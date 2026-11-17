Un equipo técnico del Ministerio de Educación y Trabajo llevó adelante un relevamiento territorial en establecimientos educativos de la cabecera departamental de Tinogasta, con el propósito de conocer la situación institucional y verificar las condiciones en las que se está prestando el servicio educativo, luego de las manifestaciones registradas durante las últimas horas por parte de trabajadores no docentes y beneficiarios de becas que dependen del sistema municipal tinogasteño.

La recorrida estuvo encabezada por la directora provincial de Educación Primaria, Natalia Beatriz Carrazana, quien coordinó las acciones destinadas a obtener información directa sobre las consecuencias que tuvo el conflicto en las instituciones escolares. La intervención ministerial estuvo orientada a identificar las circunstancias que derivaron en la interrupción de actividades y determinar las situaciones que requieren atención por parte de las autoridades educativas.

El relevamiento se desarrolló en un contexto marcado por las manifestaciones de trabajadores no docentes y beneficiarios de becas municipales, una situación que tuvo repercusiones en el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Frente a este escenario, el equipo ministerial decidió realizar una recorrida por las escuelas de la jurisdicción para interiorizarse sobre los hechos y reunir elementos que permitieran conocer con mayor precisión el alcance de los inconvenientes.

La tarea tuvo como eje central establecer cuáles fueron los factores que motivaron la medida de fuerza y de qué manera incidieron sobre la prestación del servicio educativo. Para ello, los integrantes del equipo mantuvieron contacto con las comunidades escolares y extendieron las consultas a distintas instituciones de la cabecera departamental.

Diálogo con la comunidad educativa de la Escuela N.º 13

Uno de los establecimientos visitados fue la Escuela N.º 13 "Nicolás Avellaneda y Tula", ubicada en Villa San Roque. Allí, Natalia Beatriz Carrazana mantuvo un diálogo con integrantes de la comunidad educativa, entre ellos trabajadores, docentes y padres del alumnado.

El encuentro tuvo como finalidad conocer de primera mano los motivos que dieron origen a la medida de fuerza y recoger información sobre el conflicto que afectó el desarrollo habitual de las actividades escolares. La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa permitió abordar la situación desde las experiencias de quienes forman parte de la institución y conocer las dificultades que se presentaron a partir de las manifestaciones.

La consulta directa constituyó una instancia central del relevamiento, debido a la necesidad de contar con información institucional sobre los acontecimientos registrados. En ese marco, la funcionaria buscó interiorizarse acerca de los factores que provocaron la interrupción de las actividades y las circunstancias que impidieron el normal funcionamiento del establecimiento.

Además del diálogo con los integrantes de la comunidad escolar, Carrazana solicitó a la conducción de la institución la elaboración de las actas correspondientes, con el objetivo de dejar constancia formal de los hechos registrados.

La documentación debía reflejar específicamente dos situaciones: la interrupción del ingreso de los trabajadores y la suspensión de clases. Ambos acontecimientos afectaron el normal desarrollo de las actividades escolares y fueron considerados parte de la información que debía quedar asentada institucionalmente.

La elaboración de las actas constituye, de esta manera, un componente del procedimiento de relevamiento, ya que permite dejar constancia formal de las circunstancias que incidieron sobre la prestación del servicio educativo en el establecimiento.

El relevamiento se extendió a otras instituciones de Tinogasta

La intervención del Ministerio de Educación y Trabajo no quedó limitada a la Escuela N.º 13. El equipo técnico amplió la recorrida al resto de las instituciones educativas de la jurisdicción, con especial atención en otros cuatro establecimientos de la cabecera departamental.

En ese recorrido fueron incluidas las siguientes escuelas:

Escuela N.º 12.

Escuela N.º 258.

Escuela N.º 365.

Escuela N.º 349.

La incorporación de estos establecimientos respondió a la necesidad de obtener una perspectiva más amplia sobre las consecuencias de la situación planteada y determinar cuáles fueron las causas que derivaron en la suspensión de actividades.

El trabajo territorial permitió reunir información de distintas instituciones, con el propósito de identificar los problemas que se presentaron en cada caso y establecer prioridades de intervención. De esta manera, la recorrida buscó aportar un diagnóstico institucional que contemplara las particularidades de los establecimientos alcanzados por las dificultades.

La información fue elevada a la Secretaría de Gestión Educativa

Una vez concluida la recorrida y reunidos los datos correspondientes a las instituciones visitadas, el equipo ministerial procedió a sistematizar la información recolectada para darle el curso administrativo establecido.

En cumplimiento de los procedimientos correspondientes, la totalidad de los datos relevados fue elevada a las autoridades de la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación.

La remisión de la información constituye la instancia posterior al trabajo territorial y permite que las autoridades del área educativa tomen conocimiento de las situaciones detectadas en los establecimientos de Tinogasta.

El informe reúne los elementos obtenidos durante las visitas institucionales, las consultas realizadas a integrantes de las comunidades escolares y las circunstancias vinculadas con la interrupción del ingreso de trabajadores y la suspensión de clases en la Escuela N.º 13 "Nicolás Avellaneda y Tula".

También comprende el relevamiento extendido a las escuelas N.º 12, 258, 365 y 349, donde el equipo buscó identificar los motivos que provocaron la suspensión de actividades y establecer las prioridades de intervención.