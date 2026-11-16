Catamarca tendrá representación en el Ideatón Federal 2026, en el marco de la Semana de Integración Federal, con una iniciativa que propone recuperar, preservar y fortalecer uno de los componentes más representativos de su patrimonio cultural: la alfarería tradicional diaguita.

Se trata de "Raíces de Arcilla", un proyecto desarrollado en Londres, departamento Belén, que busca preservar los conocimientos ancestrales vinculados con la cerámica tradicional diaguita y generar nuevas oportunidades a partir de la identidad cultural y la producción artesanal.

La propuesta fue seleccionada entre 70 proyectos de políticas públicas que fueron evaluados por un comité. Finalmente, quedó entre las 23 iniciativas elegidas para participar del encuentro federal, junto a otras 22 propuestas provenientes de distintos puntos del país.

Organización, certificación y reconocimiento de la producción artesanal

El eje central de "Raíces de Arcilla" consiste en fortalecer la alfarería tradicional diaguita a través de una estrategia que contempla tanto la preservación de los conocimientos como la consolidación de la actividad artesanal.

Entre sus principales líneas de acción se encuentra la organización de las ceramistas, una instancia que busca fortalecer el trabajo colectivo y generar mejores condiciones para el desarrollo de la producción local.

A esto se suma la creación de un Sello de Origen, una herramienta pensada para identificar y revalorizar las piezas elaboradas en el territorio, vinculando su producción con la identidad cultural de Londres.

Otro de los componentes fundamentales es la certificación de los saberes tradicionales, que se proyecta realizar en articulación con la Escuela Municipal de Cerámica y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Esta propuesta apunta a reconocer los conocimientos transmitidos a través de las generaciones y fortalecer su continuidad mediante instancias de validación institucional.

"Londres, Punto Cero": identidad cultural y desarrollo turístico

La iniciativa también incorpora una dimensión turística mediante la creación del circuito "Londres, Punto Cero", que estará articulado con El Shincal y la Ruta del Telar.

La propuesta busca vincular la producción cerámica tradicional con otros atractivos y expresiones culturales del territorio, construyendo un recorrido que permita poner en valor la identidad local y generar nuevas oportunidades económicas.

La articulación turística constituye otro de los pilares de "Raíces de Arcilla", ya que plantea aprovechar el patrimonio cultural y los conocimientos artesanales como recursos para impulsar el desarrollo de la comunidad.

En ese sentido, los objetivos del proyecto trascienden la preservación de una técnica ancestral: buscan que los saberes de las ceramistas puedan convertirse también en una oportunidad de ingresos, fortaleciendo la producción artesanal y su reconocimiento.

El equipo responsable de la iniciativa está integrado por Huilén Reinoso, Germán Pérez Nieva, Beatriz Graffigna, Ana Sol Agüero y Micaela Moreschini, quienes llevarán adelante la presentación de la propuesta en la instancia federal.

Una presentación ante el escenario federal

Los 23 equipos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en vivo durante el Ideatón Federal 2026. Cada iniciativa contará con una exposición de cuatro minutos y apoyo visual, en una instancia destinada a dar a conocer las propuestas elegidas.

En ese escenario, Catamarca expondrá una iniciativa que reúne patrimonio, producción artesanal, educación y turismo, con Londres como punto de referencia para la preservación de la cerámica tradicional diaguita.