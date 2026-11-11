Miércoles caluroso en Catamarca: a cuánto llegará la máxima

Se viene una jornada caracterizada por la presencia de nubosidad variable, temperaturas elevadas durante la tarde y una baja probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo arranca el día?

Durante la madrugada, el miércoles inicio con cielo ligeramente nublado, ya con una temperatura de 20 grados. El viento comenzó soplando desde el sector Sur, con velocidades que se ubicarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora. Con el avance de la mañana, el panorama meteorológico presentará algunas modificaciones en las condiciones de nubosidad. El cielo estará algo nublado y el termómetro marcará 19 grados.

En cuanto al comportamiento del viento, se anticipa una disminución de su intensidad respecto de la madrugada, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La dirección predominante será del Noroeste.

La tarde concentrará la temperatura máxima

El período de mayores registros térmicos llegará durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 34 grados, convirtiéndose en el momento más caluroso.

Para esas horas, el SMN indica condiciones de cielo parcialmente nublado. De esta manera, las posibilidades de lluvias se mantienen bajas,. El viento tendrá dirección predominante del Norte y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche, las condiciones continuarán con cielo parcialmente nublado, aunque se producirá un descenso de la temperatura respecto de los valores registrados durante la tarde. Para esta hora se espera una temperatura de 26 grados para el cierre de la jornada, mientras que la probabilidad de precipitaciones volverá a ubicarse en cero.

El viento cambiará su dirección predominante hacia el Noreste y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Al igual que durante el resto del día, no se prevén ráfagas.