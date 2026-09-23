Sismo de magnitud 5,4 sacudió La Rioja y se sintió en Catamarca

Un sismo de magnitud 5,4 se registró a las 6:21 de este miércoles 23 de septiembre y tuvo su epicentro en territorio de la provincia de La Rioja, a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, de acuerdo con el informe elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico se produjo durante las primeras horas de la jornada y fue percibido en distintas localidades, con variaciones en la intensidad registrada según cada punto geográfico. El fenómeno también alcanzó a la provincia de Catamarca, donde fue sentido en distintos sectores y, de acuerdo con la información consignada, tuvo una mayor intensidad en los departamentos de Tinogasta y Belén.

La información oficial del INPRES permitió establecer un mapa de percepción del movimiento, con registros que abarcaron localidades de La Rioja y Catamarca, además de sectores de las provincias de San Juan y Córdoba. El epicentro, ubicado a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, determinó que el movimiento fuera percibido de manera diferente según la distancia y la ubicación de cada localidad respecto del punto donde se originó el sismo.

Famatina registró la mayor intensidad informada

Entre las localidades alcanzadas por el movimiento, Famatina presentó una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada, de acuerdo con el registro del organismo nacional. La intensidad IV corresponde a un movimiento que puede generar una percepción claramente identificable y que, en este caso, estuvo acompañada por la oscilación de objetos colgantes. Se trata del registro de mayor intensidad consignado por el INPRES entre las localidades detalladas en su informe.

El comportamiento del sismo también fue registrado en otras ciudades riojanas, aunque con diferentes niveles de percepción.

En Aimogasta y Chilecito, el INPRES estimó una intensidad de entre III y IV, lo que implica que el movimiento pudo ser percibido por algunas personas que se encontraban en reposo y también generar la oscilación de objetos colgantes. La información permite observar que el fenómeno no se limitó al área próxima al epicentro, sino que alcanzó diferentes localidades de la región, aunque con una percepción variable.

El temblor también se sintió en Catamarca

La provincia de Catamarca formó parte del área donde fue percibido el movimiento. El informe del INPRES consignó específicamente a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca entre las localidades donde se registró una intensidad III.

Según la escala indicada por el organismo, esta intensidad está asociada a la percepción del movimiento por parte de algunas personas que se encuentran en reposo. A su vez, la información señala que dentro de Catamarca el sismo fue percibido con mayor intensidad en los departamentos de Tinogasta y Belén. Estos sectores del oeste provincial estuvieron entre las áreas catamarqueñas donde el movimiento telúrico tuvo una percepción más marcada.

De esta manera, el sismo registrado en La Rioja durante la mañana de este miércoles tuvo repercusión también en territorio catamarqueño, con registros que variaron de acuerdo con las localidades alcanzadas.

La percepción se extendió hacia San Juan y Córdoba

El informe oficial también consignó la percepción del sismo en sectores de las provincias de San Juan y Córdoba. En San José de Jáchal y en la ciudad de San Juan, el INPRES registró una intensidad de entre II y III. En estos lugares, el movimiento pudo ser percibido de manera leve por algunas personas que se encontraban en reposo.

La misma intensidad, de II a III, fue consignada para la ciudad de Córdoba, donde el sismo pudo ser sentido levemente por algunas personas en reposo o que se encontraban dentro de edificios. El registro de estas localidades muestra la extensión territorial de la percepción del movimiento, que fue disminuyendo en intensidad a medida que alcanzó puntos más alejados del epicentro.

Las intensidades registradas por el INPRES

El reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica detalló distintos niveles de percepción en las localidades alcanzadas:

Famatina: intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, con oscilación de objetos colgantes.

intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, con oscilación de objetos colgantes. Aimogasta y Chilecito: intensidad entre III y IV, con percepción por algunas personas en reposo y posible oscilación de objetos colgantes.

intensidad entre III y IV, con percepción por algunas personas en reposo y posible oscilación de objetos colgantes. La Rioja, Vinchina y San Fernando del Valle de Catamarca: intensidad III, percibida por algunas personas en reposo.

intensidad III, percibida por algunas personas en reposo. San José de Jáchal, ciudad de San Juan y ciudad de Córdoba: intensidad entre II y III, con percepción leve por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

El movimiento fue registrado a las 6:21, tuvo una magnitud de 5,4 y su epicentro se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta.

Un sismo percibido en una amplia zona regional

El episodio registrado durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre tuvo como punto de origen la provincia de La Rioja, pero su percepción alcanzó una zona más amplia, incluyendo localidades de Catamarca, San Juan y Córdoba.

En el caso catamarqueño, el fenómeno fue percibido en la capital provincial y tuvo mayor intensidad en los departamentos de Tinogasta y Belén, mientras que en La Rioja se registraron distintos niveles de percepción, con Famatina como la localidad donde el INPRES consignó intensidad IV.

El informe oficial permite establecer así las diferentes formas en que el movimiento fue percibido en cada localidad. Desde la oscilación de objetos colgantes registrada en los sectores donde la intensidad fue mayor, hasta una percepción leve por parte de algunas personas en reposo o dentro de edificios en los puntos donde la intensidad fue menor.

El sismo de magnitud 5,4, registrado a primera hora de este miércoles, quedó documentado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con epicentro en La Rioja y con registros de percepción en distintos puntos de la región.