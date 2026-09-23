La UNCA abre hoy sus puertas al mayor encuentro de ingeniería del país

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) será desde hoy escenario de uno de los principales encuentros académicos y profesionales vinculados con la ingeniería en el país. A través de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, y junto al Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería (CONFEDI), la institución será sede del 8° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y del 14° Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería (CAEDI).

Las actividades comenzarán este miércoles y se extenderán hasta el 25 de septiembre, con una agenda que reunirá en Catamarca a decanos, docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de ingeniería provenientes de distintos puntos del país.

El encuentro se desarrollará bajo el lema "Ingeniería e Innovación desde la Identidad del Territorio", una consigna que atraviesa la propuesta y que coloca en el centro del debate los desafíos actuales de la disciplina, el desarrollo de nuevas herramientas y conocimientos, la innovación tecnológica y las transformaciones vinculadas con la enseñanza de la ingeniería.

La convocatoria también contempla la discusión sobre el aporte que la disciplina puede realizar al desarrollo sostenible de los territorios, vinculando el conocimiento producido en los ámbitos académicos con las necesidades y posibilidades de las comunidades.

Más de 350 trabajos científicos y una agenda nacional

Las actividades centrales tendrán como escenario el Nodo Tecnológico de la Capital, donde se concentrará buena parte de la programación prevista para esta edición de los congresos.

Uno de los principales componentes de la propuesta será la presentación de más de 350 trabajos científicos, que formarán parte del intercambio académico y de conocimiento previsto durante las jornadas.

A esto se sumará la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes brindarán conferencias en el marco de un encuentro que busca reunir diferentes perspectivas sobre la ingeniería, su enseñanza y su relación con los procesos de innovación y desarrollo. Entre las actividades previstas también se encuentra una nueva edición de "Ciencia Joven", iniciativa destinada especialmente a promover la participación de estudiantes y fortalecer las vocaciones científicas.

De este modo, la agenda no estará limitada al intercambio entre especialistas y referentes institucionales, sino que incorporará de manera directa a las nuevas generaciones vinculadas con la investigación, la extensión y la formación universitaria.

La mirada de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

La decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Mg. Natalia Fernández, destacó la trascendencia institucional que representa para la Universidad Nacional de Catamarca ser sede de ambos congresos. Fernández definió la realización del encuentro como "una oportunidad estratégica para posicionarnos en el escenario nacional, visibilizar nuestras producciones y fortalecer vínculos académicos y profesionales".

La definición pone en primer plano una de las dimensiones centrales de la convocatoria: la posibilidad de que Catamarca y su universidad tengan un espacio de participación y exposición dentro de una agenda nacional vinculada con la ingeniería.

En ese sentido, la decana remarcó que la realización del congreso en la provincia permite reafirmar el compromiso de la UNCA con tres ejes considerados centrales: la innovación educativa, la sostenibilidad y la transformación tecnológica.

A la vez, señaló la importancia de fortalecer las redes de conocimiento que articulan a la universidad con el sistema productivo y con el desarrollo territorial. La propuesta, de acuerdo con esta mirada, excede el ámbito estrictamente académico y plantea un vínculo entre la producción de conocimiento, la formación profesional y las necesidades de los territorios.

Ciencia Joven, con estudiantes de distintas provincias

La participación estudiantil tendrá un lugar destacado durante el desarrollo de los congresos mediante Ciencia Joven, una propuesta que reunirá a jóvenes provenientes de distintas provincias. Los estudiantes presentarán trabajos relacionados con investigación, extensión y cátedra, utilizando el formato pitch, una modalidad que permitirá exponer sus producciones dentro de la programación del encuentro.

Para Fernández, esta participación constituye un componente especialmente relevante de la convocatoria, ya que permite incorporar a los estudiantes en un espacio donde confluyen investigadores, docentes, profesionales y autoridades académicas.

La presencia de jóvenes de distintas provincias también amplía el alcance de la iniciativa y convierte a Ciencia Joven en uno de los espacios destinados a promover las vocaciones científicas dentro de esta edición de los congresos.

Ingeniería, innovación y desarrollo territorial

El lema "Ingeniería e Innovación desde la Identidad del Territorio" define el eje conceptual que atravesará las actividades hasta el 25 de septiembre. En ese marco, los congresos buscarán abordar los principales desafíos que enfrenta actualmente la ingeniería, junto con las cuestiones vinculadas con la innovación tecnológica y la enseñanza de la disciplina. El debate estará además relacionado con la capacidad de la ingeniería para realizar aportes al desarrollo sostenible de los territorios.

La realización del encuentro en Catamarca adquiere, desde la perspectiva planteada por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, una dimensión vinculada con la posibilidad de mostrar las producciones académicas y fortalecer los vínculos existentes entre la universidad, los ámbitos profesionales y el sistema productivo.

La propuesta también plantea una instancia para discutir de qué manera los conocimientos y las capacidades desarrolladas desde la ingeniería pueden contribuir a responder a las necesidades concretas de las comunidades.

En palabras de la decana, "este congreso representa una oportunidad histórica para visibilizar el potencial de la región y debatir cómo la ingeniería puede aportar soluciones concretas al desarrollo sustentable y productivo de las comunidades locales".