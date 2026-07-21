La Puna de Catamarca bajo alerta naranja: vientos de hasta 120 km/h y más nieve

En medio de un temporal que mantiene bajo condiciones extremas a amplios sectores de la cordillera catamarqueña, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para la Puna de Tinogasta, la Puna de Antofagasta de la Sierra, la Puna de Belén y la Puna de Santa María.

Las nevadas históricas continúan y provocan serios inconvenientes para los habitantes de la región, el ganado y el sector minero. La persistencia del fenómeno configura un escenario complejo, en el que las bajas temperaturas y la presencia de nieve se combinan con vientos de gran intensidad y una marcada reducción de la visibilidad.

El temporal no solo se expresa en los registros meteorológicos. También se manifiesta en la vida cotidiana de quienes habitan la Puna y en las dificultades que deben afrontar los animales frente a las condiciones extremas del invierno.

En ese contexto, el pronóstico para este martes anticipa una jornada de alta exigencia climática en la zona de alta cordillera, con una intensificación de los vientos durante la tarde.

Vientos de hasta 100 km/h durante la mañana y la noche

Durante la mañana y la noche de este martes, el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Las ráfagas pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, una intensidad que puede provocar una reducción de la visibilidad. El fenómeno se desarrolla en una región que ya permanece afectada por las nevadas históricas, por lo que el viento se suma a un escenario meteorológico particularmente adverso.

La situación adquiere mayor intensidad durante la tarde, cuando se espera un incremento significativo de la velocidad del viento.

Por la tarde, las ráfagas pueden superar los 120 km/h

El pronóstico indica que durante la tarde el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

En los niveles más altos, las ráfagas pueden superar los 120 kilómetros por hora, mientras que el fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad.

La evolución prevista marca una jornada en la que el viento será uno de los principales protagonistas. La intensidad de las ráfagas se suma a las condiciones generadas por la nieve y a las dificultades que el temporal ya provoca en diferentes sectores de la Puna.

Antofagasta de la Sierra, frío extremo y ventiscas

En Antofagasta de la Sierra, el frío se hizo sentir con fuerza. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima fue de -3 grados, mientras que la máxima prevista para este martes será de apenas 5 grados.

Durante la mañana se registrarán ventiscas y, para el resto del día, el viento será el fenómeno predominante. El panorama meteorológico para la localidad queda definido por una combinación de temperaturas bajo cero, nieve, ventiscas y fuertes vientos. Las condiciones previstas reflejan la intensidad del temporal que atraviesa a la Puna catamarqueña y que mantiene bajo alerta a distintos sectores de la alta cordillera.

El Salar del Hombre Muerto

En medio de los registros de temperaturas, vientos y nevadas, el temporal también dejó una imagen que refleja de manera directa la dureza de las condiciones que atraviesan los pobladores y los animales de la región.

En el paraje La Aguadita, ubicado en el entorno del Salar del Hombre Muerto, la situación muestra la otra cara de la cordillera: la dura vida de quienes habitan el interior profundo de Catamarca y la exposición de los animales frente a condiciones extremas.

Las imágenes de vicuñas y ovejas cubiertas de nieve reflejan la crudeza del invierno en la Puna catamarqueña. La nieve cubriendo a los animales se convirtió en una expresión concreta de la intensidad del temporal y de las dificultades que atraviesa la vida en esos parajes.

La escena conmueve porque muestra, más allá de los datos meteorológicos, la dimensión cotidiana de un fenómeno que afecta a personas, animales y actividades productivas.

Cómo sigue el clima

Mientras la alerta naranja continúa vigente para la Puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María, las condiciones meteorológicas mantienen su intensidad durante este martes.

El viento, las ráfagas, la reducción de la visibilidad, las bajas temperaturas y las ventiscas conforman un escenario complejo para la alta cordillera.

Sin embargo, según el pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar durante la noche de este martes. Hasta entonces, la Puna de Catamarca continuará atravesando un temporal que dejó nevadas históricas y que sigue generando serios inconvenientes entre los habitantes, el ganado y el sector minero.