Catamarca pidió participar de la vigilancia sanitaria de Nación

El Ministerio de Salud de la Nación comenzó hace dos días con el estudio de vigilancia sanitaria para la evaluación de proporción de personas con serología positiva para el virus SARS-CoV-2 en Plaza Constitución de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Al conocer hace unos diez días de la llegada al país de estos 170 mil tests importados de China, la ministra de Salud, Claudia Palladino, en teleconferencia con Nación, solicitó que Catamarca fuera tenida en cuenta para participar de estos estudios epidemiológicos

La ministra aseguró que en Catamarca, se está buscando continuamente personas con síntomas que los clasifiquen como caso sospechoso y esta sería una opción para “averiguar si hemos tenido circulación viral en asintomáticos u oligosintomáticos, ya que eran personas que no se encuadran en protocolo de sospecha y queremos ser muy estrictos en las búsquedas, más aún con el ingreso por el permiso nacional de personas que estaban en áreas de circulación, fuera de nuestra provincia”.

El pedido se realizó a través de la Secretaría de Acceso a la Salud, a cargo de Carla Vizzotti, y se espera recibir esos reactivos y cumplir el protocolo.

Las autoridades sanitarias de Nación explicaron que el objetivo de esta evaluación es conocer la proporción de personas que puedan haber tenido COVID-19. Para eso, se usan estos tests rápidos que miden anticuerpos, es decir, las defensas que genera el cuerpo luego de siete días a partir de la exposición a una infección.

Es por eso que si una persona recibe un resultado positivo luego de realizarse este tipo de test rápido, significa que en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y su sistema inmune respondió generando anticuerpos. Mientras que si el test serológico da negativo, significa que esa persona todavía no ha estado expuesta al virus o estuvo expuesta recientemente y aún no ha generado defensas.

Del estudio pueden participar personas mayores de 18 años que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días.

El test rápido es sencillo y demora entre 15 y 20 minutos. Consiste en la toma de una pequeña gota de sangre -a través de un pinchazo capilar en el dedo- para colocarla en el test y, luego de transcurrido ese tiempo, se conoce en el resultado.

Por otra parte, el Comité Operativo de Emergencia para la prevención del COVID-19 y dengue se reunirán hoy, para avanzar con la adecuación de las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Nación en la provincia de Catamarca, teniendo en cuenta la realidad epidemiológica local.

En tanto, desde el COE aclaran que todas las actividades que hasta el momento se encuentran autorizadas bajo un estricto protocolo de sanidad siguen vigentes sin ningún tipo de modificación hasta nuevo aviso.