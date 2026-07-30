Monteoliva confirmó que comenzó el operativo para rescatar los cuerpos en San Juan

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó este jueves que comenzó el operativo destinado a recuperar los cuerpos de las siete personas fallecidas en el accidente del helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, donde una aeronave que se dirigía a participar de un operativo de combate contra incendios forestales se precipitó a tierra.

En declaraciones realizadas por Cadena 3 Rosario, la funcionaria señaló que efectivos de Gendarmería Nacional iniciaron el desplazamiento hacia el lugar del siniestro durante las primeras horas de la mañana, aunque aclaró que el desarrollo de la tarea dependerá de las condiciones climáticas y de las dificultades que presenta el terreno de alta montaña.

Monteoliva sostuvo que la prioridad inmediata es concretar el rescate de las víctimas, al tiempo que remarcó que la investigación para determinar las causas del accidente ya se encuentra en marcha.

La investigación ya comenzó

Durante la entrevista, la ministra evitó realizar cualquier tipo de especulación sobre el origen de la tragedia y remarcó que será la investigación la que permitirá establecer qué ocurrió con la aeronave.

"Está en curso una investigación, como sucede siempre ante una tragedia lamentable como esta", expresó la funcionaria al ser consultada sobre las posibles causas del siniestro. En ese sentido, insistió en que será necesario esperar el avance de las pericias antes de arribar a conclusiones sobre los factores que pudieron haber provocado la caída del helicóptero.

"Hay que dejar que avance la investigación y podamos tener certeza de qué fue lo que pasó", sostuvo. De esta manera, el Gobierno nacional ratificó que las actuaciones judiciales y técnicas serán las encargadas de reconstruir los momentos previos al accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

La respuesta tras perder contacto con la aeronave

Monteoliva explicó que las autoridades activaron un protocolo de emergencia apenas se perdió comunicación con el helicóptero. Según indicó, alrededor de las 11 de la mañana fue convocado un comité de crisis, mientras que simultáneamente comenzaron las tareas de búsqueda.

"Convocamos un comité de crisis alrededor de las 11 de la mañana y Gendarmería salió por tierra desde los primeros minutos", señaló la ministra. La rápida conformación del operativo permitió movilizar recursos hacia la zona donde posteriormente fue localizado el lugar del impacto, aunque desde el inicio las autoridades debieron enfrentar importantes dificultades para acceder al sitio del accidente.

Un terreno que dificulta las tareas de rescate

Uno de los aspectos sobre los que hizo mayor énfasis la ministra fue la complejidad geográfica del lugar donde cayó el helicóptero. Según explicó, el siniestro ocurrió en una zona de muy difícil acceso, circunstancia que condiciona tanto las tareas de rescate como el trabajo de los investigadores.

"Es una zona muy complicada. Incluso Gendarmería tuvo que caminar los últimos kilómetros para llegar al lugar", afirmó.

La funcionaria detalló además que existen sectores donde las comunicaciones presentan serias limitaciones. En algunos tramos del recorrido, explicó, se pierde completamente la señal, lo que dificulta el contacto permanente entre los equipos desplegados en el terreno y los centros de coordinación del operativo. A ello se suma otra dificultad logística: ni siquiera los vehículos preparados para desplazarse en terrenos extremos pueden acceder hasta el sitio exacto donde se encuentra la aeronave.

Monteoliva indicó que los vehículos 4x4 no logran llegar al lugar del accidente, por lo que los últimos kilómetros deben recorrerse a pie.

El rescate depende del clima y de la luz natural

La ministra informó que el fiscal que interviene en la causa solicitó que el rescate de los cuerpos se realice con la mayor rapidez posible. No obstante, aclaró que el desarrollo del operativo estará sujeto a factores que escapan al control de los equipos de emergencia.

Entre ellos mencionó principalmente:

Las condiciones meteorológicas.

La complejidad del terreno.

La disponibilidad de luz natural para trabajar con seguridad.

En ese contexto confirmó que el operativo comenzó durante la madrugada. "Gendarmería arrancó el trayecto a las cinco de la mañana con los implementos necesarios, pero el operativo depende de la luz natural y de que el tiempo acompañe", explicó.

De esta manera, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las condiciones existentes en la zona para evaluar el desarrollo de las tareas durante la jornada.

El contexto operativo en la región

Monteoliva recordó además que durante los últimos días las fuerzas federales habían desplegado distintos operativos en la región debido a diversas emergencias.

Según explicó, efectivos nacionales participaron de acciones relacionadas con los incendios forestales en La Rioja, así como también de operativos de rescate en Catamarca, donde las condiciones climáticas habían resultado especialmente adversas. La ministra mencionó ese contexto para reflejar la intensidad del trabajo desarrollado recientemente por las fuerzas federales y las dificultades que implican las intervenciones en zonas montañosas y de difícil acceso.

Un mensaje para las familias de las víctimas

En el tramo final de la entrevista, la titular de la cartera de Seguridad expresó su acompañamiento a los familiares de quienes perdieron la vida en el accidente. Monteoliva calificó lo ocurrido como "un día muy triste" y transmitió sus condolencias a los allegados de las siete víctimas fatales.

"Acompaño una vez más a las familias de todas las víctimas", manifestó. Sus declaraciones se produjeron mientras continúan tanto el operativo de recuperación de los cuerpos como las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias que rodearon la caída del helicóptero en la zona de Valle Fértil, provincia de San Juan.