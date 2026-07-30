La Capital y la Unión de Arquitectos sellan un convenio por el desarrollo urbano

La Municipalidad de la Capital informó la firma de un convenio marco de cooperación institucional entre el intendente Gustavo Saadi y la Unión de Arquitectos de Catamarca (UAC), con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunta orientada a promover acciones articuladas que contribuyan al crecimiento ordenado de San Fernando del Valle de Catamarca.

El acuerdo formaliza un vínculo estratégico entre ambas instituciones y busca consolidar una línea de trabajo basada en la cooperación, con el propósito de fortalecer la planificación territorial y desarrollar iniciativas que favorezcan el desarrollo ambiental, cultural y comunitario de la ciudad.

De esta manera, el municipio y la entidad profesional avanzan en la construcción de un espacio de colaboración que permitirá desarrollar proyectos comunes y generar nuevas instancias de intercambio técnico e institucional.

Un convenio con proyección para el desarrollo urbano

El acuerdo firmado establece las bases para impulsar políticas y acciones vinculadas al desarrollo urbano desde una perspectiva de planificación conjunta. Según lo informado, el convenio tiene como finalidad fortalecer la organización territorial mediante el trabajo articulado entre la gestión municipal y la Unión de Arquitectos de Catamarca, promoviendo iniciativas que contribuyan al crecimiento planificado de la ciudad.

Además del desarrollo urbano, el documento contempla una visión integral que incorpora aspectos relacionados con el desarrollo ambiental, cultural y comunitario, consolidando una agenda de cooperación institucional que permitirá avanzar en futuras acciones conjuntas.

Como parte de esta alianza estratégica, ambas partes acordaron acompañarse mutuamente en la organización de actividades y proyectos que fortalezcan el intercambio de conocimientos y la participación profesional en temas vinculados a la arquitectura y el urbanismo.

El Encuentro de Mujeres Arquitectas

El primer eje concreto del convenio será el acompañamiento para la organización y realización del Encuentro de Mujeres Arquitectas (EMA) 2026, un evento de proyección federal que se desarrollará en la ciudad entre el 25 y el 27 de septiembre.

La sede oficial del encuentro será el Nodo Tecnológico Municipal, espacio que recibirá a profesionales provenientes de distintos puntos del país.

La realización del EMA 2026 representa un hecho de especial relevancia para Catamarca, ya que será la primera vez que la provincia será anfitriona de este congreso, circunstancia que permitirá posicionar a la Capital como escenario de alcance nacional para el intercambio profesional y académico.

De acuerdo con la información oficial, esta designación ofrecerá una plataforma para visibilizar el trabajo de las especialistas locales, promover el intercambio académico y consolidar el protagonismo de San Fernando del Valle de Catamarca en materia de arquitectura y urbanismo con perspectiva de género.

Bases para futuras acciones institucionales

El convenio firmado no se limita únicamente a la organización del Encuentro de Mujeres Arquitectas. El documento también establece un marco general para avanzar en futuras acciones de cooperación, programas de capacitación y acuerdos complementarios entre ambas instituciones.

En ese contexto, la Unión de Arquitectos de Catamarca aportará su experiencia técnica y su trayectoria académica para contribuir al desarrollo de iniciativas vinculadas a la gestión pública.

Por su parte, la Municipalidad de la Capital asumió el compromiso de acompañar aquellas actividades profesionales que promuevan la integración institucional y fortalezcan el trabajo conjunto entre el Estado municipal y la entidad que nuclea a los profesionales de la arquitectura.

Esta modalidad de cooperación permitirá ampliar las posibilidades de articulación en proyectos futuros vinculados a la planificación urbana y otras áreas de interés común.

Participación institucional en la firma del acuerdo

Durante el acto formal de firma del convenio participaron integrantes de la comisión directiva de la Unión de Arquitectos de Catamarca.

La representación institucional estuvo integrada por:

Silvia Zalazar , presidenta.

, presidenta. Lucas Ortiz , vicepresidente.

, vicepresidente. Natalia Aibar , secretaria.

, secretaria. David Molas , prosecretario.

, prosecretario. Paola Soria , vocal.

, vocal. Fabricio Bulacios, vocal.

También formó parte de la actividad la subcomisión organizadora del Encuentro de Mujeres Arquitectas (EMA) 2026, integrada por las arquitectas:

Lorena Cuezzo .

. Leticia Tevez .

. Eugenia Correa.

Las integrantes de la subcomisión destacaron la apertura del municipio capitalino para recibir a delegaciones de profesionales provenientes de todo el país y coordinar una agenda de trabajo de alto nivel técnico con vistas al encuentro que se desarrollará durante el mes de septiembre.