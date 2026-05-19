La provincia de Catamarca participó del 32° Consejo Federal de Registros Civiles, realizado en la provincia de San Luis los días 12, 13 y 14 de mayo de 2026, en un encuentro que reunió a representantes de distintos organismos registrales del país junto a autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El consejo federal volvió a desarrollarse de manera presencial luego de que desde el año 2023 no se concretaran encuentros bajo esta modalidad, situación que otorgó una relevancia especial a las jornadas desarrolladas en territorio puntano.

La participación de Catamarca se dio en el marco de un espacio institucional orientado al intercambio de experiencias, criterios y herramientas vinculadas a la gestión registral, la innovación tecnológica y los procesos de identificación de las personas.

Modernización registral y nuevas tecnologías

Durante las jornadas de trabajo se abordaron distintos ejes relacionados con la transformación de los registros civiles y la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a los servicios públicos.

Entre los principales temas tratados se destacaron:

Modernización registral .

. Avances en la identificación de las personas .

. Innovación tecnológica aplicada a los registros civiles .

. Fortalecimiento del derecho a la identidad.

El encuentro permitió analizar los desafíos actuales vinculados a la actualización de los sistemas registrales y a la necesidad de adecuar los mecanismos administrativos a nuevas tecnologías, manteniendo como eje central la identificación de las personas y el acceso a derechos.

En ese contexto, las distintas provincias compartieron experiencias y metodologías vinculadas a la prestación de servicios registrales, generando un espacio de articulación federal para avanzar en criterios comunes y en procesos de modernización institucional.

La participación de las provincias

Uno de los aspectos destacados del consejo fue la amplia participación federal. Según se informó, estuvieron presentes representantes de 22 de las 24 provincias argentinas, además de autoridades del RENAPER.

La convocatoria permitió reunir a organismos con realidades territoriales diversas, favoreciendo el intercambio técnico y administrativo entre los diferentes registros civiles del país. La presencia del Registro Nacional de las Personas aportó además un marco de articulación entre las provincias y el organismo nacional responsable de las políticas vinculadas a la identificación ciudadana.

El encuentro presencial posibilitó retomar dinámicas de trabajo conjunto que no se desarrollaban desde 2023, fortaleciendo así los vínculos institucionales entre las jurisdicciones y generando espacios de discusión sobre los desafíos actuales del sistema registral argentino.

El derecho a la identidad como eje central

Uno de los conceptos centrales que atravesó las jornadas fue el del derecho a la identidad, planteado como principio rector de los procesos de modernización registral y de incorporación tecnológica.

En ese marco, se destacó la importancia de construir registros civiles adaptados a las nuevas demandas sociales y tecnológicas, garantizando al mismo tiempo mecanismos eficientes de identificación de las personas.

"Es fundamental la construcción de un registro civil moderno, adecuado a las nuevas tecnologías tomando como eje principal la identificación de las personas", se señaló durante el encuentro.

La frase sintetizó el enfoque planteado a lo largo del consejo federal, donde la actualización de herramientas y procedimientos fue abordada en relación directa con el acceso a derechos y la mejora de los servicios registrales.