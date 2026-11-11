Catamarca presente en la 70.ª Asamblea de Loterías Estatales Argentinas

Catamarca participó de la 70.ª Asamblea de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), un encuentro federal que reunió a representantes de los organismos estatales de lotería y juego de todo el país, con el propósito de analizar la actualidad de la actividad, intercambiar experiencias institucionales y avanzar en estrategias conjuntas frente a los nuevos desafíos de la industria.

La representación provincial estuvo a cargo del director de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincia, Dr. Hugo Aibarl, y de la coordinadora del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, Susana Seco, quienes formaron parte de las actividades desarrolladas los días 5 y 6 de noviembre en la provincia de Chubut.

La asamblea constituyó un espacio de intercambio entre las distintas jurisdicciones, en el que se abordaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento del sector, las transformaciones que atraviesa la actividad y la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales para responder a los nuevos escenarios.

La convocatoria tuvo como objetivo central generar instancias de análisis y cooperación entre los organismos estatales, promoviendo una mirada compartida sobre los desafíos que plantea la industria del juego. En ese marco, la participación de Catamarca permitió integrar las discusiones nacionales relacionadas con la regulación, la transparencia y la protección de los usuarios.

Los nuevos desafíos de la industria y los mercados predictivos

Uno de los ejes centrales de las jornadas estuvo relacionado con los cambios que enfrenta el sector y la necesidad de analizar nuevas modalidades de participación vinculadas con el juego.

Entre los temas estratégicos incluidos en la agenda se destacó la regulación de los mercados predictivos, una cuestión que formó parte de las sesiones especiales destinadas a debatir los desafíos futuros de la actividad.

El tratamiento de esta temática se incorporó a una agenda institucional que buscó examinar las herramientas regulatorias necesarias frente a las nuevas modalidades del mercado. La discusión se desarrolló dentro del objetivo general de avanzar en estrategias que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema de juego legal y responsable.

La asamblea también dedicó un espacio específico al análisis de la experiencia de las apuestas deportivas durante el Mundial de Fútbol 2026. La evaluación de este acontecimiento permitió incorporar al debate los desafíos que dejó el evento para el sector, particularmente en relación con las prácticas vinculadas a las apuestas deportivas.

Este análisis formó parte de las sesiones especiales orientadas a identificar cuestiones relevantes para el futuro de la actividad y fortalecer las políticas institucionales destinadas a promover un entorno regulado.

Una investigación nacional sobre la percepción social del juego

Otro de los puntos destacados de la agenda fue la presentación de los resultados preliminares de una investigación nacional sobre la percepción social del juego. El estudio contempla diferentes dimensiones relacionadas con la actividad y busca analizar cómo se manifiesta el juego en la sociedad, cuáles son los comportamientos asociados a su consumo y qué factores pueden representar situaciones de riesgo.

Entre los aspectos considerados por la investigación se encuentran:

Patrones de consumo: las modalidades y comportamientos vinculados con la participación en actividades de juego.

Factores de riesgo: las condiciones identificadas como relevantes para comprender las situaciones que requieren atención y protección.

Transformaciones socioculturales: los cambios sociales y culturales relacionados con esta actividad.

La presentación de estos resultados preliminares incorporó información relevante para el debate institucional, al aportar elementos de análisis sobre la relación entre la sociedad y las distintas modalidades de juego. La investigación se sumó así a las herramientas de diagnóstico abordadas durante la asamblea, en un contexto en el que los organismos estatales buscan fortalecer sus estrategias y profundizar el conocimiento sobre las características de la actividad.

En la misma línea de trabajo, también se presentó el Mapa del Juego correspondiente al primer semestre de 2026, otro de los elementos incluidos en la agenda nacional. Su presentación formó parte de las instancias de actualización e intercambio de información entre las instituciones participantes.

Regulación, comunicación comercial y certificaciones

La agenda de la 70.ª Asamblea también contempló avances vinculados con las políticas institucionales de regulación y promoción del juego responsable. Durante las jornadas se informó sobre el funcionamiento de la mesa de trabajo interinstitucional con cámaras de agencieros y operadores, un espacio de articulación que reúne a distintos actores relacionados con el sector.

La instancia de trabajo se incorporó a los debates sobre las herramientas de cooperación y coordinación institucional, en busca de fortalecer las prácticas que acompañan el desarrollo de la actividad.

Asimismo, se abordaron las adhesiones al Código de Comunicación Comercial Responsable, una de las cuestiones contempladas dentro de las políticas destinadas a promover criterios adecuados en la comunicación vinculada con el juego.

Otro de los puntos informados estuvo relacionado con las solicitudes de certificación en Juego Responsable, un aspecto que integra las acciones institucionales orientadas a consolidar estándares y mecanismos de buenas prácticas.

Estos temas permitieron ampliar el intercambio sobre las responsabilidades de los organismos estatales, las cámaras de agencieros y los operadores, dentro de un esquema que busca fortalecer la regulación y promover condiciones de mayor transparencia.

Catamarca y el compromiso con un sistema legal y transparente

La participación del Dr. Hugo Aibarl y Susana Seco en la asamblea nacional reafirmó el compromiso de Catamarca con el fortalecimiento de un sistema de juego legal, transparente y responsable. La presencia de las autoridades provinciales en este ámbito federal permitió acompañar las discusiones sobre los principales desafíos de la industria y formar parte del intercambio de experiencias entre los organismos estatales de las distintas jurisdicciones.

El encuentro también puso de relieve la importancia del trabajo articulado para avanzar en políticas comunes, especialmente frente a las transformaciones que atraviesa el sector y a la aparición de nuevas modalidades que requieren análisis y respuestas institucionales.

En ese sentido, la cooperación entre los organismos estatales de todo el país constituye uno de los ejes centrales para promover buenas prácticas, fortalecer los mecanismos de regulación y consolidar herramientas destinadas a la protección de los usuarios.

La agenda desarrollada en Chubut reunió cuestiones institucionales, investigaciones sobre la percepción social del juego, análisis de las apuestas deportivas, regulación de los mercados predictivos y avances en materia de comunicación comercial responsable y certificaciones.

De esta manera, la 70.ª Asamblea de ALEA se consolidó como un espacio de intercambio y análisis sobre la actualidad y las perspectivas del sector, con una agenda orientada a responder de manera conjunta a los desafíos de la actividad.

Para Catamarca, la participación en estas jornadas ratificó la importancia de sostener el trabajo institucional dentro de los espacios federales, acompañando las iniciativas destinadas a fortalecer un modelo de juego basado en la legalidad, la transparencia, la regulación y la responsabilidad.