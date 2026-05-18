Choque de La Cébila: preocupación por el estado de salud de un bebé de 6 meses

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón informó este lunes el estado de salud del bebé de 6 meses que resultó gravemente herido tras el choque frontal registrado durante la tarde-noche del domingo sobre la Ruta Nacional N° 60, en la zona de La Cébila, departamento Pomán.

El siniestro vial dejó un saldo total de once personas heridas y generó un importante despliegue sanitario y de emergencia debido a la gravedad de algunas de las lesiones sufridas por los ocupantes de los vehículos involucrados. Entre los casos de mayor complejidad se encuentra el del menor de edad, quien ingresó al centro de salud pediátrico con un cuadro crítico y permanece internado bajo seguimiento permanente de equipos médicos especializados.

Desde el nosocomio precisaron que el bebé fue recibido con diagnóstico de politraumatismo grave, traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia cerebral no quirúrgica, lesiones que determinaron su inmediata internación en el Servicio de Terapia Intensiva.

Un cuadro clínico de extrema complejidad

Según informó oficialmente el Hospital Eva Perón, el niño permanece internado con pronóstico reservado y bajo monitoreo constante por parte de distintas áreas especializadas. La atención médica involucra el trabajo coordinado de profesionales de:

Terapia intensiva pediátrica

Neurocirugía

Pediatría

El menor se encuentra bajo cuidados permanentes debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto frontal ocurrido en la Ruta Nacional N° 60. Las autoridades sanitarias señalaron que, desde el momento de su ingreso, se activaron todos los protocolos correspondientes para garantizar una atención inmediata y un abordaje integral del cuadro clínico.

La complejidad del diagnóstico obligó a una intervención médica intensiva desde las primeras horas posteriores al accidente.

Activación de protocolos de emergencia

Desde el Hospital Eva Perón indicaron que se desplegaron de manera inmediata los mecanismos de emergencia previstos para este tipo de situaciones críticas. La institución informó que se trabajó desde el primer momento en garantizar:

Atención inmediata

Evaluación clínica permanente

Monitoreo intensivo

Intervención interdisciplinaria

Seguimiento especializado

La coordinación entre los distintos equipos médicos permitió abordar de forma simultánea las lesiones traumáticas y neurológicas presentadas por el menor. El cuadro continúa siendo considerado delicado, motivo por el cual permanece internado bajo estricta observación en terapia intensiva pediátrica.

Las otras víctimas

De acuerdo con la información difundida oficialmente por el centro de salud, ocho pacientes fueron ingresados al Hospital "San Juan Bautista" luego del accidente, todos con distintos tipos de traumatismos y lesiones de diversa consideración. El parte médico detalla que dos mujeres sufrieron traumatismos craneoencefálicos, aunque con diferentes grados de complejidad.

Una de las pacientes permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva y cursa un cuadro considerado grave. Según indicó el Hospital San Juan Bautista, la mujer se encuentra bajo seguimiento permanente del servicio de Neurocirugía, con estado delicado y pronóstico reservado.

La segunda paciente afectada por traumatismo craneoencefálico presenta lesiones de carácter leve, mientras que el resto de las personas derivadas continúa siendo evaluado y asistido por distintos equipos médicos interdisciplinarios.

Un corredor vial marcado por los siniestros

El accidente volvió a poner en foco el tramo de la Ruta Nacional N° 60 en la zona de La Cébila, un corredor vial que, según se indicó, ha sido escenario de reiterados siniestros viales. La gravedad del choque frontal registrado durante el domingo reavivó las preocupaciones en torno a las condiciones de transitabilidad y seguridad en ese sector del departamento Pomán.

El episodio dejó nuevamente expuesta la complejidad de circulación en un tramo que históricamente ha registrado accidentes de distinta magnitud. La magnitud del operativo sanitario desplegado tras el impacto reflejó además la gravedad del hecho y la necesidad de asistencia urgente para las personas heridas.



