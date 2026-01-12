Catamarca: Indignación por un campamento ilegal y basura en la Laguna Celeste

Profundo malestar generó en las últimas horas la difusión de imágenes que muestran a un grupo de personas acampando de manera ilegal en la Laguna Celeste, ubicada en la Cordillera fiambalense, dentro de un área donde este tipo de actividades se encuentra expresamente prohibida.

Según se pudo conocer, los visitantes accedieron al lugar en vehículos de menor porte, no aptos para la geografía del sector, y lo hicieron sin controles ni autorización, lo que expone una grave vulneración de las normas de preservación ambiental vigentes.

Campamento ilegal y basura en la Laguna Celeste (Foto: Radio Tarabuco)

Las fotografías y registros difundidos evidencian además la presencia de bolsas de basura y residuos esparcidos en el entorno natural, lo que provocó una importante contaminación en un área considerada sensible por su valor paisajístico y ecológico.

Ante esta situación, se informó que en las próximas horas personal policial y del municipio se trasladará hasta la laguna con el objetivo de investigar lo ocurrido, constatar los daños ocasionados y determinar eventuales responsabilidades.

Desde distintos sectores expresaron su preocupación por este tipo de conductas, que no solo afectan al ambiente, sino que también ponen en riesgo la conservación de espacios naturales protegidos de la Cordillera catamarqueña.