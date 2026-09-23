Catamarca llevará sus destinos, experiencias y productos turísticos a la FIT 2026

Catamarca participará de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires. Durante las cuatro jornadas, la provincia integrará el Stand Norte Argentino, ubicado dentro del Pabellón Nacional, junto con las demás provincias de la región.

La participación catamarqueña tendrá una agenda orientada tanto a la promoción de los destinos como a la comercialización de productos y experiencias turísticas. El espacio provincial reunirá a 14 municipios y 12 agencias de viajes receptivas, además de propuestas vinculadas al Paso Internacional de San Francisco y la Ruta del Telar.

La presencia en la feria también incorporará contenidos gastronómicos, culturales y artísticos, activaciones para el público y demostraciones de producción artesanal. De esta manera, la propuesta provincial buscará aprovechar las distintas instancias que ofrece la FIT, diferenciando las actividades destinadas al público general de aquellas dirigidas específicamente a profesionales del sector.

Las dos primeras jornadas estarán abiertas al público, mientras que el lunes 28 y martes 29 se desarrollarán jornadas profesionales, con rondas de negocios y espacios de contacto entre agencias, mayoristas y representantes de la actividad turística.

Destinos y productos tendrán protagonismo

El cronograma preparado para la FIT 2026 contempla presentaciones específicas de distintos destinos y propuestas de Catamarca.

Entre las actividades previstas se encuentra la presentación de "Tradiciones Ambateñas Catamarca", programada para el sábado 26 en el Auditorio CFT B. También se presentará "Valles Místicos", una propuesta de Santa María junto al Ente Tucumán Turismo, en el auditorio del Norte.

Andalgalá contará con dos presentaciones vinculadas con su oferta turística. La primera será "Andalgalá punto de partida", prevista para el lunes 28 a las 15.30 en el stand de Nación. La segunda, "Andalgalá turismo y eventos accesibles", tendrá lugar el martes 29 a las 15 en el auditorio del Norte.

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca se presentará además el Manual de Venta de la Oferta Turística de Catamarca, el lunes 28 a las 16 en el Auditorio del Norte.

La agenda contempla también la participación de agencias del sector privado. La agencia Alta Catamarca realizará el lunes 28 a las 11 una presentación sobre comercialización del destino en el Auditorio CFT B, mientras que la agencia Los Puestos presentará la propuesta "Alta Montaña" el martes 29 en el auditorio CFT A.

Gastronomía, vinos, música y tradiciones

La participación provincial también tendrá un fuerte componente gastronómico y cultural. Durante las cuatro jornadas, el stand ofrecerá información turística, activaciones lúdicas y demostraciones en vivo de tejido artesanal en telar rústico. A esto se sumará la presencia de bodegas catamarqueñas y degustaciones de productos regionales a cargo de UTHGRA, incorporando a la propuesta turística componentes vinculados con la identidad productiva y cultural de la provincia.

La programación artística incluirá la presentación de Vale Vargas en el escenario "Elegí Argentina", el sábado a las 16, mientras que Carafea brindará un show el domingo a las 19 en el auditorio del Norte.

El cronograma gastronómico, por su parte, incluirá distintos momentos de degustación de "Sabores Catamarqueños", además de gastronomía y vinos de Catamarca y propuestas específicas relacionadas con las Tradiciones Ambateñas.

El detalle de las actividades del sábado 26

La primera jornada de participación catamarqueña tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, con la feria abierta al público entre las 14 y las 21 horas.

El programa contempla:

12:00: acto inaugural de la FIT, en la Pista Central del Predio Ferial La Rural.

acto inaugural de la FIT, en la Pista Central del Predio Ferial La Rural. 14:00: apertura del stand Catamarca al público.

apertura del stand Catamarca al público. 15:00: degustación "Sabores Catamarqueños".

degustación "Sabores Catamarqueños". 15:00: activación lúdica en el stand Catamarca.

activación lúdica en el stand Catamarca. 16:00: Valentín Vargas en el escenario outdoor "Elegí Argentina".

Valentín Vargas en el escenario outdoor "Elegí Argentina". 17:00: degustación de gastronomía y vinos de Catamarca, en el Stand Nº 1110.

degustación de gastronomía y vinos de Catamarca, en el Stand Nº 1110. 18:00: "Tradiciones Ambateñas Catamarca", en el Auditorio CFT B.

"Tradiciones Ambateñas Catamarca", en el Auditorio CFT B. 19:00: nueva activación lúdica en el stand Catamarca.

nueva activación lúdica en el stand Catamarca. 19:30: degustación de Tradiciones Ambateñas.

degustación de Tradiciones Ambateñas. 20:15: degustación "Sabores Catamarqueños".

Santa María y Carafea, protagonistas del domingo

El domingo 27 de septiembre, la feria también funcionará de 14 a 21 horas y tendrá entre sus principales actividades la presentación de "Valles Místicos", a cargo del Municipio de Santa María y el Ente Tucumán Turismo.

La agenda de esa jornada incluye:

14:30: activación lúdica en el stand Catamarca.

activación lúdica en el stand Catamarca. 15:00: presentación "Valles Místicos", Municipio de Santa María y Ente Tucumán Turismo, en el Auditorio del Norte, Stand Nº 1330.

presentación "Valles Místicos", Municipio de Santa María y Ente Tucumán Turismo, en el Auditorio del Norte, Stand Nº 1330. 15:30: espacio gastronómico "Sabores Catamarqueños".

espacio gastronómico "Sabores Catamarqueños". 16:00: degustación de Tradiciones Ambateñas, en el Stand Nº 1110.

degustación de Tradiciones Ambateñas, en el Stand Nº 1110. 17:00: presentación de Bodega Michango .

presentación de . 18:00: degustación "Sabores Catamarqueños".

degustación "Sabores Catamarqueños". 19:00: presentación de Carafea en el escenario del Norte Argentino, Stand Nº 1330.

presentación de en el escenario del Norte Argentino, Stand Nº 1330. 20:15: nueva degustación "Sabores Catamarqueños".

Las jornadas profesionales y las rondas de negocios

El lunes 28 y martes 29 la participación provincial ingresará en una instancia particularmente vinculada con la comercialización turística. Ambas jornadas estarán destinadas exclusivamente a profesionales y tendrán un horario de 10 a 19.

Las rondas de negocios se desarrollarán de 11 a 18 en el Pabellón Rojo, con la participación de 12 agencias de Catamarca. Se trata de uno de los ejes centrales de la presencia provincial durante las jornadas profesionales, junto con las presentaciones destinadas a mostrar distintos segmentos de la oferta turística.

El lunes 28, la programación incluye: