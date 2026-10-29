El Museo Histórico de Catamarca invita a las escuelas a recorrer la historia de José Cubas

El Museo Histórico de la Provincia dio inicio este jueves a la Semana de Cubas, una iniciativa destinada a las instituciones educativas que busca acercar a los estudiantes a la historia del exgobernador José Cubas y a los acontecimientos políticos y militares que marcaron una etapa significativa de Catamarca. La actividad se extenderá hasta el 6 de noviembre y propone un recorrido por el patrimonio histórico provincial a través de visitas guiadas, objetos de época y relatos vinculados con la vida del exmandatario.

La convocatoria se realiza en conmemoración de los 184 años de la Batalla de Catamarca y del posterior fusilamiento y decapitación de José Cubas, ocurrido el 4 de noviembre de 1841. A partir de esta referencia histórica, el museo abrió sus puertas a las comunidades educativas con una propuesta que combina el conocimiento de los acontecimientos del pasado con la observación directa de elementos patrimoniales relacionados con aquella época.

La Semana de Cubas tiene como escenario la casona que actualmente alberga al Museo Histórico de la Provincia y que fue residencia de la familia Cubas. Este espacio constituye uno de los puntos centrales de la experiencia, ya que permite a los visitantes conocer no solamente objetos vinculados con el exgobernador, sino también aspectos de la historia del edificio y de su relación con los acontecimientos que forman parte de la memoria catamarqueña.

La actividad está organizada para recibir a las escuelas interesadas en participar durante los turnos de mañana y tarde. De esta manera, la propuesta permite que diferentes grupos de estudiantes recorran las instalaciones, conozcan los elementos expuestos y se aproximen a los hechos históricos mediante explicaciones y anécdotas relacionadas con el período.

Los primeros estudiantes que participaron de la experiencia

Durante la primera jornada de la Semana de Cubas, el museo recibió a estudiantes de dos instituciones educativas de la provincia. Por la mañana participaron alumnos de 5.º año del Colegio FASTA, mientras que durante la tarde fue el turno de los estudiantes de 2.º año del Instituto Hood.

Al ingresar al edificio, los grupos fueron recibidos por el profesor Carlos Carabajal, quien estuvo a cargo de compartir distintos aspectos de la historia de la casona y de los acontecimientos relacionados con José Cubas. A través de sus explicaciones, los estudiantes pudieron conocer detalles sobre la residencia de la familia Cubas y sobre el contexto político en el que se desarrollaron los hechos que culminaron con la ejecución del exgobernador.

Los relatos también permitieron abordar las circunstancias que rodearon la invasión de las fuerzas rosistas a Catamarca y los acontecimientos posteriores que derivaron en el fusilamiento y la decapitación de Cubas. La exposición de estos episodios constituye uno de los ejes de la visita, ya que conecta los objetos conservados en el museo con el proceso histórico que se busca recordar durante esta semana.

La participación de los alumnos de ambas instituciones marcó el comienzo de una agenda que continuará hasta el 6 de noviembre. La invitación permanece abierta a otras escuelas que deseen sumarse a la experiencia y conocer los espacios patrimoniales mediante un recorrido acompañado por explicaciones históricas.

Objetos que reconstruyen la época de José Cubas

Uno de los principales atractivos del recorrido es la sala dedicada a José Cubas, donde se conserva una exposición de objetos relacionados con el exgobernador y con el período histórico que atravesó Catamarca.

En este espacio, los estudiantes pueden observar diferentes elementos que permiten aproximarse a la vida cotidiana y a las referencias históricas de aquella época. La muestra reúne piezas que acompañan los relatos sobre el exmandatario y contribuyen a contextualizar los acontecimientos que marcaron su trayectoria y su desenlace.

Entre los objetos y materiales exhibidos se encuentran:

Retratos de José Cubas y de la Batalla de Catamarca, que forman parte de la exposición dedicada a los protagonistas y acontecimientos históricos.

Baúles de viaje, conservados como parte del patrimonio que permite conocer los elementos utilizados en otros tiempos.

Monturas de época, vinculadas con los medios y las prácticas de traslado de aquel período.

Un traje de soldado rosista, relacionado con el contexto político y militar en el que se desarrollaron los acontecimientos.

Un mantón de luto perteneciente a doña Genoveva, viuda de Cubas, una de las piezas destacadas dentro de la sala dedicada al exgobernador.

La presencia de estos elementos permite complementar las explicaciones históricas con la observación directa de objetos patrimoniales. Así, el recorrido propone una aproximación a los acontecimientos que no se limita a la narración de fechas y sucesos, sino que incorpora piezas conservadas por su relación con la historia provincial.

El mantón de luto de doña Genoveva, viuda de Cubas, se integra a una colección en la que los objetos están vinculados con la memoria del exmandatario y con las circunstancias históricas que rodearon su muerte.

La Sala de Gobernadores

La visita guiada continúa con un recorrido por la Sala de Gobernadores, otro de los espacios destacados del Museo Histórico de la Provincia. Allí se reúne un conjunto de objetos patrimoniales y paneles que presentan una línea de tiempo sobre los primeros mandatarios de Catamarca.

Este sector permite ampliar la perspectiva del recorrido, pasando de la historia particular de José Cubas a una mirada más amplia sobre los gobernadores que formaron parte de los primeros períodos institucionales de la provincia.

La línea de tiempo constituye una referencia para ordenar cronológicamente a los mandatarios y relacionar sus períodos con el desarrollo de la historia catamarqueña. A su vez, los objetos patrimoniales expuestos complementan la información presentada en los paneles y forman parte del recorrido educativo propuesto por la institución.

La articulación entre ambas salas permite que los estudiantes conozcan distintos aspectos de la memoria provincial. Por un lado, se profundiza en la figura de Cubas y en los acontecimientos que rodearon su ejecución; por otro, se ofrece una referencia sobre los primeros gobernadores y el desarrollo institucional de Catamarca.

Las escuelas que deseen coordinar una visita pueden comunicarse con el museo a través de los siguientes canales:

Teléfono: 383 423-1715.

Instagram: mensaje directo a la cuenta @museohistoricocatamarca.

Dirección: Museo Histórico de la Provincia, Chacabuco 425.