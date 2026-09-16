Catamarca llevará 14 municipios a la 30ª Feria Internacional del Turismo

Catamarca se prepara para formar parte de la 30ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FIT), que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires, con una propuesta que reunirá destinos, productos y experiencias de distintos puntos de la provincia.

La participación catamarqueña tendrá una representación territorial amplia, con 14 municipios que llevarán sus propuestas turísticas a uno de los espacios centrales de la feria. A ellos se sumará la presencia de 11 agencias y prestadores turísticos locales, configurando una propuesta que integrará la participación institucional con el sector privado.

Durante las cuatro jornadas, Catamarca formará parte del Pabellón Nacional - Norte Argentino, junto a las provincias de la región. Desde ese espacio, cada destino podrá presentar sus propuestas ante visitantes y profesionales de todo el país, en una agenda que tendrá momentos destinados tanto al público general como específicamente a los actores vinculados con la actividad turística.

Una representación con 14 municipios

La propuesta provincial tendrá como uno de sus principales componentes la participación de 14 municipios. La representación catamarqueña estará integrada por Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Fiambalá, Capital, Las Juntas, La Puerta, Paclín, Capayán, Los Varela, Andalgalá, Santa María, Belén, Valle Viejo y El Rodeo.

La presencia de estas localidades permitirá reunir dentro del espacio provincial diferentes propuestas y alternativas turísticas, mostrando la diversidad de destinos que participarán de la feria.

La representación estará conformada por:

Antofagasta de la Sierra.

Tinogasta.

Fiambalá.

Capital.

Las Juntas.

La Puerta.

Paclín.

Capayán.

Los Varela.

Andalgalá.

Santa María.

Belén.

Valle Viejo.

El Rodeo.

A esta presencia municipal se incorporarán además propuestas específicas vinculadas con dos productos turísticos: el Paso de San Francisco y la Ruta del Telar.

Ambas propuestas formarán parte de los contenidos que Catamarca llevará a la feria, ampliando la presentación más allá de los destinos individuales y sumando productos que serán exhibidos dentro de la propuesta provincial.

Un espacio pensado para mostrar Catamarca

El espacio de Catamarca contará con una agenda de actividades destinada a acercar sus propuestas tanto a quienes concurran como público general como a los profesionales del sector.

Entre las acciones previstas se encuentran activaciones, degustaciones, música y propuestas gastronómicas, además de presentaciones vinculadas con destinos, productos y experiencias turísticas.

La propuesta buscará mostrar diferentes aspectos de Catamarca a través de sus destinos, sabores, cultura y experiencias. El objetivo será generar un espacio donde los visitantes puedan conocer distintas alternativas de la provincia y, al mismo tiempo, donde los profesionales puedan acceder a las propuestas que forman parte de su oferta turística.

La combinación de estas actividades permitirá desarrollar durante las cuatro jornadas una presentación que tendrá diferentes destinatarios y objetivos.

Del público general a los profesionales

La participación en la FIT estará orientada tanto al público general como a los profesionales del sector turístico. Esta diferenciación tendrá especial importancia durante las distintas jornadas de la feria, ya que la programación contempla dos días con apertura para ambos públicos y otros dos destinados exclusivamente a profesionales.

Durante las jornadas abiertas al público general, la propuesta catamarqueña estará centrada en la presentación de destinos, productos y experiencias, acompañada por las activaciones, degustaciones, música y propuestas gastronómicas previstas en el espacio provincial.

En cambio, las jornadas profesionales permitirán profundizar el contacto con distintos actores de la industria. En ese marco se generarán espacios de encuentro con agencias de viajes, operadores, medios especializados y referentes del sector turístico.

Estos encuentros estarán orientados a fortalecer la promoción de Catamarca y ampliar las oportunidades de comercialización, incorporando a la participación provincial una dimensión vinculada directamente con los vínculos profesionales y comerciales.

El sector privado se suma a la promoción

Otro de los ejes de la presencia catamarqueña será la participación del sector privado, representado por 11 agencias y prestadores turísticos locales. Las empresas y prestadores que formarán parte de la propuesta son:

Jumeal Viajes.

Huayra Mosoq.

Yandepi Aventura.

Catamarca Aventura.

Khullay Viajes y Turismo.

Famayfil Viajes y Turismo.

Puna Travel Viajes y Turismo.

Turez Travel.

Alta Catamarca.

Norali Aventura.

Los Puestos.

Su presencia permitirá complementar la presentación institucional de los destinos con la participación de quienes ofrecen experiencias y propuestas turísticas. La participación de estas 11 agencias y prestadores estará vinculada tanto con la generación de nuevos contactos como con la posibilidad de presentar y comercializar las experiencias que ofrecen los distintos destinos de Catamarca.

De esta manera, la feria funcionará como un espacio donde la promoción turística y la actividad comercial estarán presentes de manera conjunta, con la participación de agencias, operadores y otros actores de la industria.

Cuatro jornadas con dos modalidades de acceso

La FIT América Latina abrirá sus puertas durante cuatro jornadas, con horarios y modalidades diferenciadas. El sábado 26 y domingo 27 de septiembre, el encuentro estará abierto tanto al público general como a profesionales, en el horario de 14 a 21.

Durante estas dos primeras jornadas, la propuesta catamarqueña podrá ser recorrida por visitantes interesados en conocer los destinos, productos y experiencias que serán presentados en el Pabellón Nacional - Norte Argentino.

Luego, el lunes 28 y martes 29 de septiembre, la feria estará abierta exclusivamente para profesionales, de 10 a 19. Esta segunda etapa estará especialmente vinculada con los espacios de encuentro entre los integrantes del sector turístico. Allí, las agencias, operadores, medios especializados y referentes de la industria tendrán la posibilidad de participar de reuniones orientadas a fortalecer la promoción y ampliar las oportunidades de comercialización.