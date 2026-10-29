Catamarca presente en la reunión de la CEA para preparar la visita del Papa

Catamarca participó de la reunión informativa y de intercambio fraternal realizada en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en el marco de los preparativos para la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La provincia estuvo representada a través de su área de Culto, que formó parte del encuentro junto con funcionarios de distintas jurisdicciones del país.

La reunión tuvo como objetivo compartir información y avanzar en la preparación de un acontecimiento de especial relevancia para la comunidad católica argentina. La presencia de representantes provinciales permitió reunir en un mismo espacio a las áreas vinculadas con el culto, con la intención de acompañar la organización de las actividades y articular el trabajo entre las distintas jurisdicciones.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro, y contó con la participación de representantes de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán, San Luis, Santa Cruz, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Chaco y La Rioja.

También estuvieron presentes el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo, y el padre Matías Taricco, subsecretario de la Conferencia Episcopal Argentina. La participación de funcionarios nacionales y provinciales reflejó el trabajo conjunto previsto para acompañar la llegada del Pontífice y facilitar la participación de los fieles en las distintas actividades programadas.

Desde Catamarca se reafirmó el compromiso de acompañar este acontecimiento religioso y de trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional y las demás provincias, en el marco de una preparación que involucra tanto la organización de las celebraciones como la orientación de quienes deseen participar.

"Bienvenidos todos, vayan y anuncien": el lema de la visita

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el lema elegido para la visita apostólica: "Bienvenidos todos, vayan y anuncien". La consigna acompaña la convocatoria dirigida a los fieles y plantea una invitación a participar de las actividades previstas con una disposición acorde con el sentido religioso de la visita.

En ese contexto, desde la CEA se pidió a quienes asistan que lo hagan con espíritu de peregrinos. La recomendación está relacionada con las características de los desplazamientos que deberán realizarse para llegar hasta los lugares de encuentro con el Papa, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Luján y Córdoba.

La indicación de prepararse para caminar hacia los accesos constituye uno de los aspectos prácticos destacados durante la reunión. Por ese motivo, la convocatoria no se limita a invitar a participar de las celebraciones, sino que también busca que los asistentes conozcan de antemano las condiciones generales para llegar a los espacios donde se desarrollarán las actividades.

La organización de una visita de estas características requiere que los peregrinos cuenten con información anticipada y puedan planificar sus traslados, su participación en las misas y las alternativas de alojamiento. En ese sentido, las recomendaciones difundidas durante el encuentro apuntan a favorecer una preparación ordenada por parte de quienes decidan viajar.

Las recomendaciones para los fieles que quieran participar

Durante la reunión se compartieron una serie de orientaciones destinadas a quienes tengan previsto asistir a las actividades de la visita apostólica. Las indicaciones abarcan la participación en las vigilias, la inscripción para las misas y la búsqueda de alojamiento.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Participar, si es posible, desde la noche anterior en las vigilias, como parte de la preparación para las celebraciones previstas.

Inscribirse previamente en las misas, siguiendo las indicaciones establecidas para organizar la participación.

Informarse sobre los alojamientos habilitados en escuelas y otros espacios destinados a recibir a los peregrinos.

Consultar la información oficial en el sitio web "El Papa en Argentina", creado especialmente para reunir los datos y materiales vinculados con la visita.

Estas orientaciones buscan que los fieles dispongan de información antes de emprender el viaje y puedan organizar su presencia en los distintos puntos previstos. La recomendación de consultar el sitio web adquiere especial importancia dentro de la preparación, dado que allí se concentra la información destinada a orientar a los interesados.

La posibilidad de utilizar escuelas y otros espacios como lugares de alojamiento también fue incluida entre los aspectos que deben tenerse en cuenta. Por eso, se pidió a los potenciales asistentes que se informen con anticipación sobre las alternativas disponibles, en lugar de dejar la organización de su estadía para el momento de la llegada.

A su vez, la inscripción previa para las misas y la posibilidad de participar en las vigilias desde la noche anterior forman parte de las pautas comunicadas para acompañar el desarrollo de las actividades religiosas.

Una alternativa para quienes no puedan viajar

La preparación de la visita también contempla a los fieles que, por diferentes motivos, no puedan trasladarse hasta los lugares donde se encuentre el Pontífice. Para ellos, se anunció la organización de "postas" de encuentro en todo el país, concebidas como espacios de participación para las comunidades que no puedan llegar a los puntos centrales de las celebraciones.

Esta alternativa permite extender la convocatoria más allá de las ciudades y los lugares que integrarán el recorrido de la visita apostólica. De acuerdo con lo explicado durante la reunión, las comunidades podrán organizar estos encuentros a partir de las herramientas y los materiales disponibles en el sitio web especialmente creado para la ocasión.

El portal "El Papa en Argentina" ofrece recursos para que las distintas comunidades puedan celebrar estas postas y acompañar la visita desde sus propios lugares. De esta manera, la propuesta contempla tanto a quienes tengan la posibilidad de viajar como a aquellos que deseen participar sin abandonar su localidad.

La iniciativa fue presentada como una opción para mantener el carácter nacional de la convocatoria y facilitar que la visita pueda ser acompañada en distintos puntos del territorio argentino. La disponibilidad de materiales en línea constituye, en ese sentido, un recurso para orientar la organización de las actividades comunitarias.

La dignidad humana frente a los desafíos de la IA

Entre los materiales de referencia destacados durante el encuentro se mencionó la encíclica "Magnifica Humanitas", del papa León XIV, dedicada a la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial.

La referencia a este documento incorpora una dimensión de reflexión sobre los temas abordados por el Pontífice y ofrece a las comunidades un material para profundizar en el significado de la dignidad humana frente a los desafíos vinculados con el desarrollo de nuevas tecnologías.

La encíclica fue señalada como un recurso de consulta en el marco de la preparación de la visita. Su temática pone en primer plano la protección de la persona humana en un contexto marcado por la presencia creciente de la inteligencia artificial, una cuestión que forma parte de las reflexiones asociadas al documento.

De este modo, junto con las indicaciones logísticas para organizar la participación en las celebraciones, la reunión también destacó un material de contenido religioso y reflexivo que puede servir como referencia para las comunidades que acompañen la llegada del Papa.