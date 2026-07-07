El Bus Turístico de la Capital invita a descubrir Catamarca con cinco recorridos

Descubrir la ciudad sin preocuparse por el traslado y con la posibilidad de conocer en profundidad la historia y las características de cada sitio es la propuesta que impulsa el Bus Turístico de la Capital, una iniciativa a cargo de la empresa Urquiza que busca acercar tanto a residentes como a turistas a algunos de los lugares más representativos de San Fernando del Valle de Catamarca.

La propuesta ofrece una experiencia guiada a través de cinco circuitos diferentes, cada uno diseñado para mostrar distintos aspectos de la identidad local. Historia, naturaleza, turismo religioso, producción regional, cultura y gastronomía forman parte de un recorrido pensado para quienes desean conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Durante aproximadamente tres horas, los pasajeros pueden recorrer diversos puntos emblemáticos de la Capital acompañados por un guía turístico que brinda información, relatos y detalles sobre cada uno de los destinos incluidos en el itinerario.

Las salidas se realizan los martes, jueves, viernes, sábados y domingos, siempre a partir de las 15:00 horas, desde el frente de la dársena del Cine Teatro Catamarca, ubicado sobre la Plaza 25 de Mayo.

Cinco circuitos y toda la Capital

Cada jornada ofrece una propuesta diferente, permitiendo que quienes participen puedan elegir el recorrido que mejor se adapte a sus intereses o incluso realizar más de un circuito para conocer una mayor cantidad de atractivos.

Los itinerarios fueron organizados para combinar distintos aspectos del patrimonio cultural, natural y productivo de la ciudad.

Los martes: vinos locales y turismo religioso

El recorrido de los martes comienza con una visita a la Bodega Michango, donde los participantes tienen la posibilidad de conocer el proceso de elaboración de los vinos locales.

Posteriormente, el circuito continúa hacia la Gruta de la Virgen del Valle, uno de los principales sitios de peregrinación y devoción de la provincia, reconocido por recibir permanentemente a fieles y visitantes.

La propuesta reúne así dos expresiones representativas de Catamarca: la producción vitivinícola y el turismo religioso.

Los jueves: arqueología, artesanías y naturaleza

La programación de los jueves está orientada a quienes desean conocer parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Ese día el Bus Turístico visita el Pueblo Perdido de la Quebrada, continúa por la Cooperativa Mercado Artesanal y finaliza el recorrido en el Dique El Jumeal, uno de los espacios naturales más elegidos por vecinos y turistas para disfrutar del paisaje y contemplar la ciudad.

La combinación permite integrar arqueología, producción artesanal y uno de los principales escenarios naturales de la Capital en un mismo paseo.

Los viernes: tradición, gastronomía y producción regional

El circuito previsto para los viernes reúne dos espacios representativos de la identidad catamarqueña. Por un lado, el recorrido vuelve a incluir la Bodega Michango, mientras que luego se traslada hacia la Casa de la Puna, un lugar donde confluyen la gastronomía regional, las artesanías y distintas expresiones culturales de la provincia.

Se trata de una propuesta que pone el foco en la producción local y en las tradiciones que caracterizan a Catamarca.

Los sábados: sabores tradicionales y paisajes naturales

Durante los sábados, el itinerario vuelve a incorporar la Casa de la Puna, complementando la visita con un recorrido por el Dique El Jumeal. La combinación permite disfrutar de una experiencia que reúne gastronomía regional, artesanías y uno de los paisajes más representativos de la ciudad.

El circuito está pensado para quienes buscan conocer parte de la identidad cultural de la Capital mientras disfrutan de un entorno natural ampliamente elegido para actividades recreativas.

Los domingos: historia y espiritualidad

La programación de los domingos integra dos de los sitios con mayor valor patrimonial y religioso de Catamarca.

El recorrido une el Pueblo Perdido de la Quebrada con la Gruta de la Virgen del Valle, ofreciendo una propuesta que combina historia, arqueología, cultura e identidad con uno de los principales espacios de devoción de la provincia.

Este circuito permite recorrer dos escenarios que representan diferentes aspectos del patrimonio catamarqueño en una misma experiencia.

Un servicio con guía turístico durante todo el recorrido

El Bus Turístico ofrece mucho más que un servicio de transporte entre distintos puntos de interés. Durante todo el paseo, los visitantes cuentan con la compañía de un guía turístico, encargado de brindar información sobre cada atractivo, compartir relatos vinculados con la historia local y aportar detalles que enriquecen la experiencia.

De esta manera, el recorrido se transforma en una actividad que combina traslado, conocimiento y entretenimiento.

Además, el servicio requiere reserva previa y tiene un costo establecido para acceder a cualquiera de los circuitos disponibles.

Tarifas y condiciones del servicio

El programa contempla una tarifa general y un valor diferencial destinado a determinados grupos de usuarios. Los costos establecidos son los siguientes:

Tarifa general: $8.000.

$8.000. Jubilados: $6.400.

$6.400. Personas con discapacidad: $6.400.

$6.400. Residentes catamarqueños: $6.400.

La organización informó que todas las personas interesadas deben realizar una reserva previa para participar de cualquiera de los recorridos programados.

Dónde consultar la agenda de julio

Quienes deseen conocer el cronograma completo correspondiente al mes de julio y acceder a información sobre las distintas actividades turísticas que se desarrollan en la ciudad pueden consultar los canales oficiales habilitados para ese fin.

La información sobre la agenda de julio y las propuestas turísticas se encuentra disponible en la web sfvc.tur.ar y también a través de las redes oficiales de SFVC Turismo.

Con una programación distribuida a lo largo de cinco días de la semana, recorridos temáticos y la posibilidad de conocer algunos de los principales atractivos de la Capital en un solo paseo, el Bus Turístico se presenta como una alternativa para residentes y visitantes que buscan descubrir la riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica de Catamarca mediante una experiencia guiada, organizada y adaptada a diferentes intereses.