La provincia de Catamarca se mantiene este martes bajo Alerta Amarilla, lo que significa que esta será una jornada caracterizada por precipitaciones con moderada intensidad. El termómetro acompañará y los registros oscilarán entre los 20 y los 28 grados.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones comenzaron durante la madrugada bajo la presencia de una lluvia tranquila por sectores y sin presencia de viento significativo.

Lluvias durante la mañana

Durante las primeras horas del martes, el panorama continuará con precipitaciones. Se anticipan tormentas fuertes durante la mañana, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40% y el 70%. La temperatura prevista para ese tramo será de 20 grados, mientras que el viento cambiará su dirección predominante hacia el Este, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Tarde de chaparrones

Hacia la tarde, se mantendrá cierta inestabilidad, aunque con una disminución de la intensidad. Para ese período se pronostican solo chaparrones, con chances de concretarse de entre el 10% y el 40%. En este momento del día se alcanzarán los 28 grados, constituyéndose en el registro máximo previsto para la jornada.

El viento continuará presente desde la misma dirección y con igual identidad que la hora anterior.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Durante la noche del martes se registrarían otra vez tormentas aisladas con el mismo rango de la hora anterior, mientras que la temperatura descenderá hasta los 24 grados. El viento se mantendrá desde el sector Este, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el martes estará atravesado por una nueva Alerta Amarilla y una temperatura máxima estimada en 28 grados durante la tarde.