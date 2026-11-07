Catamarca: el viento marcará el inicio del fin de semana y el calor volverá el lunes

El ingreso de un frente frío desde el sur marcará las condiciones del tiempo en San Fernando del Valle de Catamarca durante este sábado 7 de noviembre. Según el pronóstico de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital, se esperan ráfagas de viento de entre 40 y 75 km/h durante la madrugada, mientras continúa vigente el alerta amarilla por viento.

El cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C. No se prevén precipitaciones.

Cómo estará el tiempo durante el domingo y el lunes

Para el domingo 8 de noviembre, se espera que las temperaturas comiencen a subir paulatinamente. La mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 26°C, con cielo mayormente despejado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 20 y 40 km/h. Tampoco se esperan lluvias.

En tanto, el lunes 9 de noviembre continuará el ascenso térmico. La temperatura mínima rondará los 16°C y la máxima llegará a los 30°C, en una jornada con cielo despejado.

El viento volverá a intensificarse desde el sector norte, con ráfagas de entre 40 y 60 km/h. La precipitación estimada para ese día también es de 0 milímetros.