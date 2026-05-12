La UNCA anunció la creación de la carrera de Farmacia

La Universidad Nacional de Catamarca realizó este martes una conferencia de prensa encabezada por el rector, Oscar Arellano, en la que se combinaron dos mensajes centrales: la convocatoria a participar de la Marcha Federal Universitaria y la presentación de una renovada y diversa oferta académica que comenzará a implementarse en distintas unidades académicas de la institución.

Durante el encuentro con los medios, Arellano destacó que, pese al contexto económico y a las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario, la universidad pública continúa avanzando en nuevos proyectos de formación orientados a responder a las demandas laborales y productivas de la provincia.

"Aunque por este contexto debería ser imposible, hoy presentamos nueva oferta académica", expresó el rector al inicio de la conferencia.

La universidad y el contexto económico

En sus declaraciones, Arellano hizo referencia a las dificultades económicas y salariales que atraviesan docentes y no docentes, aunque remarcó que la UNCA mantiene el compromiso de continuar desarrollando sus funciones esenciales.

"A pesar de todas las dificultades económicas y salariales docentes y no docentes, la Universidad sigue comprometida con seguir con sus funciones centrales, aportando al desarrollo y crecimiento de la provincia y aportando a las nuevas demandas laborales", sostuvo.

Tras las palabras iniciales del rector, los decanos de distintas facultades fueron detallando las nuevas carreras, ciclos complementarios, especializaciones y maestrías que se incorporarán a la oferta académica de la casa de estudios.

Nuevas propuestas en Ciencias Exactas y Naturales

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Elina Silvera de Buenader, informó que esa unidad académica, en conjunto con la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, implementará nuevas carreras vinculadas a áreas científicas y productivas.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran:

Tecnicatura en Biotecnología

Licenciatura en Biotecnología

Ciclo Complementario en Vitivinicultura y Enología

Especialización en Vitivinicultura y Enología

Maestría en Vitivinicultura y Enología

La decana también confirmó que se incorporará la carrera de Farmacia, iniciativa que, según explicó, fue pensada en función de un pedido realizado por el Colegio Médico.

Agrarias sumará nuevas licenciaturas

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Eduardo de la Orden, anunció nuevas carreras vinculadas a producción, alimentos y planificación ambiental. Según indicó, durante este ciclo lectivo la unidad académica incorporará:

Licenciatura en Paisajismo

Licenciatura en Calidad e Inocuidad de los Alimentos

Licenciatura en Producción Orgánica

Las propuestas apuntan a ampliar la formación profesional en áreas vinculadas a la producción y al desarrollo sustentable.

Humanidades incorporará carreras a distancia

La Facultad de Humanidades también presentó nuevas alternativas académicas. La decana Lilia Exeni adelantó que esa unidad académica implementará carreras bajo modalidad a distancia. Las nuevas propuestas serán:

Tecnicatura Nacional en Psicopedagogía

Tecnicatura Nacional en Turismo

Según se informó, estas carreras comenzarían a dictarse en el año 2027. La incorporación de programas a distancia forma parte de las estrategias académicas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior y diversificar las modalidades de cursado.

Doctorado y nuevas maestrías en Económicas

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, el decano Gustavo Adolfo Páez destacó la implementación de nuevas propuestas de posgrado y carreras de grado. El funcionario explicó que este año la facultad puso en marcha el Doctorado en Ciencias Económicas. Se trata, según señaló, del primero de este tipo en el Noroeste Argentino.

Además, indicó que la unidad académica trabaja en otras propuestas formativas:

Maestría en Habilitación de Negocios

Licenciatura en Gestión Turística

Licenciatura en Comercialización Digital

Maestría en Gestión Pública

La Maestría en Habilitación de Negocios será una carrera a distancia y se desarrollará de manera conjunta con la Universidad de Salta y con la Facultad de Humanidades.

Marcha Federal Universitaria

La conferencia concluyó con la convocatoria oficial a participar de la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo esta tarde. Según se informó, el punto de concentración será frente a la ENET Nº1, ubicada en la Alameda, a partir de las 16.30 horas.

Desde allí, los participantes comenzarán a movilizarse hacia la Universidad Nacional de Catamarca a las 17 horas. La convocatoria se realizó en simultáneo con la presentación de las nuevas propuestas académicas, en una jornada donde la universidad combinó el reclamo vinculado al contexto presupuestario con el anuncio de iniciativas orientadas a ampliar y fortalecer la formación superior en la provincia.