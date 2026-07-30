Catamarca y el Operativo META: buenos resultados en Matemáticas y Lengua

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dio a conocer los resultados de la primera aplicación del Operativo META (Medición y Evaluación para la Transformación del Aprendizaje), una iniciativa que incorpora la evaluación basada en evidencia como una herramienta destinada a fortalecer la calidad educativa y mejorar la toma de decisiones pedagógicas e institucionales.

La experiencia constituye el primer paso hacia la consolidación de un sistema provincial de evaluación permanente de los aprendizajes, cuyo propósito es generar información confiable que permita conocer con mayor precisión el desempeño de los estudiantes, identificar fortalezas y desafíos y diseñar políticas educativas cada vez más eficaces.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con la Escuela de Educación de la Universidad Austral e impulsado en la provincia por el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECITCA), organismo que promovió y articuló esta experiencia para incorporar herramientas científicas, tecnológicas y de análisis de datos al sistema educativo provincial.

La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, destacó la importancia de contar con información objetiva para orientar las políticas públicas.

"Medir los aprendizajes nos permite saber qué estamos haciendo bien, dónde están los principales desafíos y cómo orientar mejor las políticas públicas y ese es el sentido del Operativo META: convertir la información en mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes de Catamarca", afirmó.

Una experiencia piloto en cuatro departamentos

La evaluación tuvo carácter piloto y se realizó entre el 18 de mayo y el 26 de junio de 2026. Durante ese período participaron 60 instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, pertenecientes a los departamentos Capital, Valle Viejo, Pomán y Capayán.

En total fueron evaluados 5.257 estudiantes de 3.º y 6.º grado del nivel primario y de 3.º y 6.º año del nivel secundario, quienes realizaron 10.336 evaluaciones digitales correspondientes a las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática, mediante la plataforma META.

Desde el Ministerio explicaron que esta primera aplicación no buscó confeccionar rankings entre establecimientos ni representar estadísticamente a todo el sistema educativo provincial. El propósito consistió en construir una línea de base que permita conocer el estado de los aprendizajes y orientar futuras intervenciones destinadas a mejorar los resultados educativos.

Asimismo, remarcaron que evaluar no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para identificar qué contenidos requieren mayor acompañamiento y respaldar las decisiones pedagógicas con información objetiva y confiable.

Los principales resultados obtenidos

Los datos difundidos muestran diferencias entre las dos áreas evaluadas. Considerando el conjunto de estudiantes participantes, Prácticas del Lenguaje alcanzó un promedio de 57,2 % de respuestas correctas, mientras que Matemática obtuvo un promedio de 44,5 %, lo que representa una diferencia de 12,7 puntos porcentuales entre ambas disciplinas.

El informe también evidencia comportamientos diferenciados según el nivel educativo, información que será utilizada para elaborar estrategias específicas destinadas a fortalecer los aprendizajes en cada etapa de la trayectoria escolar.

Las autoridades señalaron que estos resultados constituyen un insumo fundamental para planificar futuras acciones de acompañamiento y mejora dentro del sistema educativo provincial.

Resultados según el tipo de gestión

El relevamiento también analizó el desempeño de los estudiantes de acuerdo con el tipo de gestión de las instituciones participantes. En las escuelas de gestión privada se registraron los siguientes promedios:

Prácticas del Lenguaje: 62,6 %.

62,6 %. Matemática: 47,7 %.

Por su parte, las escuelas de gestión estatal obtuvieron:

Prácticas del Lenguaje: 53 %.

53 %. Matemática: 42,1 %.

Sin embargo, el informe aclara expresamente que estas diferencias no deben interpretarse como una comparación representativa entre ambos sistemas educativos, debido a que la selección de establecimientos respondió exclusivamente a criterios metodológicos propios de una experiencia piloto y no a una muestra estadísticamente representativa del conjunto de escuelas de la provincia.

Capital e Interior mostraron diferencias reducidas

El estudio también incorporó un análisis territorial para comparar los resultados entre establecimientos de Capital y del Interior. En Prácticas del Lenguaje, las escuelas de Capital obtuvieron un promedio de 57,5 %, mientras que las del Interior registraron 56,1 %.

En Matemática, en cambio, el Interior alcanzó 47,2 %, superando levemente a Capital, que obtuvo 43,8 %. De acuerdo con el informe, estos datos muestran que los desafíos detectados atraviesan de manera relativamente homogénea a los distintos contextos territoriales incluidos en esta primera experiencia piloto.

Fortalecer la calidad educativa

Desde el Ministerio de Educación y Trabajo destacaron que el Operativo META representa un cambio de enfoque en materia de evaluación, al incorporar la evidencia como un recurso permanente para la planificación educativa y la mejora continua de las políticas públicas.

En este proceso, el CEDECITCA desempeña un rol estratégico al promover la utilización de herramientas científicas, tecnológicas y de análisis de datos que fortalecen la capacidad del Estado para tomar decisiones basadas en evidencia y acompañar con mayor eficacia a las instituciones educativas.

La información obtenida permitirá:

Identificar contenidos prioritarios para fortalecer los aprendizajes.

Mejorar las estrategias de enseñanza.

Orientar acciones de acompañamiento a las escuelas.

Evaluar el impacto de las políticas educativas mediante futuras aplicaciones del Operativo META.

En ese marco, la ministra Verónica Soria sostuvo que el verdadero valor de la evaluación radica en su capacidad para traducirse en mejoras concretas dentro de las aulas.

"Nuestro desafío es que cada resultado se traduzca en decisiones concretas, mejores prácticas de enseñanza y más herramientas para acompañar a nuestros docentes y a las escuelas. Evaluar solo tiene sentido si contribuye a que nuestros estudiantes aprendan más y mejor", concluyó.

Una meta provincial para 2027

Con la presentación de estos primeros resultados, Catamarca dio un paso importante hacia la consolidación de un proceso permanente de evaluación y seguimiento de los aprendizajes.

La meta establecida por el Ministerio consiste en ampliar progresivamente la cobertura del Operativo META hasta alcanzar la totalidad de las instituciones educativas de la provincia durante 2027, fortaleciendo una cultura de evaluación orientada a la mejora continua y al desarrollo de una educación de mayor calidad.