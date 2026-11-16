A pocos días de la Visita Apostólica del Papa León XIV a la Argentina, el obispo diocesano de Catamarca, Mons. Luis Urbanc, realizó un balance de la experiencia vivida por la Iglesia Diocesana en las distintas actividades desarrolladas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante la mañana de este lunes 16 de noviembre, en la sede episcopal, ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por representantes de diferentes espacios eclesiales que formaron parte de los encuentros con el Santo Padre.

Participaron el Pbro. Marcelo Amaya, párroco de San José de Piedra Blanca y responsable de la delegación diocesana que peregrinó a Córdoba para asistir a la Santa Misa presidida por el Papa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea); Daniela Cedrón, representante de los Equipos Sinodales; y Camila Luján y Agustín Sosa, delegados de la Pastoral Juvenil Diocesana, quienes participaron del encuentro de Su Santidad con jóvenes de todo el país en Buenos Aires.

En el comienzo de su contacto con los medios de comunicación, Mons. Urbanč sintetizó el significado de la visita apostólica con una expresión que también planteó como una responsabilidad para los próximos años: "Fue un tiempo de gracia, que se debe continuar a lo largo de los años para nuestra querida Patria".

El Obispo recordó que habían transcurrido 39 años desde la visita de San Juan Pablo II y destacó que nuevamente la Argentina recibió al Vicario de Cristo. En ese sentido, describió las tres jornadas como días intensos, atravesados por una profunda vivencia de la fe.

Para explicar el significado de la presencia del Papa, sostuvo que los fieles reconocen en el Santo Padre a quien llega para confirmarlos en la fe. Recordó que, mediante el bautismo, Dios regala a los cristianos la fe, la esperanza y el amor, y señaló que la misión de los obispos —teniendo en cuenta que el Papa también es obispo de Roma— consiste en custodiar, cuidar y fortalecer esas virtudes en los bautizados.

"Eso vino a hacer el Santo Padre, nos acompañó, nos ha presentado a Cristo", expresó.

También destacó el esfuerzo realizado por León XIV durante su largo Viaje Apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, cuya última etapa se desarrollaba en territorio peruano. En particular, valoró su disposición para afrontar la agenda pese a haber atravesado una cirugía veinte días antes del comienzo del recorrido.

"Realmente, es un milagro lo que Dios hace con este hombre, que ha tenido una cirugía veinte días antes y comienza este viaje apostólico con toda la energía, con toda la disponibilidad. Debemos estar agradecidos con Dios por esto", manifestó.

Los encuentros y la construcción de sociedades más justas

Al referirse a las actividades desarrolladas durante la visita, Mons. Urbanč destacó la diversidad de ámbitos en los que participó el Papa. Mencionó los encuentros con representantes del Gobierno, distintas pastorales y equipos sinodales, además de las visitas al mundo de la discapacidad y a las personas privadas de la libertad.

A esas actividades se sumaron las celebraciones de las Misas multitudinarias, que reunieron a numerosos fieles en distintos puntos del país.

El Obispo resaltó que, en cada uno de esos espacios, León XIV se mostró disponible y atento para escuchar. Por eso, consideró que la experiencia no debía quedar limitada al recuerdo de las jornadas compartidas, sino transformarse en un compromiso colectivo para transmitir y poner en práctica el mensaje recibido.

Según expresó, el Santo Padre habló con claridad acerca de la manera en que los cristianos deben vivir su fe, por lo que convocó a todos a asumir la responsabilidad de difundir sus enseñanzas.

Consultado específicamente sobre los principales mensajes del Pontífice, Urbanč explicó que el enfoque estuvo permanentemente orientado desde la fe. Consideró que León XIV mantuvo una posición equilibrada y se presentó como un pastor ecuánime, que invitó a cada persona a aportar lo mejor de sí misma para construir sociedades más justas, fraternas y solidarias.

En esa perspectiva, incorporó también el cuidado del planeta que Dios entregó a la humanidad como espacio compartido de vida y convivencia. "El gran mensaje es ser forjadores de la paz", afirmó, al recordar que la paz fue el primer postulado expresado por León XIV cuando fue elegido Papa. También relacionó ese llamado con el mensaje cristiano, al señalar que Cristo vino a traer la paz y a reconciliar a la humanidad con Dios.

La santidad como compromiso cotidiano

Otro de los aspectos que Mons. Urbanč rescató de las enseñanzas del Santo Padre fue la importancia de la santidad, entendida como una vida en comunión con Dios y con los hermanos.

Para desarrollar esa idea, recordó una expresión del papa Francisco: "el santo de la puerta de al lado", utilizada para referirse a aquellas personas que, desde sus propias realidades, tienen actitudes constructivas, propositivas y capaces de aportar al bienestar de todos.

El Obispo consideró que el Papa León XIV recordó a los argentinos quiénes son y cómo deben vivir si desean mantenerse fieles a Jesucristo. Sin embargo, aclaró que cada persona deberá asumir ese compromiso desde sus propias posibilidades.

En esa línea, propuso que los fieles realicen una reflexión personal sobre los mensajes escuchados y sobre aquello que puedan leer posteriormente, para encontrar la manera de transmitirlos de forma que otras personas también puedan comprenderlos, aceptarlos y llevarlos a la práctica.

"Esa es nuestra misión", remarcó.

Urbanc también insistió en que la visita apostólica no representa un punto de partida ni de finalización para la vida de la Iglesia. Por el contrario, afirmó que León XIV llegó para sumarse a un pueblo que ya está caminando y brindarle entusiasmo para continuar profundizando los proyectos pastorales existentes.

Entre las tareas que mencionó se encuentran la atención de los pobres, el acompañamiento de los enfermos, la catequesis y la educación. El Papa, sostuvo, acompañó a la comunidad, se sintió cómodo durante las actividades y dejó el entusiasmo de reconocer que la Iglesia continúa viva y comprometida con su misión.

La emoción de acompañar al Papa y representar a Catamarca

El Obispo también compartió sus impresiones sobre la experiencia junto a sus pares del Episcopado Argentino. Destacó especialmente el fervor que despertó la presencia del Santo Padre y la posibilidad de acompañarlo junto al pueblo argentino.

Explicó que cada pastor representa a una diócesis y que, a través de su presencia, también se acercan las expectativas, ilusiones y deseos de las comunidades que buscan mejorar distintos aspectos de su vida eclesial.

Calificó ese momento como una experiencia "muy, muy emotiva", en la que pudo sentir el entusiasmo de representar a los fieles de Catamarca. Por su parte, el Pbro. Marcelo Amaya relató algunos detalles de la peregrinación diocesana a Córdoba, donde la delegación participó de la celebración eucarística presidida por León XIV en el predio de Fadea.

Describió la jornada como una experiencia hermosa, en la que pudo observarse la presencia de una Iglesia viva, con fieles llegados desde distintos lugares.

Después de la celebración, y tras las esperas propias del desarrollo de la actividad, la delegación tuvo la oportunidad de visitar una comunidad parroquial de la zona de Guiñazú. Allí fueron recibidos por integrantes de la parroquia Nuestra Señora de los Milagros, quienes les brindaron una atención que Amaya destacó especialmente.

La comunidad cordobesa organizó un almuerzo para recibirlos, acompañado de expresiones de danza y canto. Posteriormente, los peregrinos emprendieron el regreso durante la tarde y llegaron a Catamarca aproximadamente a la una de la madrugada.

El sacerdote señaló que la delegación pudo cumplir con el objetivo principal de encontrarse con el Papa y participar de la Santa Misa. Además, destacó que los integrantes regresaron felices, contentos y renovados, con un entusiasmo que también estuvo alimentado por la posibilidad de compartir la experiencia con personas provenientes de otros lugares.

La delegación diocesana estuvo integrada por 163 personas de Capital y de distintos puntos del interior catamarqueño. Amaya reconoció la predisposición de la comunidad parroquial que los recibió y mencionó el interés de los fieles cordobeses por conocer más sobre el Beato Mamerto Esquiú.

También destacó que los integrantes de esa comunidad tienen una profunda devoción por la Virgen del Valle.

El Beato Mamerto Esquiú, signo de unidad y paz

Uno de los momentos especialmente significativos para la comunidad catamarqueña estuvo relacionado con la mención del Beato Mamerto Esquiú durante la homilía pronunciada por el Papa en Córdoba.

Al referirse a ese reconocimiento, Mons. Urbanč señaló que León XIV destacó la figura del religioso catamarqueño como signo de unidad y de paz, junto con la de otros santos y referentes de la Iglesia, entre ellos el Cura Brochero y Mama Antula. El Obispo consideró que la riqueza de esas figuras estuvo presente en la homilía y en la invitación del Pontífice a vivir la santidad siguiendo el ejemplo de quienes dejaron un testimonio de fe.

Recordó que el Papa utilizó la expresión de caminar en el aura de esos santos, para que los cristianos puedan convertirse en una expresión de una Iglesia que busca permanentemente la santidad.

La referencia a Esquiú también fue destacada por Daniela Cedrón, quien participó de la Oración de Vísperas junto a los obispos y a los referentes de los equipos sinodales en la Catedral de Buenos Aires.

La mirada del Papa sobre la realidad del pueblo argentino

Cedrón expresó que uno de los aspectos que más la conmovió fue el conocimiento y el estudio que el Santo Padre demostró sobre la realidad del pueblo argentino.

Según explicó, el Papa ayudó a recuperar la memoria acerca de la riqueza de la fe sencilla de la comunidad, caracterizada por una profunda dimensión mariana. En ese contexto, mencionó distintas advocaciones de la Virgen presentes en la religiosidad popular y destacó particularmente que León XIV nombrara a la Virgen del Valle, una referencia que hizo sentir a los representantes catamarqueños especialmente cercanos al mensaje.

La representante de los Equipos Sinodales también valoró la mención del Beato Esquiú como un obispo comprometido con la realidad social y política de su pueblo durante el tiempo histórico que le tocó vivir.

Para Cedrón, ambos aspectos hicieron que el Santo Padre se sintiera cercano, dispuesto a escuchar y a ofrecer un mensaje que invitara a continuar sirviendo a la comunidad.

En ese sentido, destacó la convocatoria a escuchar al Espíritu Santo y trabajar para contribuir al bienestar de los hermanos.

Los jóvenes catamarqueños y el mensaje de esperanza

La experiencia de la Pastoral Juvenil Diocesana tuvo también un espacio destacado durante la conferencia de prensa. Agustín Sosa y Camila Luján, ambos coordinadores de la Pastoral Juvenil de Catamarca, participaron de la vigilia en representación de los jóvenes de la diócesis.

Sosa describió la oportunidad como una gracia muy grande, especialmente por haber podido llevar en el corazón y en el pensamiento a cada uno de los jóvenes catamarqueños.

Explicó que durante la experiencia estuvieron leyendo las intenciones que les habían enviado y que también pudieron encontrarse con los coordinadores de los equipos diocesanos del NOA.

Además, valoró la posibilidad de estar frente al Papa en un lugar privilegiado, como parte de una jornada que permitió compartir la fe y las expectativas de las distintas comunidades juveniles. Camila Luján, por su parte, describió el encuentro como una experiencia muy linda y una gracia recibida al poder ubicarse frente al Santo Padre y observar la dulzura con la que los miraba.

Señaló que entre los asistentes había jóvenes que habían llegado simplemente con el propósito de escuchar el mensaje de esperanza de León XIV.

La emoción, explicó, estuvo marcada tanto por la cercanía con el Pontífice como por la posibilidad de darse vuelta y contemplar a una multitud de jóvenes reunidos y unidos.

Luján también destacó que durante la vigilia rezaron por las intenciones que les habían enviado los jóvenes de Catamarca y que, especialmente, pusieron en oración la pronta canonización del Beato Mamerto Esquiú.

"Nos sentimos llenos de la gracia de Dios y estamos muy felices", expresó. Sosa completó esa reflexión con una imagen vinculada a la continuidad del entusiasmo vivido: "Incendiados, para seguir prendiendo acá otro fuego, que es la esperanza".

El coordinador manifestó que ambos regresaron muy contentos y sorprendidos por el mensaje que el Papa dejó a los jóvenes. En particular, destacó la manera en que León XIV retomó la expresión "todos, todos, todos", siguiendo la línea del papa Francisco.