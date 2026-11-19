La Provincia incorporó nuevo equipamiento destinado a los equipos de Protección Civil, la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales y el Grupo Especial de Rescate (GER) de la Policía, a partir de una donación realizada por la empresa minera Río Tinto.

La entrega se concretó en Casa de Gobierno y tuvo como finalidad sumar herramientas para las intervenciones que estos organismos llevan adelante en situaciones de emergencia, procedimientos de rescate y tareas de prevención de riesgos. Los materiales recibidos comprenden dispositivos mecánicos, herramientas hidráulicas, elementos de estabilización, protección y seguridad, destinados a responder a diferentes necesidades operativas.

La incorporación representa una ampliación de los recursos disponibles para tres equipos que desarrollan actividades vinculadas con la asistencia y la intervención ante situaciones que requieren equipamiento específico. En ese marco, los elementos donados estarán destinados a acompañar el trabajo del personal en distintos procedimientos, particularmente aquellos relacionados con el rescate y la asistencia.

El acto reunió al gobernador Raúl Jalil, funcionarios provinciales, autoridades policiales y responsables de los organismos destinatarios. También participaron representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y de Río Tinto Lithium.

Herramientas mecánicas, hidráulicas y elementos de estabilización

El equipamiento entregado incluye una variedad de herramientas destinadas a distintas intervenciones operativas. Entre los materiales incorporados se encuentran criques mecánicos tipo Hi-Lift y de carga, barreras de rescate, un kit de cojines protectores de airbag, una sierra inalámbrica y un kit estabilizador.

También se sumaron llaves rompecristales, conos de seguridad vial, tacos cuña estabilizadores y un expansor hidráulico de rescate. El conjunto se completa con guantes, huellas de tracción y herramientas aisladas.

La variedad de los elementos permite identificar diferentes necesidades contempladas en la donación. Por un lado, se incorporaron herramientas mecánicas y dispositivos de estabilización; por otro, instrumentos específicos para procedimientos de rescate, protección y asistencia.

El detalle del material recibido comprende:

Criques mecánicos tipo Hi-Lift y de carga.

Barreras de rescate.

Kit de cojines protectores de airbag.

Sierra inalámbrica.

Kit estabilizador.

Llaves rompecristales.

Conos de seguridad vial.

Tacos cuña estabilizadores.

Expansor hidráulico de rescate.

Guantes.

Huellas de tracción.

Herramientas aisladas.

Se trata de recursos con distintas características y aplicaciones, que serán incorporados a las tareas de los organismos receptores. Los criques mecánicos, los elementos de estabilización y los tacos cuña forman parte del conjunto de herramientas destinadas a procedimientos que requieren trabajar con cargas y estructuras. A su vez, el expansor hidráulico, las llaves rompecristales, las barreras de rescate y los cojines protectores de airbag integran los recursos específicos para intervenciones de asistencia y rescate.

La donación también incluye elementos de seguridad vial, protección personal y tracción, que completan el equipamiento destinado a las distintas actividades operativas.

Los tres organismos que recibirán los materiales

Los equipos alcanzados por esta incorporación cumplen funciones vinculadas con la prevención, la asistencia y la respuesta ante emergencias. La entrega comprende a Protección Civil, la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales y el Grupo Especial de Rescate de la Policía.

El equipamiento estará destinado a las intervenciones que realizan estos organismos y contempla herramientas para diferentes tipos de procedimientos. La diversidad de los materiales responde a la necesidad de contar con recursos específicos para las tareas de rescate, asistencia y prevención de riesgos.

En el caso de Protección Civil, la incorporación se vincula con las actividades de intervención ante situaciones de emergencia y gestión de riesgos. La Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales también forma parte de los equipos alcanzados por la entrega, al igual que el GER de la Policía, que cuenta con herramientas destinadas a sus procedimientos especializados de rescate.

Jalil y las autoridades provinciales participaron de la entrega

La actividad se desarrolló en Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, acompañado por funcionarios del área de Gobierno, Seguridad y Justicia y autoridades de la Policía de Catamarca.

Participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad, Leandro Quiroga; y el jefe de Policía, Marcos Herrera.

También estuvieron presentes los responsables de los organismos destinatarios: el director provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Walter Zárate, y el director de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, Damián López.

La participación de estas autoridades permitió reunir en el acto a representantes de las áreas provinciales vinculadas con la seguridad y la atención de emergencias, junto con los responsables de los equipos que utilizarán los materiales incorporados.

La participación de Río Tinto

La donación fue realizada por la empresa minera Río Tinto. En el acto también participaron representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Río Tinto Lithium.

Por la entidad minera estuvo presente Abas Tanus Mafud, en representación de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. También asistió el coordinador de Relaciones Gubernamentales de Río Tinto Lithium.

La presencia de representantes de ambas instituciones acompañó la entrega de los elementos destinados a Protección Civil, la Brigada Forestal y el Grupo Especial de Rescate de la Policía.

La incorporación de las herramientas se concretó así mediante una donación de Río Tinto, con participación de representantes del sector minero y de las autoridades provinciales responsables de las áreas vinculadas con la seguridad y la gestión de riesgos.