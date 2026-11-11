León XIV cierra su gira en Argentina visitando la cárcel de Devoto y con la misa en Luján

El Papa León XIV concluirá este miércoles su gira por la Argentina con dos actividades centrales: una visita a la cárcel de Devoto, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, y posteriormente una misa en la Basílica de Luján, uno de los principales escenarios de su agenda pastoral en el país.

La jornada marcará el cierre de su presencia en territorio argentino antes de continuar su recorrido por Sudamérica con destino a Perú. El cronograma contempla diferentes momentos institucionales, religiosos y protocolares, que estarán acompañados por un importante dispositivo de seguridad y una amplia movilización de fieles.

De acuerdo con la agenda prevista, el arribo del Pontífice al penal de Devoto está programado a partir de las 8:00. Luego de esa actividad, se trasladará hacia el oeste del Conurbano bonaerense para encabezar la ceremonia religiosa en la Basílica de Luján, prevista para las 10:00.

La celebración constituirá uno de los acontecimientos centrales de esta última jornada de la visita papal, tanto por la importancia religiosa del lugar como por la cantidad de personas que se espera que concurran para participar de la misa y acompañar el paso del vehículo oficial.

Una vez concluidas las actividades en Luján, León XIV se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza, donde está previsto que llegue a las 14:00 para abandonar el país rumbo a Perú. Antes de su partida, en las instalaciones aeroportuarias se realizará una ceremonia oficial de despedida.

Luján se prepara para recibir a millones de fieles

La expectativa por la presencia del Papa ya se refleja en la ciudad de Luján, donde miles de fieles comenzaron a llegar para pasar la noche y asegurarse un lugar desde el cual seguir las actividades previstas para este miércoles.

La concentración se desarrolla principalmente en la Plaza Belgrano y sus alrededores, sectores que recibirán a una multitud durante la celebración religiosa. Como parte de los preparativos, las autoridades municipales habilitaron este martes los patios de la Basílica y la denominada Zona 0, con el objetivo de organizar la permanencia y circulación de las personas que concurrirán al encuentro.

La llegada anticipada de los peregrinos refleja la expectativa generada por la visita de León XIV y por la posibilidad de participar de una misa encabezada por el Sumo Pontífice en uno de los principales centros religiosos del país.

La organización estima que la convocatoria podría alcanzar entre uno y dos millones de fieles, una cifra que exige una planificación especial para los accesos, la circulación peatonal y la distribución de los espacios destinados a los asistentes.

La ceremonia religiosa estará organizada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tendrá a su cargo la coordinación del encuentro y de los diferentes aspectos vinculados con su desarrollo.

El recorrido del Papamóvil y el contacto con los peregrinos

Uno de los momentos que concentrará mayor atención será el desplazamiento de León XIV en el papamóvil desde el ingreso a la ciudad hasta las inmediaciones de la Basílica.

El recorrido comenzará en la rotonda de ingreso a Luján, sobre el Acceso Oeste, y continuará hasta la Plaza Belgrano. Durante ese trayecto se instalarán vallas para ordenar la presencia de los fieles y establecer las condiciones de seguridad necesarias para el paso del vehículo oficial.

Al igual que ocurrió durante las actividades desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, los asistentes podrán acercarse a los sectores habilitados para observar el desplazamiento del Pontífice. La posibilidad de verlo durante el recorrido constituye uno de los principales atractivos de la jornada, ya que permitirá a quienes no puedan acceder a los espacios más próximos a la Basílica tener un contacto visual con el Papa durante su llegada.

El esquema de circulación estará organizado para compatibilizar la presencia de una multitud con el desplazamiento del vehículo oficial y las tareas de custodia. Para ello, las autoridades dispusieron vallados y controles en los sectores comprendidos entre la rotonda de ingreso y Plaza Belgrano.

Un operativo de seguridad con hasta 15.000 efectivos

La magnitud de la convocatoria y la importancia de las actividades previstas determinaron la implementación de un amplio dispositivo de seguridad. Según la planificación informada, entre 12.000 y 15.000 efectivos policiales estarán afectados a las tareas de prevención, control y vigilancia de los accesos.

El operativo contará con personal de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, que trabajará en distintos sectores para acompañar los desplazamientos del Pontífice, controlar los ingresos y garantizar el orden durante la concentración de fieles.

La presencia policial abarcará los principales puntos de circulación, los alrededores de la Basílica y los espacios donde se desarrollarán las actividades religiosas y protocolares.

La dimensión del despliegue responde a la previsión de una concurrencia que podría ubicarse entre uno y dos millones de personas, además de la necesidad de asegurar el recorrido del papamóvil y los traslados posteriores hacia el aeropuerto de Ezeiza.

El dispositivo tendrá como ejes principales:

Prevención: presencia de efectivos en los sectores de concentración y durante las actividades programadas.

Control: supervisión de los accesos y de los movimientos de personas.

Vigilancia: cobertura de los espacios próximos a la Basílica y del recorrido papal.

Seguridad de los traslados: custodia durante el desplazamiento de León XIV desde el ingreso a Luján hasta la ceremonia y posteriormente hacia Ezeiza.

La coordinación entre las fuerzas federales y provinciales será uno de los componentes centrales de la organización de la jornada.

Kicillof encabezará la representación bonaerense

La misa en la Basílica de Luján contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien asistirá a la ceremonia y extendió invitaciones a gobernadores, intendentes y dirigentes de todo el arco político. La participación de representantes de distintos espacios políticos formará parte del marco institucional del encuentro religioso, cuya organización está a cargo de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria incluye a autoridades provinciales, municipales y referentes políticos, en una ceremonia que reunirá a una multitud de fieles y contará con una importante representación institucional.

Los funcionarios nacionales que asistirán a la ceremonia

Por parte del Gabinete nacional también está prevista la presencia de distintos funcionarios y representantes del oficialismo. La delegación estará integrada por el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Salud Mario Lugones, el secretario de Comunicación y Medios Fabián Fernández y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Sin embargo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no estarán presentes en la ceremonia de Luján.

Ambos participarán de la actividad oficial prevista en el aeropuerto de Ezeiza, donde se desarrollará el acto de despedida de León XIV antes de su partida hacia Perú.

La ceremonia aeroportuaria está programada para las 13:30, es decir, antes del horario previsto para el traslado del Papa rumbo a su destino internacional.

La despedida en Ezeiza y el inicio del viaje hacia Perú

Después de encabezar la misa en la Basílica de Luján y completar las actividades previstas, León XIV iniciará el último tramo de su agenda argentina con destino al aeropuerto de Ezeiza.

Allí tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida, prevista para las 13:30, con la participación del presidente Javier Milei y de Karina Milei, quienes no concurrirán a Luján. El traslado del Pontífice al aeropuerto está previsto para las 14:00, momento en el que concluirá formalmente su presencia en territorio argentino y continuará su recorrido por Sudamérica rumbo a Perú.

De esta manera, la jornada de este miércoles reunirá los últimos compromisos pastorales e institucionales de una visita caracterizada por celebraciones multitudinarias, encuentros con distintos sectores sociales y una intensa actividad pública.

La visita a la cárcel de Devoto, la misa en la Basílica de Luján, el recorrido en papamóvil, la presencia de autoridades políticas y la ceremonia de despedida en Ezeiza conformarán una agenda que movilizará a miles de personas y requerirá un despliegue de seguridad de entre 12.000 y 15.000 efectivos.

Luján será el escenario central de la despedida religiosa de León XIV de la Argentina, con una convocatoria estimada de entre uno y dos millones de fieles, antes de que el Papa emprenda su viaje hacia Perú para continuar con su visita a Sudamérica.