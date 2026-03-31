La gran humita de Semana Santa en Andalgalá, como atractivo nacional

El evento "La Gran Humita de Semana Santa", organizado por la Secretaría de Turismo de Andalgalá, logró un importante reconocimiento al ser incorporado por el Ministerio de Turismo de la Nación dentro del calendario nacional de actividades destacadas para el fin de semana largo.

La inclusión en esta agenda oficial no solo implica visibilidad a nivel país, sino que ubica a la iniciativa junto a celebraciones y festividades de importantes destinos turísticos argentinos, consolidando su relevancia en el mapa cultural y gastronómico nacional.

Este logro adquiere un valor adicional al tratarse del único evento de la provincia de Catamarca que forma parte de este cronograma, lo que posiciona a Andalgalá como un punto de referencia dentro de la oferta turística nacional durante Semana Santa.

Una tradición que convoca

"La Gran Humita de Semana Santa" se ha transformado en una de las propuestas más representativas de la región, convocando año tras año a vecinos, productores, emprendedores y visitantes en torno a una preparación profundamente arraigada en la cultura local.

El evento se llevará a cabo el viernes 3 de abril en la Plaza 9 de Julio, donde se elaborará la tradicional humita en una gran olla comunitaria, pensada para ser compartida con el público.

Esta dinámica de preparación colectiva constituye uno de los rasgos distintivos de la propuesta, ya que combina gastronomía tradicional, participación comunitaria, identidad cultural y encuentro entre residentes y turistas.

La humita, en este contexto, se convierte en el eje articulador de una experiencia que trasciende lo culinario y se proyecta como una expresión viva de la cultura andalgalense.

Un impulso para el turismo local

Desde la organización, se destacó que la inclusión en el calendario nacional representa un fuerte impulso para la promoción del destino, al amplificar el alcance del evento y potenciar su convocatoria.

El secretario de Turismo de Andalgalá valoró el reconocimiento como resultado de un trabajo sostenido: "que la Gran Humita de Semana Santa sea promocionada a nivel nacional es un orgullo para Andalgalá. Es el resultado de un gran esfuerzo del municipio para posicionar nuestros eventos y también del espíritu colaborativo de comerciantes, emprendedores y vecinos que se suman para mostrar lo mejor de nuestra cultura y nuestra gastronomía".

Estas declaraciones subrayan el carácter colectivo del logro, en el que confluyen tanto la planificación institucional como la participación activa de la comunidad.

Impacto económico y visibilidad regional

Desde la organización también remarcaron que este tipo de iniciativas no solo fortalecen la identidad cultural, sino que generan oportunidades concretas para el desarrollo turístico y económico de la ciudad.

El evento se desarrolla en el marco de uno de los períodos más relevantes del calendario turístico, como lo es el fin de semana largo de Semana Santa, momento en el que se incrementa el flujo de visitantes en distintos puntos del país.

En ese sentido, la presencia de Andalgalá en el calendario nacional contribuye a aumentar la visibilidad del destino, atraer visitantes de otras regiones, promover la actividad de emprendedores y comerciantes locales e impulsar el desarrollo económico vinculado al turismo.

Andalgalá en el mapa turístico argentino

La consolidación de "La Gran Humita de Semana Santa" como evento destacado refleja un proceso de posicionamiento que combina gestión institucional, identidad cultural y participación comunitaria.

La inclusión en la agenda del Ministerio de Turismo de la Nación no solo valida el trabajo realizado a nivel local, sino que proyecta a Andalgalá hacia un escenario más amplio, donde compite y se destaca junto a otras propuestas consolidadas del país.

En este contexto, la tradicional preparación de la humita deja de ser solo una práctica gastronómica para convertirse en un símbolo de identidad, encuentro y promoción turística, que sitúa a la ciudad en un lugar destacado dentro del circuito nacional de celebraciones de Semana Santa.