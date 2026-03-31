Confirman un significativo incremento de casos dengue y chikungunya en Catamarca

El Ministerio de Salud de Catamarca informó la actualización epidemiológica semanal correspondiente al período comprendido entre la Semana Epidemiológica 9 y la 12, es decir, del 1 al 28 de marzo. El detalle destaca que con los nuevos registros vinculados a dengue y chikungunya, se han incrementado los contagios, esto en relación a los últimos informados.

En este sentido y según el reporte oficial, durante ese lapso se registraron 3 nuevos casos de dengue y 11 nuevos casos de chikungunya. Con esta actualización, el total acumulado de casos de la primera enfermedad en lo que va del 2026 asciende a 3, mientras que el total de chikungunya en la temporada llega a 11.

La información sanitaria permite observar un escenario diferenciado entre ambas enfermedades: mientras el dengue mantiene una circulación acotada y distribuida en distintos departamentos, la chikungunya presenta una concentración territorial más marcada.

Dengue: distribución por departamentos

En relación con el dengue, el total acumulado anual de 3 casos se distribuye de la siguiente manera:

1 caso en Ancasti

1 caso en Andalgalá

1 caso en Capayán

Respecto del origen epidemiológico, el Ministerio precisó que dos casos son autóctonos y que el restante permanece en investigación.

Este desglose permite advertir que ya existe transmisión local confirmada en parte de los contagios registrados, un dato relevante para el seguimiento preventivo y la vigilancia epidemiológica.

Chikungunya en Capital y Valle Viejo

El escenario de chikungunya muestra una incidencia superior en cantidad de contagios, con 11 casos acumulados en la temporada, adviertiendo que este cuadro vuelve a darse en Catamarca luego de años y ahora se presenta con un importante brote. Y en este sentido, se señala desde la cartera sanitaria que la distribución territorial informa que 9 casos están circunscriptos a la Capital y que otros 2 casos corresponden a Valle Viejo.

El Ministerio remarcó que la totalidad de los casos son autóctonos, lo que confirma circulación local sostenida del virus en estas jurisdicciones. La fuerte concentración en Capital la posiciona como el principal foco de seguimiento dentro del esquema provincial de vigilancia.

Sin fallecidos en la última semana

Dentro del parte oficial, uno de los datos destacados es que durante la última Semana Epidemiológica no se notificaron fallecidos por dengue ni por chikungunya.

Este dato fue resaltado por la cartera sanitaria en un contexto donde la vigilancia no solo se orienta al número de contagios, sino también a la evolución clínica de los pacientes y la detección temprana de cuadros de mayor complejidad.

Prevención

Junto con la actualización de casos, el Ministerio reiteró el pedido a la comunidad para mantener e intensificar las medidas preventivas, especialmente aquellas vinculadas al control del mosquito vector.

Entre las principales recomendaciones oficiales se destacan:

Eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua

Evitar la formación de criaderos del mosquito

Usar repelentes corporales

Utilizar repelentes ambientales

Reducir la exposición a picaduras

La prevención domiciliaria continúa siendo uno de los pilares centrales para disminuir la propagación tanto del dengue como de la chikungunya.

Dónde realizarse los análisis

El Ministerio de Salud también recordó cuáles son los laboratorios habilitados para la toma de muestras de dengue y chikungunya, trámite que requiere pedido médico o ficha epidemiológica completa.

CAPS Dr. Edgardo Acuña, Carlos Bravo y Teresa de Calcuta

Lunes a viernes: 7.30 a 12.30 y 14.30 a 17.30

7.30 a 12.30 y 14.30 a 17.30 Sábados, domingos y feriados: 9.30 a 16.30

Centro Sanitario Valle Chico

Lunes a viernes: 7.30 a 12.30

7.30 a 12.30 Sábados, domingos y feriados: 9.30 a 16.30

Sanidad Municipal

Lunes a viernes: 7.30 a 12 y 14.30 a 17

Hospital Dr. Dermidio Herrera de Villa Dolores

Lunes a viernes: 7.30 a 11.30 y 14 a 16

La actualización epidemiológica refuerza así la importancia de la vigilancia activa, la consulta médica temprana y la prevención comunitaria, especialmente ante la confirmación de casos autóctonos en distintos puntos de la provincia.