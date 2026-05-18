Catamarca participó del Festival Internacional de Cine de las Alturas

Catamarca volvió a tener protagonismo en uno de los encuentros cinematográficos más importantes de la región andina. Durante este fin de semana, la provincia participó en la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, realizado en Jujuy, un evento que reunió proyecciones, actividades académicas y propuestas culturales vinculadas al universo audiovisual.

El festival ofreció más de 190 proyecciones gratuitas y desplegó actividades especiales destinadas a fortalecer el vínculo con el público, particularmente con los jóvenes. Las funciones se desarrollaron de manera presencial en distintas localidades jujeñas, mientras que parte de la programación también pudo seguirse bajo modalidad online gratuita para todo el país.

En ese marco, Catamarca tuvo representación tanto a nivel institucional como artístico, con presencia en espacios de promoción cultural y participación de producciones audiovisuales locales en distintas secciones del festival.

Un festival consolidado en la región andina

La 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas volvió a posicionarse como uno de los principales escenarios de exhibición audiovisual del norte argentino y del corredor andino. La programación incluyó:

Más de 190 proyecciones gratuitas

Funciones presenciales en distintas localidades de Jujuy

Modalidad online para todo el país

Actividades académicas

Encuentros promocionales

Nuevas propuestas destinadas al público joven

Además de las exhibiciones cinematográficas, el festival desarrolló espacios de formación e intercambio a cargo de reconocidas personalidades del ámbito audiovisual, todas con acceso gratuito.

La combinación entre exhibición de películas, instancias académicas y propuestas culturales permitió consolidar nuevamente al evento como un punto de encuentro para realizadores, productores, gestores culturales y público de distintas provincias.

La presencia institucional de Catamarca

Dentro de las actividades organizadas durante el festival, uno de los espacios destacados fue el encuentro de representantes de festivales realizado en el Punto de Encuentro del Cabildo. Allí estuvo presente, en representación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Lidia Coria, quien participó compartiendo la experiencia de organización del ciclo audiovisual impulsado desde la provincia.

Durante el encuentro, Coria también promovió e invitó a participar del "Poncho Audiovisual", propuesta que se desarrollará en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.

La participación institucional permitió posicionar las iniciativas audiovisuales catamarqueñas dentro de un espacio de intercambio regional que reunió a referentes vinculados a distintos festivales y circuitos cinematográficos.

Producciones catamarqueñas en "Horror Andino"

La presencia de Catamarca dentro del festival no se limitó al plano institucional. Varias producciones audiovisuales locales formaron parte de las distintas secciones de exhibición y competencia.

En la sección "Horror Andino" participaron dos cortometrajes catamarqueños:

"Nicasio en la Oscuridad" , de Diego Yapur

, de Diego Yapur "Watukuy", de Agustín Lagos

Este último trabajo contó con apoyo del Ministerio de Cultura y tuvo producción de Mariel Bomczuk. La inclusión de estas producciones dentro de una sección temática específica permitió mostrar el trabajo audiovisual desarrollado en la provincia y su inserción dentro de propuestas vinculadas a narrativas regionales y géneros cinematográficos particulares.

Catamarca en la competencia "CORTOS NOA"

Además de la participación en muestras especiales, Catamarca tuvo presencia en la sección competitiva "CORTOS NOA", uno de los espacios centrales del festival destinados a producciones audiovisuales del Noroeste Argentino.

Las obras catamarqueñas seleccionadas para competir fueron:

"La enredadera que trepa la araucaria" , de Julieta Seco

, de Julieta Seco "Antes de morir prefiero la muerte" , documental de Malena Chabrol

, documental de Malena Chabrol "Franco al hueso" , documental sobre Luis Franco dirigido por Agustín Arévalo

, documental sobre Luis Franco dirigido por Agustín Arévalo "Muña Muña", ficción con producción ejecutiva de Mariel Bomczuk

La diversidad de propuestas seleccionadas reflejó distintas búsquedas narrativas y formatos, incluyendo documentales y ficciones vinculadas a temáticas culturales y sociales.

En particular, la inclusión de "Franco al hueso", centrado en la figura de Luis Franco, aportó además una mirada vinculada a referentes culturales de la provincia.