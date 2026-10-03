Catamarca participó de un encuentro nacional sobre seguridad vial en Córdoba

El Centro Cívico de la Provincia de Córdoba se convirtió en el epicentro del debate sobre políticas de prevención y fiscalización vial en el territorio nacional al albergar la 106.ª edición del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV). La jornada de trabajo articulado contó con la presencia destacada de autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y representantes de 22 jurisdicciones, consolidando un espacio de concertación interprovincial de alta relevancia institucional.

La apertura formal del encuentro estuvo a cargo del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien compartió el estrado con los integrantes del Comité Ejecutivo del CFSV. Durante esta primera etapa del cónclave, los participantes expusieron diversos diagnósticos globales y nacionales fundamentados en estadísticas y datos de siniestralidad vial. A través de este análisis profundo, las autoridades establecieron la necesidad imperiosa de coordinar estrategias integrales y regionales entre las distintas provincias para abordar de manera uniforme la problemática del tránsito.

Entre los asistentes principales se destacó la participación de Sergio Leiva, Director Provincial de Seguridad Vial de Catamarca y Vicepresidente 1.º del CFSV, quien intervino activamente en las mesas de trabajo donde se abordaron tecnologías aplicadas a la prevención, estadísticas de siniestralidad y protocolos de emergencia.

Innovación Tecnológica y Experiencias Jurisdiccionales

El orden del día del encuentro federal estructuró un rico intercambio de experiencias y desarrollos tecnológicos aplicados por las diferentes regiones del país. La provincia anfitriona, Córdoba, expuso la trayectoria del Sistema de Scoring, una herramienta impulsada desde el año 2010 por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba. Durante su exposición, se remarcó cómo el descuento de puntos en la licencia opera como un mecanismo eficaz para corregir conductas al volante y revalorizar el registro de conducir como una responsabilidad cívica en lugar de un mero trámite administrativo. En sintonía con esto, la Región Centro compartió sus propuestas orientadas a consolidar políticas de seguridad vial integradas y articuladas.

Por otro lado, el campo de la modernización sumó los aportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que presentó la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) destinada a la lectura y sistematización automática de historias clínicas y reseñas policiales, optimizando de este modo el análisis de datos para una mejor toma de decisiones preventivas. De forma complementaria, Santa Cruz detalló la experiencia desarrollada por su Observatorio de Seguridad Vial (OSV) en materia de recolección y publicación de datos territoriales.

El abanico de estrategias federales se enriqueció con las particularidades operativas de otras regiones:

Misiones: compartió sus operativos de fiscalización vial desplegados específicamente en zonas de frontera.

La Rioja: presentó el Protocolo de Actuación Integral para Emergencias en Siniestros Viales (PAISV), una herramienta focalizada en brindar contención y acompañamiento emocional en el lugar del hecho a los intervinientes en un siniestro.

YPF: aportó la perspectiva del sector privado, exponiendo las tecnologías implementadas en el control de sus flotas con el propósito de cuidar a su personal y prevenir incidentes.

Compromiso Provincial y Visión Federal en el Cierre del Cónclave

Tras la finalización de los debates y la puesta en común de los diagnósticos, Sergio Leiva, en su doble carácter de Director Provincial de Seguridad Vial de Catamarca y Vicepresidente 1.º del CFSV, sintetizó el espíritu del encuentro y la relevancia de la cooperación interjurisdiccional. El funcionario catamarqueño destacó la importancia capital de estos espacios de concertación al señalar:

"La seguridad vial exige una mirada profundamente federal y la adopción de herramientas tecnológicas de vanguardia. Participar de este debate en Córdoba nos permite no solo poner en común los desafíos de Catamarca, sino también analizar experiencias exitosas y adaptar las mejores prácticas en nuestro territorio en beneficio de cada catamarqueño."

Con el cierre oficial de esta 106.ª edición, el Consejo Federal de Seguridad Vial reafirmó de manera categórica su compromiso institucional de transformar todos los consensos alcanzados entre las provincias en medidas concretas de prevención, concientización y control integral, impactando de forma directa en las rutas y avenidas de todo el territorio nacional.