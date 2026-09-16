Catamarca prepara una jornada abierta por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente

El Ministerio de Salud de la provincia invitó a la comunidad en general a participar de la Jornada por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2026, una propuesta destinada a promover la concientización y sensibilización en torno a la atención sanitaria y a las Enfermedades No Transmisibles (ENT).

La jornada se realizará el jueves 17 de septiembre, entre las 8 y las 12.30 horas, en la Plaza 25 de Mayo, donde se dispondrá un circuito de stands informativos y talleres especialmente destinados a la comunidad.

La actividad busca generar un espacio de encuentro e interacción entre las instituciones sanitarias y la población, en el marco de una jornada que tendrá como eje una problemática vinculada con distintas afecciones y factores que forman parte de las Enfermedades No Transmisibles.

Una jornada abierta a toda la comunidad

La propuesta organizada por el Ministerio de Salud tendrá como escenario la Plaza 25 de Mayo y estará abierta a la comunidad en general. Durante la mañana, quienes se acerquen podrán recorrer un circuito compuesto por diferentes stands informativos y participar de talleres.

El formato planteado apunta a que la jornada no se limite a una instancia informativa, sino que también incorpore componentes de participación e interacción. De esta manera, las instituciones que forman parte de la iniciativa tendrán un espacio para acercar contenidos a la comunidad y promover una mayor sensibilización sobre las temáticas abordadas.

La jornada se desarrollará durante toda la mañana y concentrará en un espacio público diferentes propuestas vinculadas con la prevención, la sensibilización y el abordaje de las Enfermedades No Transmisibles.

Las Enfermedades No Transmisibles, eje de 2026

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2026 estará centrado este año en el abordaje de las Enfermedades No Transmisibles (ENT). Dentro de esta temática se encuentran diferentes afecciones y condiciones relacionadas con la salud de la población.

El abordaje previsto contempla:

Afecciones cardiovasculares.

Cáncer.

Diabetes.

Hipertensión.

Sedentarismo.

Obesidad.

Consumo de tabaco.

Consumo de alcohol.

Enfermedades respiratorias crónicas.

La amplitud de las temáticas incluidas permitirá que la jornada reúna diferentes aspectos vinculados con las Enfermedades No Transmisibles. En este sentido, los stands y talleres constituirán espacios destinados a acercar información a la comunidad dentro de una propuesta integral de concientización.

El eje establecido para este año permitirá que la actividad desarrollada en Catamarca se incorpore a una iniciativa que busca poner en el centro de la agenda la seguridad de los pacientes y el abordaje de estas enfermedades.

Catamarca se suma a un movimiento mundial

En este marco, Catamarca se suma al movimiento mundial impulsando un programa integral que combina concientización, sensibilización e interactividad institucional y comunitaria. La propuesta provincial se estructura a partir de la participación conjunta de distintas áreas e instituciones vinculadas con el sistema de salud. La intención es articular el trabajo institucional con la participación de la comunidad, generando un espacio donde la información pueda ser compartida directamente con la población.

La jornada en la Plaza 25 de Mayo representa, dentro de este programa, una instancia de encuentro entre los equipos y establecimientos que integran la Red Provincial de Calidad de Atención y la comunidad.

El componente de interactividad constituye otro de los aspectos centrales de la propuesta, ya que los stands y talleres permitirán desarrollar una actividad que combina información y participación durante las horas previstas para la jornada.

Articulación entre distintas instituciones sanitarias

El trabajo para llevar adelante esta iniciativa se articula desde la Dirección Provincial de Planeamiento en Salud y Calidad de Atención, en conjunto con la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

A estas áreas se suman distintos establecimientos sanitarios de la provincia que forman parte de la organización y articulación de la propuesta. Entre ellos se encuentran:

Hospital San Juan Bautista.

Hospital de Niños Eva Perón.

Maternidad Provincial 25 de Mayo.

Hospital "Dr. José Chain Herrera" de Andalgalá.

Otros establecimientos e instituciones que conforman la Red Provincial de Calidad de Atención.

La participación de estas instituciones refleja el carácter articulado de la jornada, que reúne a diferentes integrantes del sistema sanitario provincial alrededor de una misma propuesta.

El trabajo conjunto entre las direcciones y los hospitales permitirá desarrollar una actividad que tendrá como destinataria directa a la comunidad y que estará vinculada con el abordaje de las Enfermedades No Transmisibles dentro del marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Información, sensibilización y participación

La jornada prevista para el jueves 17 de septiembre tendrá como uno de sus principales componentes la posibilidad de acercar información a la comunidad a través de un circuito de stands y talleres. La elección de un espacio público como la Plaza 25 de Mayo permitirá concentrar allí la propuesta institucional durante una mañana completa, desde las 8 hasta las 12.30.

El objetivo planteado se vincula con la necesidad de fortalecer la concientización y sensibilización, pero también con la generación de instancias de interacción entre las instituciones y la población.

En este contexto, las Enfermedades No Transmisibles ocuparán el centro de la actividad. Las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol y las enfermedades respiratorias crónicas forman parte de los contenidos que atraviesan la jornada de este año.

La propuesta provincial se inscribe así en el movimiento mundial impulsado por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2026 y reúne a diferentes áreas del Ministerio de Salud y establecimientos de la Red Provincial de Calidad de Atención.