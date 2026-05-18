Vilma Palma e Vampiros cerrará la Fiesta del Poncho con una noche noventosa

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho continúa sumando nombres a su programación artística y confirmó ahora la participación de Vilma Palma e Vampiros para la última noche del evento. La banda rosarina se presentará el domingo 26 de julio en el Escenario Mayor, en el cierre de una nueva edición de la celebración cultural más convocante del invierno argentino.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo se consolidó como uno de los grandes referentes del rock y pop latino de los años noventa, logrando construir un repertorio que atravesó generaciones y mantuvo vigencia en escenarios de distintos países de Latinoamérica.

La incorporación de Vilma Palma e Vampiros al cronograma artístico suma una propuesta marcada por la nostalgia, el espíritu festivo y un repertorio de clásicos populares que acompañaron a distintas generaciones desde comienzos de la década del noventa.

Una banda emblemática del rock y pop latino

Desde su irrupción en la escena musical, Vilma Palma e Vampiros logró posicionarse como una de las bandas más reconocidas del pop rock argentino y latinoamericano. A lo largo de más de treinta años de carrera, el grupo rosarino construyó una identidad artística ligada a canciones de fuerte impronta popular y festiva, que permanecieron vigentes en recitales, festivales y giras internacionales.

Dentro de su repertorio aparecen algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria:

"La pachanga"

"Auto rojo"

"Bye Bye"

"Mojada"

"Fondo profundo"

Estas canciones se transformaron en clásicos asociados al sonido de los años noventa y continúan formando parte de la memoria musical de distintas generaciones.

La presentación en Catamarca promete recuperar ese clima característico de la banda, con una propuesta orientada al encuentro entre la música, la nostalgia y el espíritu popular que identifica tanto al grupo como a la Fiesta del Poncho.

El cierre del festival en el Escenario Mayor

La actuación de Vilma Palma e Vampiros tendrá lugar el domingo 26 de julio en el Escenario Mayor, espacio central de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. La banda será parte de la última noche de la edición 2026 del festival, aportando una propuesta artística vinculada al pop y al rock latino que marcó una época dentro de la música argentina.

La organización anticipó que la llegada del grupo rosarino permitirá darle al cierre del festival una impronta atravesada por clásicos reconocidos por el público y una puesta orientada a celebrar el espíritu festivo del Poncho. El Escenario Mayor volverá a ser uno de los puntos centrales de convocatoria dentro del Predio Ferial Catamarca, donde se desarrollará la fiesta entre el 17 y el 26 de julio.

La Fiesta del Poncho y su propuesta integral

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a reunir este año una amplia propuesta artística, cultural y turística en el Predio Ferial Catamarca. Durante diez días, el evento combinará espectáculos musicales, actividades culturales, propuestas gastronómicas y espacios destinados a la producción artesanal.

El festival se consolidó a lo largo de los años como uno de los encuentros culturales más importantes del país y una de las celebraciones más representativas de Catamarca.

La programación artística del Escenario Mayor constituye cada año uno de los principales atractivos de la fiesta, convocando a miles de personas durante las distintas noches del evento.

Entradas y canales oficiales

La organización informó además que las entradas para la noche inaugural estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets.

Asimismo, toda la programación oficial de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrá seguirse mediante sus canales institucionales y plataformas digitales. Los espacios oficiales informados para acceder a novedades y contenidos vinculados al evento son: