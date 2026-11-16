El patrimonio arqueológico de Catamarca tendrá una proyección nacional e internacional a través de Expedición Inka 2026, una iniciativa que permitirá mostrar mediante transmisiones en vivo el trabajo de investigación que se desarrolla en el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en Londres, departamento Belén. La propuesta fue presentada este lunes en el Museo Folklórico de Londres, con la participación de autoridades provinciales, representantes municipales y referentes de las instituciones científicas involucradas.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte acompañó la presentación de este proyecto, que propone abrir a la sociedad el trabajo cotidiano de los equipos de investigación y explicar cómo se construye conocimiento sobre las sociedades que habitaron este territorio.

Del encuentro participaron la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; el director provincial de Antropología, Cristian Melián; y la directora provincial de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso. También estuvieron presentes representantes de las instituciones que forman parte de la iniciativa, junto con los arqueólogos que protagonizarán las transmisiones.

La propuesta adquiere especial relevancia por la posibilidad de acercar el patrimonio arqueológico catamarqueño a públicos que no necesariamente tienen acceso directo a los trabajos de campo. A través del streaming, las investigaciones realizadas en El Shincal podrán ser conocidas en tiempo real, mostrando los procedimientos mediante los cuales los especialistas analizan los materiales encontrados y elaboran interpretaciones sobre el pasado.

Durante la presentación, las autoridades coincidieron en destacar la importancia de vincular la investigación científica con la divulgación, la preservación patrimonial y el fortalecimiento de las identidades locales.

Maubecín destacó la necesidad de investigar

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, resaltó la importancia de dar visibilidad al patrimonio arqueológico de Catamarca y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones científicas.

En su intervención, señaló que Expedición Inka 2026 permitirá proyectar uno de los sitios más emblemáticos de la provincia y del Noroeste argentino, al tiempo que remarcó que la valoración del patrimonio requiere acompañar no solamente las investigaciones, sino también las tareas de sostenimiento y administración de los espacios históricos y arqueológicos.

"Queremos poner en valor el trabajo arqueológico, porque los sitios sin investigación no pueden contar nada", expresó.

La funcionaria puso especial énfasis en la relación entre el conocimiento científico y la posibilidad de comunicar la riqueza histórica de los sitios arqueológicos. En ese sentido, consideró fundamental que el patrimonio pueda ser comprendido a partir de las investigaciones que permiten reconstruir su significado y transmitirlo a la sociedad.

También destacó la articulación institucional que sostiene el proyecto, con la participación de la Fundación Azara, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Catamarca.

Esta cooperación permite reunir distintas capacidades de investigación y gestión para desarrollar una propuesta de divulgación que tendrá como escenario el sitio El Shincal de Quimivil.

Cómo trabaja un arqueólogo

Por su parte, el director provincial de Antropología, Cristian Melián, definió la experiencia como una propuesta sin precedentes en la arqueología argentina por su modalidad de divulgación científica.

El funcionario explicó que las transmisiones en vivo permitirán mostrar cómo se desarrolla el trabajo de los arqueólogos y de qué manera los materiales recuperados durante las investigaciones se convierten en elementos fundamentales para interpretar las sociedades del pasado.

"A través de las transmisiones en vivo se va a entender cómo es el trabajo del arqueólogo: cómo a partir de pequeños fragmentos construimos historias y dotamos de contenido al patrimonio", explicó.

La posibilidad de observar esos procedimientos representa uno de los principales componentes de Expedición Inka 2026. La iniciativa no se limitará a exhibir los resultados de una investigación, sino que permitirá acompañar el proceso mediante el cual los especialistas construyen conocimiento a partir de los elementos que encuentran y estudian en el terreno.

Melián también relacionó la recuperación de esas historias con el fortalecimiento de las identidades locales y el desarrollo turístico. Consideró que acercar el patrimonio arqueológico a miles de personas puede generar condiciones favorables para dinamizar la economía de la zona y reforzar el vínculo de las comunidades con su propia historia.

De esta manera, la propuesta reúne dos dimensiones complementarias: por un lado, la investigación científica orientada a conocer y comprender las sociedades que habitaron el territorio; por otro, la difusión de ese conocimiento como herramienta para fortalecer la valoración del patrimonio y su relación con las comunidades actuales.

Londres, como protagonista

El intendente de Londres, Roberto Rodríguez, participó de la presentación y dio la bienvenida a los equipos de investigación que formarán parte de las transmisiones.

Durante su intervención, agradeció a las instituciones científicas y al Gobierno provincial por haber elegido la localidad y la tierra de sus ancestros para mostrar su patrimonio arqueológico.

Además, expresó el acompañamiento del municipio a la iniciativa y destacó las expectativas que genera en la comunidad. La participación municipal forma parte de la articulación institucional que permitirá desarrollar las actividades desde El Shincal de Quimivil. La propuesta, además de mostrar el trabajo arqueológico, busca acercar la historia del territorio a nuevos públicos y fortalecer el reconocimiento de un patrimonio estrechamente relacionado con la identidad de Londres y de la región.

El acompañamiento de las autoridades locales se suma al trabajo del Gobierno provincial y de las instituciones académicas y científicas que participan del proyecto.

Quiénes están detrás del proyecto científico

A su turno, el presidente de la Fundación Azara y coordinador científico de Expedición Inka 2026, Adrián Giacchino, destacó que el streaming es el resultado de un proceso de investigación desarrollado durante muchos años en El Shincal. Su intervención puso de relieve que las transmisiones representan una nueva instancia dentro de un trabajo científico previo, que ahora podrá abrirse a la sociedad mediante herramientas de comunicación digital.

La posibilidad de compartir las tareas de investigación permitirá que el público conozca no solamente el patrimonio arqueológico, sino también el trabajo de los profesionales que intervienen en su estudio y en la construcción de conocimientos sobre las sociedades que habitaron el territorio.

De la presentación participaron los arqueólogos que estarán a cargo de las actividades y formarán parte de las transmisiones:

Reinaldo Moralejo, integrante del equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata-CONICET.

Guillermina Couso, integrante del equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata-CONICET.

Ailén Caparelli, integrante del equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata-CONICET.

Emilio Villafañe, representante de la Universidad Nacional de Catamarca.

La participación de estos especialistas permitirá mostrar distintas dimensiones del trabajo arqueológico y acercar al público las tareas que se desarrollan en el sitio.

Las transmisiones en directo desde El Shincal

Las actividades centrales de Expedición Inka 2026 se desarrollarán durante cuatro jornadas consecutivas. Las transmisiones en vivo se realizarán desde el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil entre el 17 y el 20 de noviembre.

Durante esos días, quienes sigan las emisiones podrán acompañar el trabajo de los investigadores y conocer cómo se construye conocimiento sobre las sociedades que habitaron este territorio. La propuesta permitirá observar el desarrollo de las tareas arqueológicas y comprender cómo los pequeños fragmentos y materiales recuperados durante las investigaciones aportan información para reconstruir historias y dar contenido al patrimonio.

Las emisiones estarán disponibles a través del canal oficial de YouTube de la Fundación Azara:

https://www.youtube.com/fundacionazara

De esta manera, el público podrá acceder a las actividades sin necesidad de trasladarse hasta el sitio arqueológico, siguiendo desde la plataforma digital el trabajo que desarrollarán los equipos científicos.

Articulación institucional para mostrar el patrimonio arqueológico

Expedición Inka 2026 cuenta con la participación de organismos provinciales, municipales, universidades e instituciones científicas, cuya articulación permite sostener la propuesta de investigación y divulgación.

Las instituciones y organismos participantes son:

Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Dirección Provincial de Antropología.

Municipio de Londres.

Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Universidad Nacional de La Plata.

Universidad Nacional de Catamarca.

CONICET.

La participación conjunta de estas instituciones constituye el marco de cooperación sobre el cual se desarrolla la iniciativa, que busca vincular la investigación arqueológica con la difusión pública del conocimiento.

Con las transmisiones previstas del 17 al 20 de noviembre, El Shincal de Quimivil se convertirá en escenario de una experiencia que permitirá mostrar cómo trabajan los arqueólogos, de qué manera interpretan los vestigios del pasado y cómo esos estudios contribuyen a comprender la historia de las comunidades que habitaron el territorio.

La presentación realizada en el Museo Folklórico de Londres marcó así el comienzo de una propuesta que pone en primer plano el patrimonio arqueológico de Catamarca y el trabajo científico que permite interpretarlo. A través de Expedición Inka 2026, la investigación desarrollada durante años en uno de los sitios emblemáticos de la provincia podrá llegar a miles de personas, fortaleciendo la difusión de la historia, las identidades locales y la valoración del patrimonio cultural.