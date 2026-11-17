En los últimos días, una teoría sobre un supuesto apagón mundial previsto para este martes 17 de noviembre comenzó a multiplicarse en las redes sociales y generó preocupación entre usuarios de distintos países. Las publicaciones, difundidas principalmente mediante videos en Instagram y TikTok, advierten sobre una interrupción simultánea de servicios esenciales durante un período de 72 horas, que incluiría electricidad, internet, comunicaciones y hasta los sistemas bancarios.

La versión describe un escenario de alcance internacional en el que millones de personas quedarían sin acceso a servicios fundamentales durante tres días consecutivos. La magnitud de la supuesta amenaza impulsó consultas y búsquedas en internet, especialmente entre quienes intentaron conocer si existía alguna comunicación oficial que confirmara la posibilidad de un corte masivo.

Sin embargo, no existe hasta el momento ninguna evidencia ni advertencia oficial que respalde la posibilidad de un apagón mundial en la fecha anunciada. La teoría se originó a partir de la combinación de informaciones reales, pero presentadas fuera de contexto, que terminaron alimentando una interpretación conspirativa.

Según el registro de Google Trends, las búsquedas del término "blackout 17 november", cuya traducción es apagón 17 de noviembre, experimentaron un fuerte incremento en varios países de Europa y en Estados Unidos. El crecimiento de las consultas refleja la repercusión internacional que alcanzaron las publicaciones y la preocupación que despertó la posibilidad de una interrupción generalizada de los servicios.

El origen del rumor está relacionado principalmente con tres elementos: un simulacro de rutina del sistema de alertas de emergencia estadounidense, una guía preventiva publicada por la Comisión Europea y una referencia al 17 de noviembre en un capítulo de la serie animada Los Simpson.

🇺🇸 No, the world isn't going dark TOMORROW. Rumors of a "global blackout" on November 17 are spreading online, and the main evidence is... a Simpsons episode. In it, Springfield loses power for 6 days starting November 17. It aired in 2023. What's actually happening tomorrow: FEMA and the FCC are running a nationwide test of the Emergency Alert System at 2:20 p.m. ET. TVs and radios will sound an alert for about a minute. Phones won't go off, and as far as anyone knows, nobody's power is getting cut. Charge your phone if it makes you feel better. Just maybe skip the bunker. Writer: Julie https://t.co/4RTJCbxHrO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2026

El simulacro de emergencia de Estados Unidos

Uno de los principales elementos utilizados para sostener la teoría es un ejercicio programado por el Sistema de Alerta de Emergencias de Estados Unidos, organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La prueba, prevista para mañana, consiste en transmitir un mensaje de ensayo mediante radios y canales de televisión. El objetivo es comprobar el funcionamiento de los mecanismos de alerta y verificar que estén preparados para comunicar información a la población ante eventuales situaciones de emergencia.

Se trata de un procedimiento de carácter preventivo que busca garantizar que los sistemas puedan responder adecuadamente cuando sea necesario transmitir avisos importantes. No obstante, la difusión de información sobre este ejercicio fue utilizada en publicaciones virales como supuesto indicio de una interrupción mundial de los servicios.

La FEMA aclaró que el simulacro no implica cortes de electricidad, internet ni telefonía. Si bien algunos usuarios podrían experimentar breves interrupciones en el servicio durante el desarrollo de la prueba, no se trata de un apagón ni de una suspensión generalizada de las comunicaciones.

Además, la audiencia estadounidense no deberá realizar ninguna acción especial frente a la transmisión del mensaje de prueba.

El organismo lleva adelante este tipo de testeos por lo menos una vez cada tres años, como parte de los procedimientos habituales destinados a comprobar la eficacia del sistema.

En un comunicado, la FEMA explicó el propósito de estas actividades: "Las pruebas de rutina ayudan a garantizar que el sistema de alerta esté listo para proporcionar información oportuna cuando más se necesita".

Los Simpson y la referencia al 17 de noviembre

A los anuncios oficiales y las recomendaciones de preparación se sumó un tercer elemento que terminó de impulsar la circulación de la teoría: una supuesta referencia en un episodio de Los Simpson. Las publicaciones que relacionaron la serie con el supuesto apagón sostienen que en uno de sus capítulos aparece una mención al 17 de noviembre y a un corte de energía. Sin embargo, esa referencia no especifica el año al que correspondería.

La combinación de ese contenido con las informaciones sobre el simulacro estadounidense y las recomendaciones de emergencia de los gobiernos europeos contribuyó a construir una narrativa que presenta los acontecimientos como partes de un mismo anuncio o advertencia. De esta manera, elementos que tienen explicaciones diferentes fueron vinculados en redes sociales para sostener la hipótesis de un apagón mundial de 72 horas.

La viralización de videos y publicaciones en Instagram y TikTok permitió que la versión alcanzara a miles de usuarios en distintos países y provocara un incremento de las búsquedas relacionadas con la fecha.

Qué hay detrás de la supuesta amenaza mundial

La teoría del apagón del martes 17 de noviembre reúne tres acontecimientos distintos: un simulacro técnico de alerta en Estados Unidos, recomendaciones preventivas de la Comisión Europea y otros gobiernos, y una referencia sin año específico en un capítulo de Los Simpson.

Aunque todos esos elementos fueron utilizados para alimentar la preocupación, ninguno constituye una prueba de que vaya a producirse una interrupción mundial de los servicios durante 72 horas.

Las pruebas de la FEMA forman parte de un procedimiento que se realiza al menos una vez cada tres años. Las recomendaciones europeas y británicas apuntan a que los ciudadanos tengan recursos básicos para afrontar diferentes emergencias, mientras que las publicaciones sobre la serie animada aportaron un elemento adicional a la construcción de la teoría.

Por el momento, no existe una advertencia oficial que confirme el supuesto apagón global anunciado en las redes sociales.

La diferencia entre las medidas preventivas reales y las interpretaciones que circulan en internet resulta central para comprender cómo se originó la alarma: la preparación ante posibles crisis es una política que distintos gobiernos vienen reforzando, pero eso no significa que exista un corte mundial programado para este martes.