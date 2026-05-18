Se viene la Vigilia de Pentecostés junto al Beato Esquiú

La comunidad católica se prepara para vivir una nueva celebración de Pentecostés con una propuesta centrada en la espiritualidad, el encuentro fraterno y la figura del Beato Esquiú. El próximo sábado 23 de mayo se llevará a cabo una Vigilia de Pentecostés organizada de manera conjunta por el Discipulado del Beato Esquiú, la Comunidad Apostólica, el Centro Juvenil María Auxiliadora y la Pastoral Familiar.

La convocatoria tendrá lugar en la Iglesia María Auxiliadora, ubicada en avenida Galíndez 550 de la Capital, y se desarrollará desde las 20.00 hasta las 00.30, inmediatamente después de la Santa Misa prevista para las 19.00.

Los organizadores informaron que la actividad está abierta a todos los bautizados y remarcaron especialmente la invitación dirigida a familias y adolescentes, buscando generar un espacio comunitario de participación y vivencia espiritual en torno a Pentecostés y al legado pastoral del Beato Esquiú.

Una noche de oración y testimonios

La propuesta contempla distintas actividades a lo largo de la noche, combinando momentos de oración, reflexión, alegría y convivencia fraterna. Desde la organización señalaron que la vigilia estará inspirada en el accionar del Espíritu Santo en la vida del Beato Esquiú y compartieron una reflexión que resume el espíritu de la convocatoria: "Espíritu Santo encendió en Esquiú un corazón humilde, misionero y servidor de la unidad".

Bajo esa consigna, quienes participen podrán compartir diferentes experiencias orientadas al encuentro espiritual y comunitario. Según se detalló, durante la jornada habrá:

Testimonios que inspiran

Momentos de alabanza y alegría

Juegos y dinámicas

Adoración eucarística

Intercesión por intenciones personales y comunitarias

Encuentro fraterno

Espacios de escucha y reflexión

La vigilia buscará así combinar instancias celebrativas y recreativas con momentos de recogimiento y espiritualidad, generando un espacio amplio de participación para personas de distintas edades.

Pentecostés y la figura del Beato Esquiú

La convocatoria toma como eje espiritual la celebración de Pentecostés y la figura del Beato Esquiú, cuya vida pastoral y misionera aparece presentada como inspiración para la comunidad creyente.

Los organizadores remarcaron particularmente valores asociados a su figura como la humildad, el espíritu misionero y el servicio a la unidad. La referencia al Espíritu Santo como motor de esos valores constituye uno de los ejes centrales de la actividad programada para el sábado 23 de mayo. En ese marco, la vigilia apunta a generar un espacio de encuentro donde la oración y la reflexión permitan profundizar la vivencia comunitaria de la fe y fortalecer los vínculos entre quienes participen.

Familias y adolescentes

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es el énfasis puesto en la participación de las familias y de los adolescentes. La organización subrayó que, si bien la invitación está abierta a todos los bautizados, existe un interés especial en promover espacios compartidos para jóvenes y grupos familiares dentro de la comunidad eclesial.

La programación prevista combina precisamente momentos de espiritualidad con dinámicas recreativas y actividades de integración, buscando facilitar la participación activa de distintos grupos etarios. Los organizadores consideran que la vigilia será una oportunidad para fortalecer la vida comunitaria y compartir experiencias de fe en un ámbito de cercanía y fraternidad.

Lo que deberán llevar los participantes

Además de informar el cronograma y las actividades previstas, los organizadores brindaron recomendaciones para quienes deseen participar de la vigilia. En ese sentido, solicitaron a los asistentes que lleven:

Equipo de mate

Algo dulce para compartir

Algo salado para compartir

Las bebidas que deseen consumir durante la noche

La intención es que el encuentro tenga también una dimensión comunitaria vinculada al compartir y la convivencia durante las horas que se extenderá la actividad.