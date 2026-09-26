Un hombre rescató a un perro en medio del incendio en Banda de Varela

El incendio que afectó durante la jornada del viernes a la zona de Banda de Varela, en la Capital de Catamarca, generó momentos de tensión por el avance de las llamas sobre la vegetación y la fauna del sector.

En medio del operativo para contener el fuego también se registraron distintas acciones de vecinos, bomberos y brigadistas que colaboraron para evitar que el incendio alcanzara las viviendas.

Según informó Radio Valle Viejo, los vecinos llegaron a formar una cadena humana con el objetivo de impedir que las llamas avanzaran hacia las casas, mientras Bomberos y brigadistas trabajaban para controlar el siniestro.

El rescate en medio del fuego

Entre las escenas registradas durante la emergencia se destacó la protagonizada por Matías Martínez, técnico de fútbol, quien decidió ingresar en una zona alcanzada por el fuego para rescatar a un perro que se encontraba en peligro.

El animal corría riesgo debido al avance de las llamas y Martínez logró ponerlo a salvo, en medio de las condiciones adversas generadas por el incendio.

La situación se produjo durante una jornada marcada por el intenso trabajo de los equipos de emergencia y la colaboración de vecinos para contener el avance del fuego en Banda de Varela.

El episodio puso también en evidencia el riesgo al que quedaron expuestos los animales que se encontraban en la zona afectada por el incendio.