Sin agua en la Capital: 22 barrios estarán afectados hoy

La empresa Aguas de Catamarca informó que se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de 315 milímetros, una intervención que genera inconvenientes en el servicio de agua potable en distintos sectores de la Capital. Debido a estas tareas, numerosos barrios registran baja presión o falta de agua, una situación que, según lo comunicado por la empresa, se mantendrá hasta horas de la tarde.

Los trabajos de reparación sobre la infraestructura de distribución obligan a advertir a los usuarios de las zonas afectadas sobre las dificultades que pueden presentarse durante el desarrollo de las tareas. El aviso comprende tanto a sectores donde el suministro llega con presión reducida como a aquellos en los que se registra una falta de agua.

La comunicación de la empresa identifica los barrios alcanzados por estos inconvenientes y establece como referencia temporal las horas de la tarde para la continuidad de los problemas en el servicio. No obstante, el comunicado no precisa una hora exacta de finalización de los trabajos ni detalla el momento en que se normalizará el abastecimiento en cada sector.

La reparación de la cañería de 315 mm constituye el motivo informado para esta afectación del suministro. Mientras se desarrollan las tareas, los vecinos de las zonas mencionadas pueden experimentar dificultades para disponer de agua potable con normalidad.

Los barrios afectados por la baja presión y la falta de agua

De acuerdo con la información difundida por Aguas de Catamarca, los inconvenientes alcanzan a 22 barrios y sectores de la Capital. La empresa detalló que las zonas afectadas presentan baja presión o falta de agua hasta horas de la tarde.

El listado informado incluye los siguientes barrios y sectores:

100 Viviendas.

120 Viviendas.

Calera del Sauce.

San Antonio Sur.

Almirante Brown.

Bancario.

Jesús de Nazareth.

Luis Franco.

Santa Marta.

Madre Teresa de Calcuta.

20 de Marzo.

La Viñita.

70 Viviendas.

Alcira Sur.

Comunitario.

Juan Domingo Perón.

La Tablada.

Los Troncos.

Loteo Jardín Sussex.

Municipal.

Solidaridad y Altruismo.

Villa Eumelia.

La enumeración comprende sectores residenciales y barrios distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Para los usuarios incluidos en estas zonas, la situación puede manifestarse mediante una disminución de la presión habitual del agua o una interrupción del suministro.

La normalización del servicio: en qué horario

La empresa indicó que los inconvenientes se mantendrán hasta horas de la tarde, en el marco de los trabajos de reparación de la cañería. El plazo informado establece una referencia para los usuarios afectados, aunque no se comunicó un horario preciso para la conclusión de la intervención.

La reparación de la infraestructura constituye el eje de las tareas que se encuentran en ejecución y explica las dificultades registradas en el abastecimiento de agua potable. Hasta que finalicen los trabajos, los vecinos de los barrios enumerados podrían continuar experimentando una presión inferior a la habitual o la falta de suministro.