Catamarca incorporó un nuevo formulario para agilizar los procesos sucesorios

La Corte de Justicia de Catamarca dispuso la incorporación de un nuevo Formulario de Inicio de Proceso Sucesorio, una herramienta destinada a mejorar la organización y agilizar la tramitación de los expedientes sucesorios dentro del ámbito judicial provincial.

La medida fue implementada a través de la Acordada N.º 4810 y establece un nuevo mecanismo para la presentación de las sucesiones, exigiendo que la información y la documentación requerida sean acompañadas de manera completa desde el inicio del trámite. Según se informó oficialmente, el objetivo central de esta disposición es optimizar el funcionamiento del sistema judicial, reducir demoras vinculadas a expedientes incompletos y fortalecer una gestión más eficiente y previsible tanto para los operadores judiciales como para la ciudadanía.

El nuevo esquema

La implementación del nuevo formulario introduce un criterio de organización destinado a unificar los requisitos necesarios para promover un proceso sucesorio. A partir de esta disposición, las presentaciones deberán realizarse con todos los datos y documentos exigidos para habilitar el inicio del expediente judicial, permitiendo además una verificación previa de los requisitos formales antes de que el trámite ingrese al despacho correspondiente.

El nuevo instrumento busca ordenar el ingreso de las actuaciones y evitar observaciones posteriores vinculadas a faltantes documentales o errores formales que suelen generar demoras en la tramitación. De acuerdo con lo establecido en la acordada, el formulario concentra en una única presentación la información necesaria para la apertura del proceso sucesorio, incorporando además los distintos recaudos exigidos por el sistema judicial.

¿Qué tiene el nuevo formulario?

El Formulario de Inicio de Proceso Sucesorio incorpora la documentación obligatoria vinculada a todas las partes y elementos involucrados en este tipo de trámites judiciales. Entre los aspectos contemplados se incluyen:

Datos del causante

Información de los herederos

Datos de los profesionales intervinientes

Informes registrales

Documentación obligatoria requerida para la apertura del proceso

La unificación de esta información apunta a generar un procedimiento más ordenado y uniforme desde el momento mismo de la presentación inicial. Según se indicó, la medida permitirá verificar previamente el cumplimiento de los requisitos formales antes de que el expediente sea remitido al despacho judicial, evitando así interrupciones o devoluciones posteriores.

El objetivo: reducir demoras

Desde el Poder Judicial señalaron que uno de los principales objetivos de la nueva herramienta es disminuir las demoras ocasionadas por presentaciones incompletas. En muchos casos, los expedientes sucesorios requieren observaciones o pedidos de documentación adicional luego de su ingreso, situación que prolonga los tiempos de tramitación y dificulta el avance del proceso judicial.

Con el nuevo formulario, la Corte de Justicia busca establecer un mecanismo de control previo que permita asegurar que la documentación requerida esté incorporada desde el comienzo del trámite. La medida también apunta a mejorar el ordenamiento interno del sistema judicial mediante un esquema uniforme de presentación y recepción de expedientes.

Fortalecer la gestión judicial

La implementación del nuevo formulario se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer la eficiencia administrativa y judicial en la tramitación de causas sucesorias.

Desde el Poder Judicial se indicó que el objetivo es avanzar hacia una gestión:

Más eficiente

Más ágil

Más ordenada

Más previsible

La acordada también busca facilitar el trabajo de los operadores del sistema judicial, entre ellos abogados y personal judicial, mediante la utilización de un formato único de presentación.

Al mismo tiempo, la medida pretende brindar mayor previsibilidad a los ciudadanos que deben iniciar este tipo de procesos, evitando dilaciones vinculadas a errores formales o documentación faltante.