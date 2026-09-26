Fiambalá habilitó el ingreso al Balcón del Pissis con restricciones

La Municipalidad de Fiambalá habilitó este sábado 26 de septiembre el tránsito hacia el Balcón del Pissis, luego de permanecer cerrado durante más de dos meses debido a las intensas nevadas registradas en la cordillera.

La reapertura es condicionada al estado del terreno y está limitada a vehículos con tracción integral 4×4, debido a la presencia de barro, nieve acumulada y sectores afectados por el deshielo.

Control permanente en la Ruta de los Seismiles

El operativo de control se concentra en el puesto ubicado en el kilómetro cero de la Ruta de los Seismiles. Allí, efectivos de la Policía inspeccionan cada vehículo antes de autorizar su ingreso.

La medida busca prevenir situaciones como las registradas anteriormente, cuando distintos automovilistas quedaron varados en sectores de la cordillera. Desde el municipio indicaron que el puesto de supervisión funcionará de manera permanente durante todo el año.

Para obtener la autorización, tanto particulares como prestadores turísticos deberán presentar las habilitaciones correspondientes, licencia de conducir vigente, seguro y verificación técnica del vehículo.

Además, es obligatorio contar con:

Cadenas para nieve.

Indumentaria térmica adecuada para condiciones extremas.

Kit reglamentario de seguridad para alta montaña.

Los vehículos que no cumplan con todos los requisitos establecidos no podrán continuar el recorrido.

El estado del camino será evaluado de manera permanente

Personal técnico continuará evaluando las condiciones de la huella, donde recientemente se realizaron trabajos de despeje en los sectores más afectados.

Las autoridades señalaron que la continuidad del circuito estará sujeta a las condiciones meteorológicas y al estado del camino. En caso de registrarse nuevos frentes de tormenta, el acceso podría volver a ser cerrado preventivamente.