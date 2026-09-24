Catamarca participa en Termatalia 2026 y fortalece su presencia internacional en turismo termal

Catamarca participa de Termatalia 2026, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que se desarrolla en la ciudad de Ourense, España. La presencia provincial se inscribe en una agenda internacional orientada al intercambio de experiencias, la capacitación y la promoción del turismo termal y de bienestar, con el objetivo de ampliar los espacios de vinculación y fortalecer las estrategias relacionadas con este segmento turístico.

La participación en esta feria constituye una instancia para presentar y visibilizar los destinos y recursos termales de Catamarca ante un ámbito internacional vinculado específicamente con el turismo de salud y bienestar. En este marco, la provincia busca consolidar su presencia y generar nuevos vínculos con referentes relacionados con una actividad que reúne propuestas vinculadas al descanso, el bienestar y el aprovechamiento de recursos termales.

La agenda desarrollada en Ourense también contempla actividades de carácter académico y de intercambio, que permiten abordar experiencias y conocimientos vinculados con el sector. En ese contexto, la participación de Catamarca se integra a una programación internacional que combina promoción, capacitación y articulación.

Representación provincial y participación internacional

En representación de Catamarca participa el Lic. Gonzalo Nieto, director de Desarrollo y Oferta Turística de la Secretaría de Gestión Turística, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Nieto integra las actividades vinculadas al VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud, uno de los espacios que forman parte de la agenda de Termatalia 2026. Su participación permite incorporar a Catamarca dentro de las instancias de intercambio relacionadas con el agua, la salud y las propuestas de turismo termal y de bienestar.

La presencia provincial se desarrolla, además, con el acompañamiento de representantes de distintos municipios catamarqueños que cuentan con importantes recursos y propuestas vinculadas al turismo termal. Esta composición de la delegación refleja un trabajo articulado entre la Provincia y los gobiernos municipales, con el propósito de fortalecer la promoción de los destinos y las posibilidades de desarrollo vinculadas con este segmento.

Una delegación con participación de municipios

La delegación provincial cuenta con el acompañamiento del intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez; el secretario de Turismo de la Municipalidad de Tinogasta, Martín Irazu; representantes de la Municipalidad de Fiambalá y de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra.

La presencia conjunta de representantes provinciales y municipales adquiere relevancia dentro de la participación catamarqueña, debido a que permite reunir en un mismo ámbito institucional a distintos destinos que poseen recursos y propuestas relacionadas con el turismo termal.

El trabajo articulado entre la Provincia y los municipios constituye uno de los ejes de esta participación internacional. La presencia en Termatalia 2026 permite, de este modo, fortalecer la exposición de las propuestas de cada territorio y avanzar en una estrategia conjunta de promoción y desarrollo del turismo termal y de bienestar.

Entre los integrantes de la delegación se encuentran:

Lic. Gonzalo Nieto , director de Desarrollo y Oferta Turística de la Secretaría de Gestión Turística.

, director de Desarrollo y Oferta Turística de la Secretaría de Gestión Turística. Ramón Gutiérrez , intendente de Villa Vil.

, intendente de Villa Vil. Martín Irazu , secretario de Turismo de la Municipalidad de Tinogasta.

, secretario de Turismo de la Municipalidad de Tinogasta. Representantes de la Municipalidad de Fiambalá .

. Representantes de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra.

Esta participación institucional permite mostrar la diversidad de actores involucrados en la construcción y promoción de la oferta turística termal de Catamarca.

El acompañamiento de Teresita Van Strate

En la presencia argentina dentro de Termatalia 2026 también se destaca especialmente el acompañamiento de la Lic. Teresita Van Strate, delegada de Termatalia en Argentina.

Van Strate es referente del sector termal y del turismo de salud y bienestar y acompaña la presencia argentina en esta edición de la feria. Además, participa activamente del programa académico, aportando su presencia a las distintas instancias que forman parte de la agenda de esta edición.

Su participación se suma al trabajo desarrollado por la delegación catamarqueña y contribuye al marco de intercambio y articulación que caracteriza la presencia argentina en Termatalia 2026.