Virus respiratorios: descienden los casos de influenza, pero predominan los internados

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 36 informó que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de los valores esperados para esta época del año.

De acuerdo con el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, uno de los principales datos registrados durante las últimas semanas es el descenso de los casos de influenza, acompañado por un incremento en la proporción correspondiente al tipo B.

En paralelo, el virus sincicial respiratorio (VSR) continúa mostrando una presencia predominante entre las notificaciones correspondientes a pacientes internados por cuadros respiratorios graves.

El comportamiento de los distintos virus presenta diferencias según se analicen las consultas ambulatorias o la vigilancia realizada en personas hospitalizadas. Mientras los registros de influenza muestran una tendencia descendente en las consultas ambulatorias, el VSR concentra la mayor cantidad de detecciones entre los pacientes internados por infección respiratoria aguda grave.

Influenza: menos casos y mayor proporción del tipo B

En las consultas ambulatorias se notificaron 33 casos de influenza sobre un total de 178 muestras analizadas, lo que representa una positividad del 18,2%. El informe también señaló que los casos de influenza continúan en descenso, aunque dentro de ese comportamiento se observa un aumento en la proporción correspondiente al tipo B.

Los datos permiten observar así una disminución general de las detecciones de influenza en el ámbito ambulatorio, aunque la composición de los casos presenta modificaciones en relación con los tipos de virus identificados.

La vigilancia epidemiológica mantiene el seguimiento de estas variaciones para establecer cómo evoluciona la circulación de los diferentes agentes respiratorios durante esta etapa del año.

El VSR mantiene una presencia sostenida

En relación con el virus sincicial respiratorio, durante las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron 29 nuevos casos, cuatro más que los registrados en el Boletín Epidemiológico Nacional anterior.

Las detecciones de VSR fueron esporádicas hasta la semana epidemiológica 20. A partir de ese momento comenzaron a registrarse casos todas las semanas, aunque, según el informe, se trató de detecciones de baja magnitud. En este período, los porcentajes de positividad del virus fueron superiores al 3%.

El comportamiento del VSR adquiere especial relevancia al analizar la situación de los pacientes internados, donde continúa siendo el virus respiratorio con mayor cantidad de casos positivos notificados.

La evolución registrada muestra, por un lado, que las detecciones comenzaron a aparecer de manera sostenida desde la SE 20 y, por otro, que la mayor concentración de casos se observa particularmente en la vigilancia de personas internadas por cuadros respiratorios graves.

Sin casos de SARS-CoV-2 en las muestras analizadas

El informe también incluyó los resultados correspondientes al SARS-CoV-2. En las consultas ambulatorias, no se registraron casos entre las 165 muestras procesadas.

De esta manera, dentro de las muestras analizadas en este ámbito, las detecciones correspondieron principalmente a influenza y VSR, mientras que no se notificaron casos de SARS-CoV-2 en las 165 muestras mencionadas. El dato forma parte del seguimiento de la circulación de los distintos virus respiratorios que realiza el sistema de vigilancia epidemiológica.

El VSR lidera las detecciones en pacientes internados

La situación presenta una diferencia marcada cuando se observa la vigilancia centinela de pacientes internados por infección respiratoria aguda grave (IRAG).

Durante las últimas cuatro semanas, el VSR volvió a mostrar el predominio entre los agentes respiratorios detectados, con 326 casos positivos notificados. En segundo lugar se ubicaron los casos de influenza, con 44 confirmados durante el mismo período, mientras que el SARS-CoV-2 registró 5 casos.

A estos registros se sumaron además detecciones en las que se identificaron simultáneamente dos virus. El informe notificó:

326 casos positivos de VSR .

. 44 casos confirmados de influenza .

. 5 casos de SARS-CoV-2 .

. 2 codetecciones de influenza y VSR .

. 4 codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR.

Estos datos muestran que el VSR mantiene una diferencia considerable respecto de influenza y SARS-CoV-2 dentro de la vigilancia de pacientes internados por infección respiratoria aguda grave.

La mayor positividad en menores de 2 años

El informe epidemiológico también pone el foco en la población infantil. Según los datos incluidos en el BEN, los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de 2 años.

Frente a esta situación, el documento destaca a la vacunación oportuna como la estrategia de prevención más efectiva. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó desde enero de 2024 la vacuna contra el VSR para embarazadas que se encuentren transitando entre las 32 y 36 semanas, inclusive, de gestación al Calendario Nacional de Vacunación.

La estrategia tiene como objetivo actuar antes del nacimiento para favorecer la protección de los bebés durante sus primeros meses de vida.