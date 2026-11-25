La Municipalidad de la Capital reglamentó este martes 24 de noviembre la ordenanza que establece a la ciudad como territorio libre de pirotecnia sonora, una disposición que ya se encontraba vigente desde octubre y que, a partir de su reglamentación, cuenta con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación y fiscalización.

La medida tiene aplicación inmediata y comprende un conjunto amplio de actividades vinculadas con los artículos pirotécnicos. La prohibición no se limita únicamente a su utilización durante celebraciones o acontecimientos particulares, sino que también alcanza la fabricación, tenencia, distribución y comercialización de estos productos dentro de la ciudad.

La secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, explicó que la única excepción contemplada corresponde a determinados artículos de pirotecnia lumínica, siempre que no produzcan los efectos sonoros expresamente prohibidos por la normativa. La funcionaria remarcó que no todos los productos que generan luces pueden considerarse automáticamente autorizados, ya que deben reunir características específicas.

Romero señaló, en diálogo con Radio Valle Viejo, que la reglamentación permitirá fortalecer las tareas de control, especialmente ante la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, períodos en los que habitualmente aumenta la utilización y comercialización de artículos pirotécnicos.

Como primera medida, la Dirección de Inspección General comenzará a notificar a los diferentes sectores alcanzados por la disposición. Entre ellos se encuentran distribuidores, comercios, salones de fiestas, boliches y clubes deportivos, que deberán tomar conocimiento de los alcances de la regulación municipal.

Qué pirotecnia puede comercializarse y cuáles son las condiciones

Uno de los aspectos centrales de la explicación de Romero estuvo relacionado con la interpretación de la excepción prevista para los productos lumínicos. La funcionaria consideró necesario aclarar que el hecho de que un artículo produzca luces o tenga una denominación comercial asociada a esa característica no significa que esté autorizado para su venta o utilización.

El artículo 9 contempla la posibilidad de exceptuar determinados productos lumínicos, pero esa disposición debe interpretarse junto con las prohibiciones establecidas en el artículo 5 de la ordenanza. Este último establece restricciones para los artificios que producen determinados niveles de ruido, explosiones, deflagraciones o detonaciones.

En ese marco, Romero mencionó la existencia de una categoría de productos conocida como luces frías, que puede quedar exceptuada cuando sus características no coinciden con los efectos sonoros comprendidos en la prohibición.

La aclaración resulta importante porque la autorización depende de las condiciones concretas del producto y no exclusivamente de la manera en que se lo identifica comercialmente.

La funcionaria fue contundente al explicar el límite de esa excepción: "Si esta pirotecnia lumínica tiene las condiciones y las características expresadas en el artículo 5, está prohibido". De esta manera, la normativa establece que un artículo presentado como lumínico también puede quedar alcanzado por la prohibición si produce los efectos contemplados en el apartado correspondiente.

Los principales criterios para determinar el alcance de la excepción son:

Tipo de producto: debe tratarse de un artículo comprendido dentro de la categoría lumínica contemplada por la ordenanza.

Características sonoras: no debe generar los niveles de ruido ni los efectos expresamente prohibidos.

Condiciones del artículo 5: si reúne las características allí descriptas, queda prohibido, aunque comercialmente sea identificado como lumínico.

Excepción del artículo 9: debe interpretarse dentro del marco general de restricciones establecido por la normativa.

Así, la reglamentación busca evitar interpretaciones que permitan comercializar productos prohibidos bajo la denominación de pirotecnia lumínica.

Una prohibición que comprende toda la cadena de comercialización

Otro de los puntos destacados por Romero fue la amplitud de las actividades alcanzadas por la ordenanza. Según explicó, el artículo 5 establece una prohibición que abarca prácticamente todas las etapas relacionadas con los artículos pirotécnicos dentro de la ciudad.

La disposición comprende tanto las conductas vinculadas con el uso particular como aquellas relacionadas con la producción, el almacenamiento, la manipulación y la venta.

En concreto, las actividades alcanzadas son:

Uso particular de artículos de pirotecnia.

Fabricación de productos pirotécnicos.

Tenencia y guarda de estos elementos.

Manipulación de artículos comprendidos en la prohibición.

Depósito y almacenamiento.

Distribución de mercadería pirotécnica.

Comercialización de los productos alcanzados.

Publicidad de venta de artículos de pirotecnia.

La inclusión de estas actividades implica que la regulación no se concentra exclusivamente en quienes utilizan los productos, sino que también comprende a quienes intervienen en su elaboración, almacenamiento, promoción y circulación comercial.

Romero explicó que la ordenanza anterior permitía determinados artículos lumínicos que producían bajos niveles de ruido. Sin embargo, esa diferenciación generaba dificultades al momento de realizar los procedimientos de fiscalización, porque los inspectores debían revisar la mercadería disponible en los establecimientos para establecer cuáles eran los productos autorizados y cuáles se encontraban prohibidos.

Además, la posibilidad de comercializar determinadas categorías de pirotecnia facilitaba que se mezclaran artículos permitidos con otros que no estaban autorizados.

Frente a esa situación, la nueva disposición amplió el alcance de las restricciones y estableció un marco que, de acuerdo con la explicación de la funcionaria, simplifica las tareas de inspección. "Esta ordenanza, al ser más abarcativa, facilita los controles porque prohíbe prácticamente toda la pirotecnia", sostuvo Romero.

Notificaciones y controles antes de las fiestas de fin de año

Con la reglamentación ya comunicada, el Municipio avanzará con una primera etapa de notificaciones dirigida a los sectores que tienen relación directa con la comercialización, distribución y utilización de artículos pirotécnicos. La tarea estará a cargo de la Dirección de Inspección General, que deberá informar sobre los alcances de la ordenanza a distribuidores, comercios, establecimientos nocturnos, salones de fiestas y clubes de fútbol.

La inclusión de estos espacios responde a la amplitud de la normativa, que no contempla solamente los locales dedicados a la venta de pirotecnia, sino también otros establecimientos y actividades en los que podrían utilizarse estos elementos. La proximidad de Navidad y Año Nuevo constituye uno de los factores que explican la decisión de avanzar con las notificaciones en esta etapa. La intención es que los distintos sectores involucrados conozcan las restricciones y las condiciones establecidas para la aplicación de la normativa municipal.

La reglamentación, en ese sentido, representa un paso operativo para una ordenanza que había entrado en vigencia durante octubre, pero que ahora cuenta con pautas para desarrollar los procedimientos de control.

Qué sanciones pueden aplicarse ante los incumplimientos

Consultada sobre las consecuencias económicas para quienes no respeten la prohibición, Mariela Romero aclaró que la ordenanza sobre pirotecnia no establece sanciones económicas específicas dentro de su propio articulado.

No obstante, la funcionaria señaló que el Municipio dispone de otro instrumento normativo para abordar las infracciones: el Código de Faltas Municipal. De esta manera, aunque la ordenanza establece las conductas prohibidas y determina el alcance de las restricciones, el tratamiento de los incumplimientos puede encuadrarse en el régimen municipal de faltas.

La aclaración permite distinguir dos aspectos de la regulación: por un lado, las prohibiciones específicas sobre la pirotecnia sonora y las actividades relacionadas con estos productos; por otro, los mecanismos normativos disponibles para intervenir cuando se detecten infracciones.

En este contexto, la Municipalidad de la Capital inicia una nueva etapa de implementación de la política que declara a la ciudad territorio libre de pirotecnia sonora. La reglamentación establece restricciones sobre el uso, la fabricación, la tenencia, la distribución y la comercialización, además de incorporar la publicidad de venta entre las actividades alcanzadas.

La excepción para los productos lumínicos, en tanto, queda condicionada a que no presenten las características sonoras prohibidas por el artículo 5. Con las primeras notificaciones a comercios, distribuidores, salones de fiestas y clubes, el Municipio buscará avanzar en la aplicación de la ordenanza antes de las celebraciones de fin de año.