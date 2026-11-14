Catamarca refuerza la asistencia y prevé alojar a seis familias

En el marco de las contingencias climáticas que afectaron a distintos puntos de la provincia de Catamarca, el Ministerio de Desarrollo Social, mediante un trabajo articulado con diversas áreas del Gobierno provincial, puso en marcha una serie de acciones destinadas a brindar asistencia, acompañamiento y contención a las familias que atraviesan las consecuencias de esta situación.

El operativo contempla intervenciones en las zonas más afectadas, con el objetivo de atender las necesidades que surgen en el territorio y garantizar respuestas concretas frente a las dificultades que enfrentan los vecinos damnificados. En ese contexto, uno de los ejes centrales de las tareas está puesto en la entrega de elementos de primera necesidad, considerados fundamentales para cubrir los requerimientos más urgentes de los hogares afectados.

La distribución de estos recursos forma parte de un esquema de asistencia que busca acompañar a las familias durante este período de contingencia, priorizando la atención de sus necesidades inmediatas y generando condiciones de mayor resguardo.

Colchones, alimentos y agua: los elementos distribuidos

Como parte de las acciones desplegadas, el Gobierno provincial concretó la entrega de distintos insumos destinados a reforzar la asistencia en las localidades y sectores alcanzados por las contingencias climáticas.

De acuerdo con el detalle informado, hasta el momento se distribuyeron 180 colchones, 90 cuchetas y 80 frazadas, elementos orientados a atender las necesidades habitacionales y de descanso de las familias damnificadas.

A estos recursos se suman 100 fardos de agua mineral, 40 rollos de nylon y 230 módulos alimentarios, además de la entrega de indumentaria y calzado. Se trata de distintos elementos destinados a cubrir demandas esenciales y brindar acompañamiento material a quienes resultaron afectados por las condiciones climáticas.

La asistencia comprende así diferentes aspectos de las necesidades familiares, desde el acceso a alimentos y agua hasta la disponibilidad de ropa, abrigo y elementos para acondicionar y proteger los espacios habitacionales.

Prevén alojar temporalmente a seis familias

En paralelo con la distribución de insumos, las autoridades contemplan medidas preventivas destinadas a garantizar la seguridad de las personas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad como consecuencia de las contingencias.

En ese sentido, se prevé el alojamiento temporal de seis familias en las instalaciones del EDI Provincial, con el propósito de ofrecerles un espacio seguro mientras transitan este escenario.

La medida se incorpora al conjunto de acciones de acompañamiento y resguardo que se desarrollan en el marco del operativo, atendiendo a la necesidad de brindar alternativas de alojamiento cuando las circunstancias lo requieren.