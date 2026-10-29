La Virgen del Valle continúa su recorrido: hoy visita el CAPS Carlos Bravo

En el marco de los preparativos para la celebración de las fiestas marianas de diciembre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle continúa recorriendo instituciones civiles y organismos públicos de San Fernando del Valle de Catamarca, llevando su bendición a los espacios de trabajo y atención a la comunidad.

Durante la mañana de este jueves 29 de octubre, la Sagrada Imagen llegó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Carlos Bravo, ubicado en la zona sur de la Capital. La visita estuvo marcada por un clima festivo y de recogimiento, con la participación de autoridades, personal de salud, pacientes y vecinos del sector, quienes se reunieron para recibir a la Patrona del Valle.

La bienvenida estuvo acompañada por cantos guiados por la laica misionera María Jimena Herrera, responsable del oratorio Divino Niño Jesús, ubicado en el barrio Villa Eumelia, en las inmediaciones del centro de salud. La participación de los presentes dio un marco especial a la llegada de la imagen peregrina, en una jornada en la que las expresiones de fe se combinaron con el agradecimiento por su presencia en el establecimiento sanitario.

El encuentro permitió compartir un momento de oración con quienes desarrollan sus tareas cotidianas en el CAPS, además de los pacientes y vecinos que se acercaron para participar de la visita. De esta manera, el centro de salud se incorporó al recorrido que la Virgen del Valle realiza por distintos espacios de la vida institucional y comunitaria de la ciudad.

Oración y bendición para el personal y los vecinos

Durante la visita al CAPS Carlos Bravo, el padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, invitó a los presentes a rezar y dar gracias por la presencia de Nuestra Madre en sus lugares de trabajo y atención. Posteriormente, impartió la bendición a quienes participaron de la celebración.

En la misma oportunidad, el coordinador del centro de salud leyó una oración que había compartido una vecina, incorporando también la expresión de la comunidad al momento de encuentro religioso. Los cantos, las vivas y los aplausos que acompañaron la recepción dieron paso a las plegarias elevadas a la Virgen María en su advocación del Valle. La participación de los asistentes reflejó el carácter comunitario de la visita, que reunió a trabajadores, pacientes, autoridades y vecinos en torno a la imagen peregrina.

La Sagrada Imagen permanecerá en el CAPS Carlos Bravo hasta las 19.00 de este jueves, permitiendo que durante la jornada quienes concurren al establecimiento puedan acercarse y participar de este encuentro.

La visita forma parte del recorrido que la Virgen del Valle viene realizando por instituciones civiles y organismos públicos, como parte de la preparación para las celebraciones marianas previstas para diciembre.

La Virgen del Valle también en el sistema CERCA

En esta misma jornada, la Madre Morena visitó la sede del sistema CERCA de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, ubicada en la intersección de las calles Salta y Zurita.

La Sagrada Imagen arribó al lugar en brazos del padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, quien presidió un momento de oración junto a las personas que desarrollan sus tareas diarias en ese espacio municipal. El sistema CERCA está destinado a la atención de los vecinos de la Capital, quienes pueden acudir a sus instalaciones para realizar reclamos, trámites y consultas. La llegada de la Virgen incorporó así un momento de encuentro religioso a la actividad habitual de quienes trabajan en este ámbito de atención a la comunidad.

La visita se inscribe en la misma serie de recorridos que la imagen peregrina lleva adelante por distintos organismos e instituciones, acercando su presencia a trabajadores y ciudadanos en los lugares donde desarrollan actividades cotidianas.

Además, durante la mañana de este jueves, la Virgen del Valle visitó las instalaciones de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de la Capital, ampliando su recorrido por dependencias del ámbito municipal.

Radio República recibió a la Sagrada Imagen

Las visitas institucionales también tuvieron continuidad el miércoles 28 de octubre, cuando la Madre Morena fue recibida por los directivos y el equipo de trabajo de radio República, que prepararon una bienvenida especial para la ocasión.

La Sagrada Imagen llegó a las instalaciones donde funciona la emisora, ubicadas en calle Sarmiento, entre San Martín y Chacabuco, en brazos del padre Facundo Brizuela, rector del Santuario Catedral. Durante el encuentro, el sacerdote agradeció el recibimiento brindado a la ilustre visitante. Luego de compartir un momento de oración, impartió la bendición a los presentes.

La recepción contó con la participación del Coro Cantus Nova, cuyos integrantes acompañaron a los anfitriones en el homenaje a la Virgen a través del canto. De esta manera, el equipo de la emisora expresó su agradecimiento por la presencia maternal de la Madre Morena, en una jornada especialmente preparada para recibirla.

La visita a radio República se sumó a las actividades desarrolladas durante la semana en el marco del recorrido de la imagen peregrina, que contempla la presencia de la Virgen en diferentes instituciones de la Capital.

El cronograma de visitas

El recorrido de la Virgen del Valle seguirá este viernes 30 de octubre, con visitas programadas a distintas dependencias e instituciones de la ciudad. La agenda contempla espacios del ámbito judicial, organismos de atención ciudadana, el Hospital de Niños y una institución vecinal.

El cronograma informado para la jornada es el siguiente:

De 8.00 a 12.30: Fiscalías de Cámaras Civiles.

De 9.00 a 12.00: Defensoría del Pueblo de Catamarca.

A las 9.00: Hospital de Niños.

De 16.00 a 20.00: Centro vecinal Aldo Cancino.

Estas visitas darán continuidad al itinerario de la imagen peregrina por espacios de trabajo, atención pública y participación comunitaria, en el camino hacia las fiestas marianas de diciembre.

Con su paso por el CAPS Carlos Bravo, la sede del sistema CERCA, la Dirección de Inspección General y radio República, la Virgen del Valle mantiene su presencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana de los catamarqueños. Los encuentros incluyen oraciones, cantos, agradecimientos y bendiciones, con la participación de trabajadores, autoridades, pacientes y vecinos que se acercan a recibir a la Madre Morena.