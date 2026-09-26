Catamarca titularizó a 4.525 docentes en cumplimiento del acuerdo con la Intersindical

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, formalizó la titularización de 2.090 docentes en 4.525 plazas correspondientes a cargos y horas cátedra, en cumplimiento del acuerdo paritario alcanzado con la intersindical docente.

Las medidas comprenden a docentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario en todas sus modalidades, así como de Educación Especial y Primario de Adultos. Las nóminas incorporadas en ambas resoluciones fueron elaboradas tras la verificación de los requisitos establecidos por el Decreto N.º 336/2026.

"Detrás de estas cifras hay docentes que hoy tienen mayor estabilidad y un gobierno que cumple lo acordado. La titularización fue un compromiso paritario con la intersindical docente y lo estamos haciendo efectivo con resoluciones concretas. Vamos a seguir trabajando sobre los cargos y horas cátedra pendientes, revisando cada situación para avanzar con nuevas titularizaciones", expresó la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria.

La titularización continuará por etapas. Los equipos del Ministerio seguirán revisando la documentación y las situaciones pendientes para incorporar nuevas nóminas, conforme se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas para los cargos y horas cátedra que aún restan resolver.

El listado completo de docentes titularizados hasta el momento, con el detalle de las instituciones, cargos y horas cátedra comprendidos, se encuentra disponible para su consulta en la página oficial del Ministerio de Educación y Trabajo: web.catamarca.edu.ar⁠