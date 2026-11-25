El ciclo audiovisual "Nuestras Voces" 2026 continúa desarrollando su sexta temporada con una nueva presentación dedicada a la música catamarqueña en vivo. En esta oportunidad, la novena entrega tendrá como protagonista a STIGMA ITH, un proyecto artístico de Catamarca que propone una combinación de música urbana y rap, con una presentación basada en las rimas y la creatividad.

El episodio se estrenará este miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas, mediante las cuentas oficiales de Facebook e Instagram del Senado. La propuesta permitirá al público conocer otra expresión de la producción musical provincial y acercarse a una corriente artística que forma parte de la diversidad de voces y estilos presentes en Catamarca.

La presentación de STIGMA ITH se incorpora a una temporada que continúa poniendo en circulación las distintas manifestaciones culturales de la provincia, utilizando la música como vehículo para expresar historias, identidades y formas de interpretar la realidad.

Desde su espacio de realización, la Biblioteca del Senado, el programa ofrece un escenario para que artistas e intérpretes compartan sus obras y expliquen el significado que tienen para ellos las composiciones elegidas. En esta oportunidad, la música urbana y el rap serán los lenguajes centrales de una nueva producción que busca ampliar el recorrido por las expresiones musicales catamarqueñas.

La participación de STIGMA ITH representa, además, una nueva oportunidad para mostrar la creatividad de los proyectos artísticos locales y la variedad de propuestas que conviven dentro de la escena cultural provincial.

Una producción impulsada por la Vicegobernación

"Nuestras Voces" es una iniciativa organizada desde la Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, y cuenta con un equipo de trabajo que sostiene la realización integral del ciclo audiovisual.

La nueva entrega forma parte de otro año de producción y compromiso del equipo de Vicegobernación, que continúa desarrollando el proyecto desde la Biblioteca del Senado, con el objetivo de generar un espacio de difusión para artistas de distintos puntos de la provincia.

La producción está integrada por trabajadores y colaboradores que participan en las diferentes tareas necesarias para llevar adelante cada episodio. El equipo se encuentra bajo la dirección de Julio Macedo, subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado.

También forman parte de la producción Agustín Isasmendi, David Moya, Marcos Córdoba, Mauricio Ponce y Rodrigo Ferreira.

Un recorrido por las expresiones culturales de Catamarca

El proyecto audiovisual tiene como característica principal la presentación de artistas e intérpretes que representan distintas expresiones de la cultura catamarqueña. Desde la Biblioteca del Senado, el ciclo propone un recorrido por las historias y los significados que acompañan las obras seleccionadas por sus protagonistas.

La iniciativa no se limita a registrar interpretaciones musicales, sino que busca destacar la importancia que tienen para cada artista las letras, las composiciones y las historias que forman parte de su repertorio.

Por eso, las presentaciones pueden desarrollarse a través de diferentes manifestaciones expresivas, entre ellas el canto, la copla, el recitado y la música urbana. Cada lenguaje permite acercarse a distintas formas de transmitir experiencias, sentimientos y elementos de la identidad cultural de la provincia.

La diversidad de propuestas constituye uno de los ejes del ciclo, que reúne a representantes de distintos departamentos de Catamarca y permite mostrar la variedad de expresiones artísticas que se desarrollan en el territorio provincial.

En este contexto, la participación de STIGMA ITH amplía el recorrido hacia el universo de la música urbana y el rap, incorporando una propuesta que utiliza las rimas y la creatividad como elementos centrales de su expresión.

Dónde ver el noveno episodio y las anteriores presentaciones

La novena entrega de "Nuestras Voces" tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas, con la participación de STIGMA ITH.

La emisión estará disponible a través de las cuentas de Facebook e Instagram del Senado, mientras que los episodios correspondientes a la temporada también pueden disfrutarse en el canal oficial de YouTube del organismo.

El acceso a las producciones se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Canal oficial de YouTube del Senado de Catamarca.