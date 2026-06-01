Catamarca inicia junio con 21 grados de máxima y chances de lluvias

Junio comenzará con una jornada caracterizada por la variabilidad de las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes se darán distintos escenarios climáticos, que irán desde la presencia de neblina durante las primeras horas de la mañana hasta la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche, pasando por una tarde templada con aumento de la intensidad del viento.

Las condiciones previstas muestran un comportamiento cambiante a lo largo de las distintas franjas horarias, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 21 grados de máxima. A ello se sumará una modificación progresiva en la dirección de los vientos y un incremento gradual de la probabilidad de precipitaciones conforme avance la jornada.

Una madrugada parcialmente nublada

El inicio del lunes estuvo marcado por un cielo parcialmente nublado durante la madrugada. En ese período, la temperatura se ubicó en torno a los 12 grados, mientras que los vientos se presentarán muy leves, provenientes del sector Sudoeste.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad nula durante esta franja horaria, por lo que las primeras horas del día transcurrirán sin expectativas de lluvias y con condiciones relativamente estables.

La neblina será protagonista durante la mañana

Con el avance de la mañana, uno de los fenómenos más destacados será la formación de neblina, una situación que podría generar una reducción de la visibilidad en distintos sectores.

La temperatura alcanzará la mínima prevista para la jornada, con 11 grados, mientras que los vientos rotarán al Oeste y aumentarán levemente su intensidad, registrando velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Respecto de las precipitaciones, la probabilidad continuará siendo baja en este rango horario.

Una tarde templada con cielo mayormente nublado

Durante la tarde se producirá el ascenso térmico más importante del día. La temperatura llegará a los 21 grados, convirtiéndose en la máxima prevista para este lunes.

El SMN anuncia que podrían darse lloviznas, mientras que los vientos cambiarán nuevamente de dirección para ubicarse en el sector Norte. Las velocidades previstas oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora. Además, se espera la presencia de ráfagas que podrían alcanzar valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora, constituyendo uno de los aspectos más relevantes de la jornada desde el punto de vista meteorológico.

A pesar del incremento del viento y de la nubosidad, la probabilidad de precipitaciones continuará siendo reducida.

La noche llegará con chances de lluvias aisladas

Las condiciones tenderán a desmejorar hacia la noche. Según el pronóstico, asciende la posibilidad de lluvias aisladas, marcando un cambio respecto de la estabilidad predominante durante gran parte del día.

La temperatura descenderá hasta los 17 grados, mientras que los vientos del norte continuarán soplando con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. En esta última etapa de la jornada se observará también un incremento en la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 10% y el 40%, convirtiéndose en el período con mayores posibilidades de lluvias.

De esta manera, el primer día de junio presentará una combinación de neblina matinal, temperaturas agradables durante la tarde y un aumento de la inestabilidad hacia la noche, configurando una jornada de cambios progresivos en las condiciones del tiempo en toda la provincia.