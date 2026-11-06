Realizaran una Jornada de Puertas Abiertas para acercar servicios de salud a la comunidad universitaria

El Centro de Salud Universitario, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), llevará adelante una Jornada de Puertas Abiertas con el propósito de acercar sus servicios de salud a toda la comunidad universitaria, con especial atención en los estudiantes.

La iniciativa tendrá lugar el próximo miércoles 11 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas, en la Plaza de la Reforma del predio universitario, y busca generar un espacio de acceso a controles sanitarios, orientación y acciones de prevención, en el marco de una propuesta centrada en el bienestar y el cuidado integral.

La jornada apunta a promover la prevención de enfermedades, favorecer la detección temprana de posibles problemáticas de salud y fomentar la incorporación de hábitos saludables. De esta manera, la actividad permitirá que quienes forman parte de la comunidad universitaria puedan acercarse y acceder a diferentes prestaciones en un mismo espacio.

Controles médicos, testeos y acciones preventivas

Durante el encuentro, los asistentes tendrán la posibilidad de participar de distintas instancias de control y prevención, orientadas a conocer y atender aspectos fundamentales de la salud.

Entre las prestaciones previstas se encuentran el control de presión arterial y glucemia, la realización de test de VIH y sífilis, y la revisión del Calendario Nacional de Vacunación. También se ofrecerá control bucodental, junto con instancias de asesoramiento y motivación.

Estas acciones forman parte de una propuesta que contempla diferentes dimensiones del cuidado sanitario. Los controles permitirán acercar herramientas de prevención y detección temprana, mientras que los espacios de asesoramiento estarán destinados a brindar orientación y promover conductas saludables.