, lo que estará acompañado de vientos del Norte que se mantendrán como en la hora anterior y con velocidades iguales. La temperatura pronosticada será de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos tambiéj del sector Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora.

